УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
612 0

Вночі та вранці росіяни обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 57 вибухів

сумщина

Вночі та вранці 20 квітня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Краснопільська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено обстріли з міномета (22 вибухи) та артилерії (33 вибухи).
  • Миколаївська громада: ворог наніс ракетний удар (1 вибух).
  • Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, - ОВА

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 