Конгресвумен Спартц оприлюднила правки до пакету Джонсона: закликає прибрати частину допомоги Україні

Конгресвумен Вікторія Спартц закликає прибрати чатину допомоги Україні з нового пакету спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

Так одна з правок Спартц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов’язані з програмою PDA - вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона ідеться про 7,8 мільярда доларів.

Ще дві поправки стосуються економічної допомоги Україні. Спартц закликає виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов.

Четверта поправка конгресвумен виключає з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята - пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) "країнам, постраждалим від війни в Україні".

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