Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини протягом дня. Поранень зазнала одна людина, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні", - йдеться в повідомленні.
- Білопільська громада: з території РФ здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів). Одна людина отримала поранення. Також були удари дронами–камікадзе типу "FPV" (3 вибухи), пуски ракет з гелікоптера (НАР) (7 вибухів), обстріли з АГС (21 вибух) та СПГ (7 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи).
- Юнаківська громада: ворог вдарив із САУ (3 вибухи) та скинув з ворожого БпЛА гранати (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 4 міни скинули росіяни на території громади.
- Свеська громада: з ворожого літака здійснено скидання авіаційних бомб типу "КАБ" (4 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з ворожого БПЛА (1 вибух).
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показати весь коментар19.04.2024 01:02 Відповісти Мені подобається 0
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