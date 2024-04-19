Удар по Дніпру: 2 загиблих, 15 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання", - йдеться в повідомленні.
У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один - важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 - пошкоджені.
"У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених. Інформацію уточнюємо", - додав Лисак.
Згодом начальник ОВА зазначив, що число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується.
"На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні. Кривий ріг – постраждало 3 людей. Стільки ж у
Синельниково. Серед них і 2 дітей. На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі – Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки.
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