Генконсул Куць про ситуацію на кордоні: Поляки без перешкод пропускають гумдопомогу, автобуси й автівки

Генеральний консул України у Любліні Олег Куць відвідав пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Медика-Шегині"

Про це генконсул розповів у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Куць зазначив, що на кордоні він зустрівся з представниками місцевої поліції та українськими водіями, які змушені чекати в багатокілометрових чергах внаслідок блокування пункту пропуску.

"Під час зустрічей ми обговорили подальші дії щодо ситуації на кордоні", - додав він.

За його словами, що гуманітарна допомога, автобуси і легкові автомобілі рухаються через ці пункти пропуску без перешкод. Натомість вантажівки пропускаються, як зазначали раніше протестувальники, з розрахунку один транспортний засіб на годину.

Він розповів, що консул генконсульства Андрій Загорський провів аналогічні зустрічі й перемовини на місці протестів біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

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