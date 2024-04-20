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Протягом дня на Одещині збито 4 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - ПК "Південь"

орлан

19 квітня в Одеській області силами ППО було збито чотири розвідувальні безпілотники ворога.

Про це повідомили у Повітряному командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж дня, 19 квітня, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 4 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - ідеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давай, вогонь! Над нами летить, падло": Повітряні сили показали нічне знищення "шахедів" на півдні. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4133) Одеська область (3201) ППО (3172)


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А хто повідомив - гуменюк очередне зешобловське гівно?
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20.04.2024 00:42 Відповісти
На пітьмі тривожно.


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20.04.2024 00:55 Відповісти
 
 