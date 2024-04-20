Вночі та вранці росіяни обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 57 вибухів
Вночі та вранці 20 квітня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Краснопільська громади.
- Краснопільська громада: здійснено обстріли з міномета (22 вибухи) та артилерії (33 вибухи).
- Миколаївська громада: ворог наніс ракетний удар (1 вибух).
- Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль