Росіяни зосереджують зусилля на Кліщіївці, Калинівці та Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупаційні війська зосереджують зусилля на просуванні в напрямку Кліщіївки, Калинівки та Часового Яру.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, відповідаючи на запитання, на які населені пункти найбільше націлені сили ворога на сході, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Швидше за все, це будуть Кліщіївка, Калинівка і, звичайно, Часів Яр. Так само на цьому шляху Нью-Йорк Донецької області", - сказав Волошин.

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За його словами, Часів Яр знаходиться на панівній висоті і для росіян взяття його під контроль означатиме певний прорив на Бахмутському напрямку.

"Російська армія намагається захопити його не перший день. Вони не рахуються зі своїми втратами – особового складу і техніки. На підходах і шляхах до Часового Яру її вже знищено чималу кількість", - повідомив Волошин.

Він додав, що ворог зосередив близько 20-25 тисяч своїх військ. Йдеться не тільки про професійних військових, а й про мобілізованих, громадян інших країн.

"Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу та Шрі-Ланки, завербованих російською пропагандою і російськими окупаційними військами для ведення бойових дій саме на нашій території", - повідомив речник.

Волошин розповів, що окупанти активно застосовують авіацію, яка завдає ракетно-бомбові удари КАБами. Під прикриттям артилерії заходять маломобільні і мобільні штурмові групи противника. Штурмуючи, вони не закріплюються на позиціях, а відходять назад через потужну протидію підрозділів Сил оборони.

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За його словами, за Богданівку тривають активні бойові дії, наразі вона під контролем ЗСУ.

Інформуючи про Новопавлівський напрямок, Волошин повідомив, що Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області. Ворог завдає авіаударів поблизу н.п. Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар.

"Також під артилерійським і мінометним вогнем окупантів знаходяться 10 населених пунктів, серед яких і Красногорівка, і Костянтинівка. Наразі найбільше атак зазнає Красногорівка. Противник продовжує її штурмувати, але його прагнення не мають успіху", - додав речник.

За інформацією Волошина, найбільше ворожих РЕБів зараз зосереджено на Авдіївському та Бахмутському напрямках, що значно ускладнює роботу українських дронів.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку, за словами речника, ворог останнім часом наступальних дій не проводив однак завдає ударів по Харківщині.

"Є ймовірність, що ворог дещо призупинив там активні бойові дії і, ймовірно, перекидає свої підрозділи на інші напрямки для доукомплектування та переорганізації", - додав Волошин.