Українці подали вже понад 306 тис. заяв на отримання дозволів на зброю, ухвалено більш як 285 тис. рішень. ІНФОГРАФІКА

Від початку роботи Єдиного реєстру зброї, із 23 червня 2023 року, українці подали через Єдиний реєстр зброї вже понад 306 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр МВС.

Як зазначається, на сьогодні в ЄРЗ зареєстровано вже 306 048 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.

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"За результатами їх опрацювання правоохоронці ухвалили більш як 285 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів", - повідомили в МВС.

Також повідомляється, що загалом за неповні 10 місяців роботи реєстру в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 70 тисяч користувачів.

У МВС нагадують, що наразі триває опитування щодо володіння зброєю, долучитися можна за посиланням.

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