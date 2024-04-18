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Новини
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Генконсул Куць про ситуацію на кордоні: Поляки без перешкод пропускають гумдопомогу, автобуси й автівки

куць

Генеральний консул України у Любліні Олег Куць відвідав пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Медика-Шегині"

Про це генконсул розповів у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Куць зазначив, що на кордоні він зустрівся з представниками місцевої поліції та українськими водіями, які змушені чекати в багатокілометрових чергах внаслідок блокування пункту пропуску.

"Під час зустрічей ми обговорили подальші дії щодо ситуації на кордоні", - додав він.

За його словами, що гуманітарна допомога, автобуси і легкові автомобілі рухаються через ці пункти пропуску без перешкод. Натомість вантажівки пропускаються, як зазначали раніше протестувальники, з розрахунку один транспортний засіб на годину.

Він розповів, що консул генконсульства Андрій Загорський провів аналогічні зустрічі й перемовини на місці протестів біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Читайте: Польські фермери заблокували рух на ще двох пунктах пропуску

Автор: 

кордон (4748) Польща (8472) Куць (39)


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А ти спробуй побути там 2-3 дні. Та на різних місцях кордону.

Може ще щось побачишь.
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18.04.2024 22:59 Відповісти
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18.04.2024 23:00 Відповісти
Поляки без перешкод пропускають гумдопомогу, автобуси й автівки

Бо поляки - дуже добрі та сердечні люди!
(сякається розчулено)
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18.04.2024 23:05 Відповісти
справжній диЗе!пломат, бреше та не червоніє, добре, що не назвав цих гієн фермерами.
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18.04.2024 23:07 Відповісти
«Натомість вантажівки пропускаються, як зазначали раніше протестувальники, з розрахунку один транспортний засіб на годину»?!

Це нормально?!!!

«Блокувальники ху&ла»
керують державним кордоном Польщі!

А українська влада замість «жорсткої позиції» до польского уряду їздить по хуторам та умовляння поляків.

докотилися…
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18.04.2024 23:14 Відповісти
Влада Польщі робить вигляд що вона не при делах і цего не бачить.
Дуда зустрічаються з Трампом.
Туск з байденом- все пучком.

Украінська влада у складніший сітуаціі -
«рвати зв'язки» з Польщею неможливо, а спокійно спостерігати дуже важко.

Украіна відбувається за всіх. За її спиною сховалися Польща, Німетчина та деякі інші.

Чого не можно сказати про UK та France- нова Антанта це « Союз сміливих».
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18.04.2024 23:26 Відповісти
Бреше, як дихає - значить, в долі.
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19.04.2024 00:01 Відповісти
питання блокування польськими підрами кордону можна було б вирішити ще рік тому: просто попереджувально заборонити ввезення усіх польських товарів в Україну строком на 3 місяці. В такому випадку мільярдні збитки польських бариг і ділків були б значно потужним сигналом для польского плєбса на вилах рознести те блокування, а для рольників назавжди викинути з голови маячню про можливість закривати укр кордон заради власних інтересів
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19.04.2024 05:30 Відповісти
 
 