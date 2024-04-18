Генконсул Куць про ситуацію на кордоні: Поляки без перешкод пропускають гумдопомогу, автобуси й автівки
Генеральний консул України у Любліні Олег Куць відвідав пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Медика-Шегині"
Про це генконсул розповів у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Куць зазначив, що на кордоні він зустрівся з представниками місцевої поліції та українськими водіями, які змушені чекати в багатокілометрових чергах внаслідок блокування пункту пропуску.
"Під час зустрічей ми обговорили подальші дії щодо ситуації на кордоні", - додав він.
За його словами, що гуманітарна допомога, автобуси і легкові автомобілі рухаються через ці пункти пропуску без перешкод. Натомість вантажівки пропускаються, як зазначали раніше протестувальники, з розрахунку один транспортний засіб на годину.
Він розповів, що консул генконсульства Андрій Загорський провів аналогічні зустрічі й перемовини на місці протестів біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
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Може ще щось побачишь.
Бо поляки - дуже добрі та сердечні люди!
(сякається розчулено)
Це нормально?!!!
«Блокувальники ху&ла»
керують державним кордоном Польщі!
А українська влада замість «жорсткої позиції» до польского уряду їздить по хуторам та умовляння поляків.
докотилися…
Дуда зустрічаються з Трампом.
Туск з байденом- все пучком.
Украінська влада у складніший сітуаціі -
«рвати зв'язки» з Польщею неможливо, а спокійно спостерігати дуже важко.
Украіна відбувається за всіх. За її спиною сховалися Польща, Німетчина та деякі інші.
Чого не можно сказати про UK та France- нова Антанта це « Союз сміливих».