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НАТО працює над можливістю передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot, – Столтенберґ

столтенберг

НАТО проводить консультації з країнами - членами Альянсу щодо передачі частини своїх систем протиповітряної оборони Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми працюємо над можливістю надання Україні більшої кількості батарей Patriot. Ми ведемо діалог з деякими конкретними країнами. Батареї Patriot є критично важливими, тому що вони є найсучаснішими. Вони можуть збивати найсучасніші балістичні ракети і особливо гіперзвукові російські ракети "Кинжал", – зауважив генсек.

Він також додав, що країни НАТО мають інші системи ППО – NASAMS, AMRAAM, RST і багато інших.

"Ми працюємо в НАТО з усіма членами Альянсу і просимо їх надати системи, такі як, наприклад, Patriot або SAMP/T, а також інші системи, такі як NASAMS і багато інших. А тих членів Альянсу, які не мають систем протиповітряної оборони, ми просимо надати фінансову підтримку", – розповів Столтенберґ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають достатньо систем ППО, частину можна передати Україні, - Столтенберг

За його словами, якщо члени НАТО не підтримають Україну, то вони не зможуть "захистити свою країну". Генеральний секретар додав, що 99% підтримки Україні надійшло від країн-членів НАТО, але "потрібно робити більше".

Автор: 

НАТО (6403) ППО (3140) Столтенберг Єнс (1595) Patriot (297)


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Топ коментарі
+3
Війни закінчаться тоді коли рівень оборонного озброєння зробить безглуздим й безрезультатним будь які атаки. Інакше люди на землі не припинять воювати бо завжди знайдеться якесь ***** й стадо рабів-дегенератів готових нападати.
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19.04.2024 00:22
+2
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допустив можливість відправки до Києва одного з чотирьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, наявних у збройних силах країни.
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19.04.2024 00:19
+2
я повторю в 105 раз -одним ППО війну не виграти , потрібні удари в глиб кацапії і багато ударів !
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19.04.2024 04:36
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Правила форума Рада форумчан
Армія США відправила на Близький Схід прототипи лазерної зброї, встановлені на Stryker, щоб перевірити їх "реальну застосовність".

Чотири прототипи протиповітряної оборони малої дальності (DE M-SHORAD) маневру спрямованої енергії нещодавно надійшли до Центрального командування США (CENTCOM) і розпочали початкові випробування.

Системи, які мають передову інтеграцію 50-кіловатних лазерів на бойові броньовані машини Stryker, призначені для перехоплення та знищення безпілотників класу від 1 до 3, а також ракет, артилерії та мінометів, що наближаються.
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19.04.2024 00:09 Відповісти
Війни закінчаться тоді коли рівень оборонного озброєння зробить безглуздим й безрезультатним будь які атаки. Інакше люди на землі не припинять воювати бо завжди знайдеться якесь ***** й стадо рабів-дегенератів готових нападати.
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19.04.2024 00:22 Відповісти
Нажаль, це протистояння зброї і щита ніколи не припиниться. Прочитайте оповідання Шеклі: "Абсолютна зброя"
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19.04.2024 01:22 Відповісти
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допустив можливість відправки до Києва одного з чотирьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, наявних у збройних силах країни.
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19.04.2024 00:19 Відповісти
Непогано Зе влаштувався..... усі мають УСЕ (зброю, гроші) надати а у телеЛохоФоні Зе такий "супер президент, небулоЙнебуде" прям "голосуйте за мене знову"...... а що з власною зброєю?! Дронів міліон обіцяний?
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19.04.2024 00:20 Відповісти
нату обсіли неспроможності.. аж гидко
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19.04.2024 01:07 Відповісти
я повторю в 105 раз -одним ППО війну не виграти , потрібні удари в глиб кацапії і багато ударів !
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19.04.2024 04:36 Відповісти
Здається, хлопці, ви вже запрацювалися вкрай...
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19.04.2024 09:46 Відповісти
НАТО працює лише над можливівстю. Буде працювати довго. Потім буде працю.вати над доцільністю. Потім буде працювати над шляхами доставки. Потім буде працювати над умовами використання. Потім буде працювати над фінансуванням можливості. Потім виясниться, що Угорщина заблокуваала фінансування і НАТО почне працювати над новими можливостями.
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19.04.2024 10:19 Відповісти
 
 