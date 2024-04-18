НАТО працює над можливістю передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot, – Столтенберґ

НАТО проводить консультації з країнами - членами Альянсу щодо передачі частини своїх систем протиповітряної оборони Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми працюємо над можливістю надання Україні більшої кількості батарей Patriot. Ми ведемо діалог з деякими конкретними країнами. Батареї Patriot є критично важливими, тому що вони є найсучаснішими. Вони можуть збивати найсучасніші балістичні ракети і особливо гіперзвукові російські ракети "Кинжал", – зауважив генсек.

Він також додав, що країни НАТО мають інші системи ППО – NASAMS, AMRAAM, RST і багато інших.

"Ми працюємо в НАТО з усіма членами Альянсу і просимо їх надати системи, такі як, наприклад, Patriot або SAMP/T, а також інші системи, такі як NASAMS і багато інших. А тих членів Альянсу, які не мають систем протиповітряної оборони, ми просимо надати фінансову підтримку", – розповів Столтенберґ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають достатньо систем ППО, частину можна передати Україні, - Столтенберг

За його словами, якщо члени НАТО не підтримають Україну, то вони не зможуть "захистити свою країну". Генеральний секретар додав, що 99% підтримки Україні надійшло від країн-членів НАТО, але "потрібно робити більше".