Протягом дня на Одещині збито 4 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - ПК "Південь"
19 квітня в Одеській області силами ППО було збито чотири розвідувальні безпілотники ворога.
Про це повідомили у Повітряному командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж дня, 19 квітня, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 4 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - ідеться у повідомленні.
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