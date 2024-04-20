Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 458 580 осіб (+750 за добу), 7213 танків, 11 678 артсистем, 13 873 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 458 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 458 580 (+750) осіб,

танків ‒ 7213 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13873 (+21) од,

артилерійських систем – 11678 (+20) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 763 (+1) од,

літаків – 348 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),

крилаті ракети ‒ 2109 (+13),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1918 (+3).

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