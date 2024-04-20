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Новини Агресія Росії проти України
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Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено: 3 людини загинули, 24 - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі на місці ракетного удару російської армії по житловому будинку завершено аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 - постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі

Як зазначається, на місці працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі
Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі

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Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі
Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі

Загалом, як зазначають у ДСНС, через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.

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Дніпро (3264) обстріл (28365) ДСНС (5098)


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20.04.2024 09:05 Відповісти
ППО і ПРО країни не організоваго і не забезпечено. зеленський з кодляком - будь ти проклятий у віках!
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20.04.2024 17:53 Відповісти
 
 