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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 458 580 осіб (+750 за добу), 7213 танків, 11 678 артсистем, 13 873 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 458 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 458 580 (+750) осіб,
  • танків ‒ 7213 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,
  • артилерійських систем – 11678 (+20) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 763 (+1) од,
  • літаків – 348 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2109 (+13),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1918 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 104 окупанти та знищили спостережний пункт ворога

Втрати РФ

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+24
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20.04.2024 08:21
+21
За літак особлива подяка.
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20.04.2024 08:18
+18
З 18-го лютого по 3-те березня (два тижні) було знищено 15 бортів і майже півтора місяця кацапи сцялися близько (за 40-50 км) підлітать, проте наші козаки показали що близько це 300 км.
Два вижили (у обох хребту скоріш за все манічка), один на концерті, ще одного шукають (фан зону прошерстіть козломорді) це я до чого - підготовка одного пілота на стратегічний бомбардувальник коштує як сам бомбардувальник.
Слава нації - 3,14Zда фідерації.
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20.04.2024 09:11
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За літак особлива подяка.
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20.04.2024 08:18 Відповісти
О! Гарно діє "часник" на дорогах! Тактика непогана - розсипать шипи на дорогах А коли колона зупиняється з пробитими колесами - напускать на неї зграю дронів-камікадзе А без пального *********** та харчів з водою ******* армія воювать нездатна
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20.04.2024 08:19 Відповісти
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20.04.2024 08:21 Відповісти
Ми нарiсуєм червоную лiнiю, сiнюю, синюю.
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20.04.2024 08:38 Відповісти
З 18-го лютого по 3-те березня (два тижні) було знищено 15 бортів і майже півтора місяця кацапи сцялися близько (за 40-50 км) підлітать, проте наші козаки показали що близько це 300 км.
Два вижили (у обох хребту скоріш за все манічка), один на концерті, ще одного шукають (фан зону прошерстіть козломорді) це я до чого - підготовка одного пілота на стратегічний бомбардувальник коштує як сам бомбардувальник.
Слава нації - 3,14Zда фідерації.
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20.04.2024 09:11 Відповісти
Четвертого раки в рисових чеках доїдають! Якби був живий - влючив-би "аварійку"!
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20.04.2024 11:41 Відповісти
Гарно! Шось вчора про ППО в Джанкої нічого не додали, а сьогодні 1, хоча писали, що знищено 4 пускових, станцію наведення, склад та ще щось... Це все одна одиниця?
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20.04.2024 09:21 Відповісти
При Верховном Главкоме Залужном была вера в сводки. Щас хз, все так гадко, столько потерь в ПВО и других важных вооружениях((
Щас вообше этих "спикеров" не слушаю, считаю забрехались как ZEмарахвон. Боюсь что у нас потери мирняка больше в разы! Мы ж незнаем всего что на опукированных землях твориться...
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20.04.2024 09:37 Відповісти
Автомобільний завод ім. Ленінського комсомолу, прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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20.04.2024 10:10 Відповісти
Ботяра ти хоч нік обери не такий "паливний" - АЗЛК (москвич).
Тобі гидко від втрат в ППО - нам теж радісно.
При Залужному була інша війна, треба було зупиняти орду і палить броню тим що було в наявності, на автівки, якщо це ПМЗ, боєкомплет не витрачали. Засоби ППО розміщуються далеко від лінії фронту і навіть якщо їх виявляли то вразить було нічим. Нагадаю що 155 калібр і химери у нас почали з'являтися вже після звільнення Харьківщини. Квадрокоптери використовувались для спостереження і їх бойове застосування розпочалося десь в середені літа 23-го року, звідци і зміни у статистиці.

ЗИ а що марахвон транслюється у Норвегії, отак прям з ранку і до ранку?
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20.04.2024 10:21 Відповісти
Не ПМЗ (паливно-мастильний заправник)
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20.04.2024 10:23 Відповісти
Перепрошую у пана, але Хімери з'явилися після того, як пали Северодонецьк та Лисичанськ, разом зі сокирами, а Харьківщину визволяли вже в Вересні, після "ваапще ніхачу уіжжать".

Но це так, деталі.
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20.04.2024 11:15 Відповісти
І я перепрошую - Северодонець, Лісічанск, Рубіжне якби не дорожні вказівники можна було б вважати що це одне місто (доводилося там бувати) так от наші звідти відійшли 24 червня 22 року, про появу в Україні Хаймерсів Резніков повідомив 23 червня. Преші "три сокири" з'явилися трохи раніше, на початку травня і зрозуміло що в обмеженній кількості, і тільки після того як з'ясувалося що вони не витримують такої інтенсивності вогню і стволи не відпрацьовую заявлені 2,5 тисячі пострілів, наші партнери почали масово їх збагрювати в Україну.
Ізюм дійсно визволили у вересні але перед цим добряче відігнавши кацапів від Харкова. Про Київщину, Сумщину, Чернігівщіну і казати нічого - все власними силами.
Жест доброї молі з Херсону на початку листопада 22-го, то це без сумніву і завдяки наявності химер.
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20.04.2024 18:17 Відповісти
Не переживай, сходи на фьорд посмотри, может легче станет
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20.04.2024 11:36 Відповісти
ага, тушка появилася!
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20.04.2024 11:24 Відповісти
Тушка тушки ))
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20.04.2024 12:09 Відповісти
Минув 3709 день москальсько-української війни.
99 одиниць техніки, 1 жирний пєпєлац, 2 Х-22! та 750 чумардосів.
Арта 20, броня 29, логістика 46.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 458 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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20.04.2024 12:04 Відповісти
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20.04.2024 12:07 Відповісти
Я не бачив щоб Джанкойський С-400 у якийсь звіт увійшов
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20.04.2024 14:22 Відповісти
 
 