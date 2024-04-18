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Не лише Нідерланди готові купити для нас Patriot в інших країн, - Кулеба

Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що кілька союзників України готові придбати для неї системи Patriot в інших державах, аби таким чином пришвидшити посилення української ППО.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи прогрес стосовно отримання Україною систем ППО, міністр вирішив відкрити "невеличку дипломатичну таємницю".

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"Нідерланди – не єдина держава, яка готова просто зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціною, яку ця країна назве. Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал, – це надзвичайно важливий сигнал", – вважає він.

Голова МЗС також згадав нещодавню заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що члени Альянсу можуть віддавати пріоритет допомозі України перед виконанням показника у 2% ВВП на оборону.

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"Такої інтенсивності наших партнерів щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення. Зараз відбувається надзвичайно велика дипломатична активність", – підсумував Кулеба.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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Топ коментарі
+3
Не кажи "гоп",поки не перескочив.
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18.04.2024 22:09
+1
то може вже і пінчук з ахмєткай скинуться, або бєня валєріч??
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18.04.2024 22:38
+1
Є декілька способів захисту від ракет. Пасивний спосіб це ППО - збивати запущені ворогом ракети. Решта це споби активні. Напад на носії - пускові установки та літаки, склади та заводи на території ********** на всю глибину їх тилу. Якщо користуватися лише пасивними засобами то нас незалежно від кількості "патріот" все одно розібють. Це лише питання часу. Єдиний порятунок і шлях до перемоги це повернути війну туди звідки прийшла - знищувати всі загрози ще на території ********** - від складів, заводів, установок та літаків до живої сили противника. Воювати потрібно як кацапи - на чужій території!
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19.04.2024 00:02
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Не кажи "гоп",поки не перескочив.
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18.04.2024 22:09 Відповісти
Світ не без добрих людеи
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18.04.2024 22:13 Відповісти
А Ермак готов купить ! Только на переправке через кордон не менее 4 млрд $ намыли!
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18.04.2024 22:19 Відповісти
Привід для "стриманого оптимізму".
Десь у бункері якесь ***** обирає у теці - що завтра гавкне алкомєдвєдєв...
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18.04.2024 22:23 Відповісти
Японія має 25 батарей Patriot i Саудівськa Аравія 25.
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18.04.2024 22:24 Відповісти
60 батарей Patriot в США.
У США є F-35 i комплекси THAAD. Вони мають більшу дальність перехоплення до 300 кілометрів, а за висотою 100 кілометрів.
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18.04.2024 22:37 Відповісти
Як послухати кулебу, то у нас проблема - а що робити з такою великою кількістю ППО?
Може слід дочекатися конкретних результатів і, навіть, тоді не розголошувати даних?
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18.04.2024 22:25 Відповісти
Потому то на каазлабаде такие потери среди чмобиков: членин - еврей, медед - еврей. Про юду-пыню ваапше молчу...
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18.04.2024 22:43 Відповісти
то може вже і пінчук з ахмєткай скинуться, або бєня валєріч??
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18.04.2024 22:38 Відповісти
тільки б не сталося як у Дніпрі сьогодні..
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18.04.2024 22:39 Відповісти
Маляршу зацькували, теперь за Гуменюк взялись... Краще б цим треплом занялись.
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18.04.2024 22:40 Відповісти
Є декілька способів захисту від ракет. Пасивний спосіб це ППО - збивати запущені ворогом ракети. Решта це споби активні. Напад на носії - пускові установки та літаки, склади та заводи на території ********** на всю глибину їх тилу. Якщо користуватися лише пасивними засобами то нас незалежно від кількості "патріот" все одно розібють. Це лише питання часу. Єдиний порятунок і шлях до перемоги це повернути війну туди звідки прийшла - знищувати всі загрози ще на території ********** - від складів, заводів, установок та літаків до живої сили противника. Воювати потрібно як кацапи - на чужій території!
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19.04.2024 00:02 Відповісти
Краще почекаю заяви західних лідерів
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19.04.2024 02:30 Відповісти
Лише ви, криві зелені гниди, не готові вкладатися в Україну.
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19.04.2024 09:06 Відповісти
 
 