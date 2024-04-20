Вночі у Запоріжжі прогримів вибух, під ранок окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одещині
У ніч на 20 квітня під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі прогримів вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.
Жодних подробиць наразі не відомо.
Ближче до ранку та зранку 20 квітня війська РФ також намагалися завдати ракетного удару по Одещині. За даними Повітряних сил, окупанти запускали в напрямку регіону керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, а пізніше - балістичну. Під час останньої тривоги в Одесі чули вибухи. Про наслідки ракетної атаки на Одещину теж наразі не зазначалося.
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