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Директор ЦРУ Бернс закликав Конгрес схвалити пакет допомоги: Інакше Україна може програти до кінця року

бернс,вільям

Директор ЦРУ Вільям Бернс вкотре закликав Конгрес США прийняти законопроєкт щодо допомоги Україні.

Передає його слова Цензор.НЕТ, із посиланням Politico

Він закликав законодавців ухвалити додатковий закон, який би виділив мільярди на військові зусилля України. Але якщо це не пройде через Конгрес, "картина буде набагато гіршою"

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по-суті диктувати умови політичного врегулювання", - підкреслив Бернс.

Politico пише, що це, мабуть, найрішучіше попередження щодо війни з боку високопоставленого представника адміністрації США.

За словами директора ЦРУ, підтримка України зараз - це більше, ніж війна з Росією.

"Йдеться також про Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіції та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це наші союзники і партнери", - резюмував Бернс.

Читайте: НАТО працює над можливістю передати Україні більше систем ППО, не лише Patriot, – Столтенберґ

Автор: 

Конгрес США (1222) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+10
ЦРУ і ФБР мали б не лише язиками молоти та знімати видосики, а 24/7 знешкоджувати кремлівську агентуру по всіх Штатах, починаючи з Конгресу. Ліс рубають - ваньки летять.
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19.04.2024 02:03
+5
Штурмові загони ворога, що атакували вздовж залізничного полотна і вчора зайняли підстанцію на околиці Очеретиного, сьогодні відкинуто масованою контратакою fpv-дронів. Повідомляється, що рашисти відступили, оскільки їх засоби РЕБ виявились неефективними, а підтягнути броньовану техніку не вдалось.
Очеретине знаходиться на стратегічній висоті з охопленням значної території вниз аж до Покровська - Мирнограда, тому цей населений пункт є такою ж головною ціллю для супротивника, як Часів Яр.
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19.04.2024 01:30
+3
Правильно каже. Треба готуватись до гіршого.
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19.04.2024 01:34
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Штурмові загони ворога, що атакували вздовж залізничного полотна і вчора зайняли підстанцію на околиці Очеретиного, сьогодні відкинуто масованою контратакою fpv-дронів. Повідомляється, що рашисти відступили, оскільки їх засоби РЕБ виявились неефективними, а підтягнути броньовану техніку не вдалось.
Очеретине знаходиться на стратегічній висоті з охопленням значної території вниз аж до Покровська - Мирнограда, тому цей населений пункт є такою ж головною ціллю для супротивника, як Часів Яр.
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19.04.2024 01:30 Відповісти
Із засобів ураження у нас залишились хіба що дрони, гранатомети та стрілкотня.
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19.04.2024 08:12 Відповісти
Ти все, кацапидле, перерахував? Інструкцію з Центра виконав?
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19.04.2024 08:27 Відповісти
Чому тоді не розмотали русню артилерійським вогнем, авіацією?
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19.04.2024 08:29 Відповісти
Ще багато "fpv-лопат Кулеби", батути для піхоти проти КАБів.
Ви хоч уявляєте, що з такою війною залишиться від України (хто тут залишиться і захоче жити)?
І чому тримають в заручниках українців в закритих кордонах, коли в Ізраїлі кордони відкриті?
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19.04.2024 16:09 Відповісти
тримають в заручниках українців в закритих кордонах
Всіх тримають? Жінок, дітей, літніх, інвалідів, юнаків?
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19.04.2024 16:12 Відповісти
может турнуть кацапов с оон и магате для начала? исключительно для видимости какого-то приличия.
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19.04.2024 01:33 Відповісти
та ви що! он французи на свято запросили "асвабадителей " .
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19.04.2024 04:32 Відповісти
Правильно каже. Треба готуватись до гіршого.
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19.04.2024 01:34 Відповісти
Треба охмурять конгрес, щоб скоріше роздуплився.
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19.04.2024 01:36 Відповісти
Конгрес згадує у законопроєкті, що мета американської військової підтримки - надати Україні змогу "захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією". Для цього, зокрема, Конгрес зобов'язує президента "якомога швидше" передати Україні ракети ATACMS великої дальності. Треба зазначити, що у Байдена лишається право відмовитися виконувати вимогу, надавши Конгресу безпекові обґрунтування, тож передбачити розвиток подій наразі неможливо. Але це - справді карколомна зміна.

І, нарешті, окремим законом Конгрес хоче дозволити вилучення активів РФ для України та зобов'язати уряд посилити санкції проти росіян.

Про ці новації, про шанси на ухвалення пакета (спойлер: вони дуже високі) і строки, а також про те, чому довелося чекати цього так довго, - у статті "Європейської правди".
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19.04.2024 03:52 Відповісти
ЦРУ і ФБР мали б не лише язиками молоти та знімати видосики, а 24/7 знешкоджувати кремлівську агентуру по всіх Штатах, починаючи з Конгресу. Ліс рубають - ваньки летять.
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19.04.2024 02:03 Відповісти
Що є то є. Трамп зі своєю маріонеткою Майклом Джонсоном мало ще не обматуються у російский прапор, а ЦРУ і ФБР не помічають.
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19.04.2024 06:44 Відповісти
Ну хотя бы не за три дня, а аж до конца года и то не точно...
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19.04.2024 04:34 Відповісти
Все-таки война - не игра, не футбол и не хоккей, здесь слова: выиграть, проиграть не уместны, правильнее будет: одержать победу, победить и потерпеть поражение…
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19.04.2024 13:14 Відповісти
Це той самий Бернс, який напередодні повномаштабного вторгнення касапів домовлявся з ****** (по "версії" трампістів) конкретно з Патрушевим про розділ сфер впливу в наполовину окупованій Україні?
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19.04.2024 13:55 Відповісти
Будуть "нарізати українців" по шматочку і давати поради, щоб швидше і молодше закон про мобілізацію робили.
Ідіть накуй з такою війною.
Хай хріплий іде домовляється.
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19.04.2024 16:06 Відповісти
Вже є набагато фаталтніша проблема, ніж відсутність зброї і грошей. Це вбита мотивація людей, довіра. Люди, яким своя країна стала ворогом (чиновники крадуть сотнями мільярдів, а проста людина, яку спіймали на вулиці, змушена собі по родичах збирати на амуніцію; пекаря ловлять на вулиці, а синки депутатів на Канарах; одні люди сім'ю вже два роки не бачили, розпадаються, а депутати катаються по закордонних; люди які не хотять тут жити - взяті буквально в заручники і їх не випускають), - ніякою зброєю не будуть воювати
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19.04.2024 16:29 Відповісти
 
 