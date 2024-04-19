Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень, найбільше атак ворога відбито на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Ворог протягом доби завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, а вночі - чергового масованого удару, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу "Shahed". Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Орлівка Сумської області; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області; Невське Луганської області; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Кринки, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

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Удари по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.