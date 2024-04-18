Не лише Нідерланди готові купити для нас Patriot в інших країн, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що кілька союзників України готові придбати для неї системи Patriot в інших державах, аби таким чином пришвидшити посилення української ППО.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи прогрес стосовно отримання Україною систем ППО, міністр вирішив відкрити "невеличку дипломатичну таємницю".

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"Нідерланди – не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціною, яку ця країна назве. Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал, – це надзвичайно важливий сигнал", – вважає він.

Голова МЗС також згадав нещодавню заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що члени Альянсу можуть віддавати пріоритет допомозі України перед виконанням показника у 2% ВВП на оборону.

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"Такої інтенсивності наших партнерів щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення. Зараз відбувається надзвичайно велика дипломатична активність", – підсумував Кулеба.