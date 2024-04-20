Українці подали вже понад 306 тис. заяв на отримання дозволів на зброю, ухвалено більш як 285 тис. рішень. ІНФОГРАФІКА
Від початку роботи Єдиного реєстру зброї, із 23 червня 2023 року, українці подали через Єдиний реєстр зброї вже понад 306 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр МВС.
Як зазначається, на сьогодні в ЄРЗ зареєстровано вже 306 048 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.
"За результатами їх опрацювання правоохоронці ухвалили більш як 285 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів", - повідомили в МВС.
Також повідомляється, що загалом за неповні 10 місяців роботи реєстру в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 70 тисяч користувачів.
У МВС нагадують, що наразі триває опитування щодо володіння зброєю, долучитися можна за посиланням.
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як подати заяву на ящик гранат, в асортименті?
Мак милан под 0.5бмг уже у них больше ляма стоит. Продать квартиру - купить ствол. Вторая квартира на пристрел и обвесы ))
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Бездарі на посадах в ЦОВВ, в оточенні ригоАналів, це свідома підготовка України агентурою ФСБ в Україні, для здачі Українців московським убивцям!
Табори ГУЛАГУ 2 в мордовії, наповнить прутін з потрошоним захопленими Українцями!!!
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Закон "про зброю" відверто маніпулятивний та дискримінаційний.
На всі види, з правом носіння. Але у Клименка свої плани, свої реєстри, свій обмежувальний закон, своя нагородна зброя, своя спроможність запроваджувати комендантські обмеження. Бо в них своя каста з броні та необмежених повноважень. Тепер ще в навчальні заклади позасовували, наче вони без них не можуть надати на тривожну кнопку. Від кого він може захистити, ракет чи шахедів?
Узурпація по підручникам ворога. З гаслами ми захищаємо ваші права, які ми вам видаємо як за необхідні.
Залишають на певний термін (зберігання, здається пів року). Якщо не має на ній кримінальної справи чи не з'явився господар.
Якщо калібр не в полі, то просто залишать(не викуповують, тільки під приводом кари маєш то все робити).