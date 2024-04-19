Директор ЦРУ Бернс закликав Конгрес схвалити пакет допомоги: Інакше Україна може програти до кінця року

Директор ЦРУ Вільям Бернс вкотре закликав Конгрес США прийняти законопроєкт щодо допомоги Україні.

Передає його слова Цензор.НЕТ, із посиланням Politico,

Він закликав законодавців ухвалити додатковий закон, який би виділив мільярди на військові зусилля України. Але якщо це не пройде через Конгрес, "картина буде набагато гіршою"

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по-суті диктувати умови політичного врегулювання", - підкреслив Бернс.

Politico пише, що це, мабуть, найрішучіше попередження щодо війни з боку високопоставленого представника адміністрації США.

За словами директора ЦРУ, підтримка України зараз - це більше, ніж війна з Росією.

"Йдеться також про Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіції та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це наші союзники і партнери", - резюмував Бернс.

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