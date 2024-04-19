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Новини
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Удар по Дніпру: 2 загиблих, 15 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання", - йдеться в повідомленні.

У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 - пошкоджені.

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"У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених. Інформацію уточнюємо", - додав Лисак.

Згодом начальник ОВА зазначив, що число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується.

"На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий ріг – постраждало 3 людей. Стільки ж у
Синельниково. Серед них і 2 дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати Нікопольщину.  Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі – Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки.

Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра

Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28365) Дніпропетровська область (3701)


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Топ коментарі
+20
Не буде Володя Херпіду робити ракети, він спеціаліст по відосах, марафонах, обіцянках і зняттю фільмів. Нарід у 2019 році зробив не виправну помилку і сьогодні її виправити, нажаль, вже неможливо. Вова Херпіду у своїх вечірніх відосах буде звинувачцвати США, Німеччину, Англію, НАТО, кого завгодно у відсутності ракет, тільки не себе і нарід 73% буде в цьому підігрувати і ображатися на Байдена, хоча собі вибрали не Байдена, а Вову. Як можна було примудритися за 5 років шаленної допомоги від ЄС і НАТО не налагодити випуск найпростішого - снарядів і мін? А головне і сотні мільярдів доларів немає, якісь зелені миші поїли. Як можна примудритися не виготовляти залишені "баригами" проекти ракет??? Звичайно своїх при Вові ніхто ніколи не придумає, не той рівень, але воно ж лізе і далі до корита, знаючи, що з травня 2024 не є легітивним, бо вибирався всього на 5 років.
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19.04.2024 08:36
+17
То шо, будем вже починати робити якісь ракети? чи будем клянчити і потужно сидіти в бункері?
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19.04.2024 08:20
+15
Ні-ні-ні!!! Будемо починати місячник укладання тротуарної плитки та сміятись у Студії Квартал-95!
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19.04.2024 08:26
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То шо, будем вже починати робити якісь ракети? чи будем клянчити і потужно сидіти в бункері?
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19.04.2024 08:20 Відповісти
Не буде Володя Херпіду робити ракети, він спеціаліст по відосах, марафонах, обіцянках і зняттю фільмів. Нарід у 2019 році зробив не виправну помилку і сьогодні її виправити, нажаль, вже неможливо. Вова Херпіду у своїх вечірніх відосах буде звинувачцвати США, Німеччину, Англію, НАТО, кого завгодно у відсутності ракет, тільки не себе і нарід 73% буде в цьому підігрувати і ображатися на Байдена, хоча собі вибрали не Байдена, а Вову. Як можна було примудритися за 5 років шаленної допомоги від ЄС і НАТО не налагодити випуск найпростішого - снарядів і мін? А головне і сотні мільярдів доларів немає, якісь зелені миші поїли. Як можна примудритися не виготовляти залишені "баригами" проекти ракет??? Звичайно своїх при Вові ніхто ніколи не придумає, не той рівень, але воно ж лізе і далі до корита, знаючи, що з травня 2024 не є легітивним, бо вибирався всього на 5 років.
показати весь коментар
19.04.2024 08:36 Відповісти
Ні-ні-ні!!! Будемо починати місячник укладання тротуарної плитки та сміятись у Студії Квартал-95!
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19.04.2024 08:26 Відповісти
І дивитись Зебіло- марахвон
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19.04.2024 08:27 Відповісти
Уже есть единый квартал.
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19.04.2024 08:54 Відповісти
Навіть більше, бо бруківку клали в містах за гроші мерій, а на державному рівні клали дороги, замість виготовлення ракет, снарядів, мін, де асфальтні, де бетонні дороги, а де просто будували нові містки, хоча ті ще мали пропускну можливість. Там тисячі одиниць техніки, людей і десь береться дорожний бітум, який ми купувли виключно в білорусі і засрашці. Там сотні тисяч мільярдів, куди там братися до бруківки. Я вже мовчу за марафони і фрідоми.
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19.04.2024 08:40 Відповісти
ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Ворог безкарно руйнує нашу країну.
Гнати у відставку цього президента і його шоблу! У кайданки, під суд і на шибеницю! Вони спецом доводятьУкраїну до капітуляції.
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19.04.2024 08:29 Відповісти
На Ставропіллі впав дальній бомбардувальник Ту-22М3
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19.04.2024 08:41 Відповісти
Невже по залізничному вокзалу цілилися?
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19.04.2024 08:49 Відповісти
Головне що "найвеличніший" швидко відправив у відставку вище керівництво країни на чолі з Залужним ,після чого ситуація тільки погіршилась ,може треба відповідати ?
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19.04.2024 09:21 Відповісти
У відповідь полетить незламна миска шашликів та рішучий відосик-гундосик.
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19.04.2024 22:53 Відповісти
 
 