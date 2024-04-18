Конгресвумен Спартц оприлюднила правки до пакету Джонсона: закликає прибрати частину допомоги Україні
Конгресвумен Вікторія Спартц закликає прибрати чатину допомоги Україні з нового пакету спікера Майка Джонсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".
Так одна з правок Спартц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов’язані з програмою PDA - вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона ідеться про 7,8 мільярда доларів.
Ще дві поправки стосуються економічної допомоги Україні. Спартц закликає виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов.
Четверта поправка конгресвумен виключає з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята - пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) "країнам, постраждалим від війни в Україні".
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Це перший борт стратегічної авіації, який був уражений Україною у повітрі за весь час повномасштабного вторгення.
І сподіваємось не останній…
Не допомагають, бо не впевнені що це змінить проблемні питання. Не переконали.
Не змінюєм себе, чого їм це робити?
Правки лозового, БЕБ.
Всіх фігурантів починають відбілювати.
Лієв, Баканов, Гринкевич, Князев, Глиняна, Борисов (стаття про необгрунтовано збагачення), Львов, Микитась/Татарова, вовк, вітюк, відділ інформаційної боротьби М(сбу), АРМА і тощо.
Інтерв'ю з лозинським (про похований законопроект, що в законний спосіб дає можливість місцевим громадам перенаправляти бюджет на допомогу військовим частинам безпосередньо )
Ти не повіриш - я навіть з папугою можу розмовляти!
Але то так завжди буває в Історії - коли нація здуріла, то потрібна громадянська війна, щоб все виправити, бо з мільйонами телепнів жодна судова система не впорається, а особлива портновсько-киваловська.
Прошу зазначити, я не каав, що штани всраті тільки у вас - я написав "у нас"!
А от ви схоже защітник-маладец, а ми усі з дивану...
Я вперше прийняв участь у арабо-ізраільскій війні війні у 1972 році. Так шо я полізу в окоп, коли з нього винесуть на ношах бездиханниє тіла Зеленського і Єрмака.
спікер Єрмака не отримає більш нічого
А ми ще думаємо, шо якось воно буде і Зеленський або порозумнішає ( ), або скоропостіжно покине нас раніше, ніх кацапи прийдуть у Київ, який вже нікому буде захищати...
Я, як старий солдат знаю, що коли в магазині автомату залишається три чи пять набоїв, то його треба замінити на повний. Бо невідомо, що буде через пять хвилин... А ми з повним дурнем і блазнем на чолі чекаємо перемоги над Ордою...