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Новини Допомога Україні
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Конгресвумен Спартц оприлюднила правки до пакету Джонсона: закликає прибрати частину допомоги Україні

спартц

Конгресвумен Вікторія Спартц закликає прибрати чатину допомоги Україні з нового пакету спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

Так одна з правок Спартц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов’язані з програмою PDA - вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона ідеться про 7,8 мільярда доларів.

Ще дві поправки стосуються економічної допомоги Україні. Спартц закликає виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов.

Четверта поправка конгресвумен виключає з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята - пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) "країнам, постраждалим від війни в Україні".

Читайте: Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

Автор: 

конгрес (22) допомога (8284) Спартц Вікторія (47) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+53
Вскрилась консерва!
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18.04.2024 23:43
+34
Це та сама Спартц яку тут деякі форумчани в сраку цілували, коли вона волала, що українська влада начебто краде допомогу.
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18.04.2024 23:51
+31
****.
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18.04.2024 23:48
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Виправдати Вікторію Спартц неможливо. Не дивлячись на те, що стосовно Єрмака свого часу вона була права.
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19.04.2024 07:10 Відповісти
Ту-22м3 який проводив запуски ракет по Одеській області був підбитий і впав біля Моздоку

Це перший борт стратегічної авіації, який був уражений Україною у повітрі за весь час повномасштабного вторгення.

І сподіваємось не останній…
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19.04.2024 07:24 Відповісти
Відсутня комунікація, це наш косяк.
Не допомагають, бо не впевнені що це змінить проблемні питання. Не переконали.
Не змінюєм себе, чого їм це робити?
Правки лозового, БЕБ.
Всіх фігурантів починають відбілювати.
Лієв, Баканов, Гринкевич, Князев, Глиняна, Борисов (стаття про необгрунтовано збагачення), Львов, Микитась/Татарова, вовк, вітюк, відділ інформаційної боротьби М(сбу), АРМА і тощо.
Інтерв'ю з лозинським (про похований законопроект, що в законний спосіб дає можливість місцевим громадам перенаправляти бюджет на допомогу військовим частинам безпосередньо )
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19.04.2024 07:38 Відповісти
Нічого тут батон кришити на Вікторію СПАРТЦ!! Вона багато зробила для України в 2022 році!! Але коли пішло нагле розкрадання гумдопомоги в якій був замішаний Єрмак (хто б це ще сумнівався) по Запоріжській обл та і по деяким іншим вона звернулась до ЗЕ! Той не реагував. Звернулась щоб ЗЕ звільнив Єрмака. Що з того вийшло ВСІ тепер знають. Намомість люди які спілкувались з Вікторією потрапили під переслідування!! Аж до позбавлення громадянства!! Тож дякуйте шановні українці зелену бидлоту за те що відбувається в державі. А тут ще і Єрмак потратив у 100 найвпливовіших осіб світу згідно рейтингу відомого журналу??!! А ЗЕ там немає. Тож Україною керує Директор у якого президентом працює тов. ЗЕ))!! Оце дожились...
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19.04.2024 07:46 Відповісти
Земляків-придурків більше ніж достатньо в цьому світі та й дома.
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19.04.2024 08:31 Відповісти
То виходить,що всі хто не згоден з позицією Спартц---ЗГОДНІ з закупівлею яєць по 17грн? Інколи як почитаю,що під час війни купили собі держслужбовці,серце вискакує з грудей,а ще більше,коли читаєш як вони скиглять і пояснюють свої покупки(віли,машини по 2-3 штуки,коштовності,нерухомість) тим,що це ПОДАРУВАЛА теща,мама,папа,бабуся--які за все своє життя не заробили ні на одну їхню покупку,бо працювали медсестрами,робітниками пошти і т.д.. І тоді замислюєшся до **поправок** Спартц. А що,хіба секрет,що на сьогодні майже всі фотографи,підприємці,кулінари і тому подібна мразота,за час перебування в депутатах--поставали всі мільйонерами,ДОЛАРОВИМИ!!!
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19.04.2024 09:22 Відповісти
Зверніть увагу - майже всі , хто підтримав цю лахудру , зареєстровані в 2024 році . Адміни , ау !
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19.04.2024 09:26 Відповісти
Стукачок... Зельоного розливу 2019-го року...
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19.04.2024 09:53 Відповісти
На Українській мові - зелений , а не "зельоний" , кацапчик недорозвинутий .
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19.04.2024 10:30 Відповісти
Сюпірпєтріот ти наш вумнік 2019 року - запамятай. Прикметники в українській мові пишуться з маненької буковки. Це я для таких ти пишу на сленгу жмеринського дитсадочка - шоб вам зільоним хазяївам жизні було доходчівеє.
Ти не повіриш - я навіть з папугою можу розмовляти!
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19.04.2024 10:38 Відповісти
Молодець ця Спартц - хоч хтось нам каже, шо в вас панове штани усраті не ззовні, а зсередини! І то не кацапи винні, а просто нікому було вам по сраці надавати, щоб мозги запрацювали...
Але то так завжди буває в Історії - коли нація здуріла, то потрібна громадянська війна, щоб все виправити, бо з мільйонами телепнів жодна судова система не впорається, а особлива портновсько-киваловська.
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19.04.2024 09:51 Відповісти
Типовий коментатор с Польщі чи дивану на цензор нет)) Сам він герой і велийкий молодець, а всі інші всраті)
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19.04.2024 14:15 Відповісти
Типовий "чітатель" зільоної енциклопедії "Як успешно жить"...
Прошу зазначити, я не каав, що штани всраті тільки у вас - я написав "у нас"!
А от ви схоже защітник-маладец, а ми усі з дивану...
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19.04.2024 14:50 Відповісти
Вважайте так. А ви з ким себе ототожеюєте? На скільки я розумію, згідно вашого географічного положення по сраці ви не збираєтесь отримувати і приймати участь в війні теж(навіть у громадяньскій)... от до чого я і говорю - "усі всраті, а я молодець"
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19.04.2024 18:43 Відповісти
Максим, був би ти розумним, то спочатку б спитав мене, а скільки мені років. А потім вже про диван і участь у війні.
Я вперше прийняв участь у арабо-ізраільскій війні війні у 1972 році. Так шо я полізу в окоп, коли з нього винесуть на ношах бездиханниє тіла Зеленського і Єрмака.
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19.04.2024 19:50 Відповісти
Був би я розмний, не починав би цей діалог. Та ти бот звичайний, кожен допис коментуєш... треба було одразу подивитись
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19.04.2024 23:28 Відповісти
Украину развели -как лоха -наобещав в 3 короба - и защиту и кредиты и обязательства союзников - главное -отдай ядерку - а потом смотрят с вылупленными глазами и мы вам ни чего не обещали и вообще вы попрошайки
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19.04.2024 10:49 Відповісти
Спартц вперше обрали до Конгресу США у 2020 році після того, як Трамп підтримав її проти інших кандидатів. Зараз вона балотується на переобрання цього року (хоча минулого року вона оголосила, що не буде домагатися переобрання). 9 кандидатів республіканців i вона одна із них. Спартц знову хоче підтримки Трампа і намагається її заслужити, виступаючи проти деяких дуже важливих компонентів законопроекту про допомогу Україні. Раніше інші республіканці говорили про неї, що своїми нападками вона завдавала шкоди українській справі коли вони приїхали в Україну делегацією ( її навіть не запрошували, вона несподівано приєдналася до них на кордоні).
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19.04.2024 11:10 Відповісти
Спартц 👍
спікер Єрмака не отримає більш нічого
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19.04.2024 11:12 Відповісти
Скільки ж у нас "друзів". Якщо вона була б дійсно за Україну, то помовчала у час, коли вирішується питання надання допомоги. Допомоги від якої так багато життів українців залежить. А раз волає і заважає - то або російська сук.а, або просто дура без роду та племені і не розповідайте, як багато вона, колись, зробила. В битві, ти або до перемоги друг і союзник - спина до спини, або предаєш своїх і не важно, як це ти поясниш. Тому пішла ця спартц по курсу російского корабля!
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19.04.2024 11:57 Відповісти
Вона дійсно за Україну і розумна - бо розуміє, що їхати в таксі в піддатим, сліпим водієм, який тільки вчора сів за руль нічим добрим не може закінчитись, а долю краще випробувати в казіно Лас-Вегаса, раз вже на те пішло.
А ми ще думаємо, шо якось воно буде і Зеленський або порозумнішає ( ), або скоропостіжно покине нас раніше, ніх кацапи прийдуть у Київ, який вже нікому буде захищати...
Я, як старий солдат знаю, що коли в магазині автомату залишається три чи пять набоїв, то його треба замінити на повний. Бо невідомо, що буде через пять хвилин... А ми з повним дурнем і блазнем на чолі чекаємо перемоги над Ордою...
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19.04.2024 14:57 Відповісти
Курва !
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19.04.2024 12:08 Відповісти
.., а от Їрмак тоді хто?
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20.04.2024 03:33 Відповісти
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