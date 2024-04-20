Зранку війська РФ ударили балістикою по Одесі, уражено інфраструктурний об’єкт, - Сили оборони

Ворог продовжує системний ракетний терор Півдня України. Ще з ночі окупанти атакували балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

"На світанку спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря. Вже зранку завдав терористичний удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі.

Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вибух у Запоріжжі: ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру

Протягом ночі і на світанку силами протиповітряної оборони знищено 3 ворожих розвіддрони на Криворіжжя, Миколаївщині і Одещині.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 квітня під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі прогримів вибух.