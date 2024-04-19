Україна отримає £150 мільйонів від Великої Британії на зміцнення енергетичного сектору
Велика Британія виділила 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору.
Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Уркінформ.
"Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору", - зазначив Голланд.
За його словами, Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему.
"Велика Британія прагне надати Україні підтримку, необхідну для її самозахисту та витіснення Росії з суверенної території України. Це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру", - наголосив британський посол в ОБСЄ.
У своєму виступі він також засудив бомбардування Росією українських міст та енергетичної інфраструктури, що відбувається з "повною зневагою до людського життя і міжнародних норм і законів, яких Росія обіцяла дотримуватися".
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Не те що Потужний Володимир Зеленський! З 79,8млрд. дойшов до 97,9млрд. І це ще до кінця 2021. Що зараз краще і не знати, а то нервові клітини не відновлюються. А реформ скільки зробив! Оборону реформував так, що досі не можуть запустити виробництво ракет. Дороги усі добудував, танки рашистів до речі їхали до Києва як на автобані. А кінець епохи бідності який шикарний..... А БЕБ як реформував! Так що вже нове реформування там потрібне.
А ще реформував державу - з парламентсько-президентської перетворив спочатку на президентсько-офісну, а тепер просто на офісну, тобто вибачаюсь на Офісну (з великої літери).
Але поганий Порошенко. І Гонтарєва звісно. Так же по Г+Г сказали, не можуть же шестірки Бені брехати, чи не так?