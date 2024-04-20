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Новини Війна
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Зранку війська РФ ударили балістикою по Одесі, уражено інфраструктурний об’єкт, - Сили оборони

ракета,іскандер,балістика

Ворог продовжує системний ракетний терор Півдня України. Ще з ночі окупанти атакували балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

"На світанку спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря. Вже зранку завдав терористичний удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі.
Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вибух у Запоріжжі: ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру

Протягом ночі і на світанку силами протиповітряної оборони знищено 3 ворожих розвіддрони на Криворіжжя, Миколаївщині і Одещині.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 квітня під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі прогримів вибух.

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Запоріжжя (2263) Одеса (5447) ракети (4020)


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то чи бува не від того невідомого лише нам об'єкту дим на півобрію?... або то дивна витівка природи...
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20.04.2024 10:30 Відповісти
Вчера , то в Южном - хранилище зерна.
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20.04.2024 10:45 Відповісти
Убрали Гуменюк , теперь не знаем и того , шо хоть крохами знали.
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20.04.2024 10:48 Відповісти
А все бочку катили журнашлюхи-козлы на Гуменюк, шо именно она скрывала инфу.
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20.04.2024 10:50 Відповісти

ударили балістикою
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20.04.2024 11:31 Відповісти
Всім, схоже, пох.

P.S. Згадалося також "CLOSE THE SKY".
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20.04.2024 12:05 Відповісти
Давайте залишимо ще на один термін продажну злодюжну пиз.оту з Банкової. То й не залишиться "інфраструктурних об"єктів, отже - і проблем.
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20.04.2024 17:51 Відповісти
 
 