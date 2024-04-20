Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено: 3 людини загинули, 24 - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Дніпрі на місці ракетного удару російської армії по житловому будинку завершено аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 - постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на місці працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.
Загалом, як зазначають у ДСНС, через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.
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показати весь коментар20.04.2024 09:05 Відповісти Мені подобається 1
Ярема Стогін #518708
показати весь коментар20.04.2024 17:53 Відповісти Мені подобається 1
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