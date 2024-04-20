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Новини
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Українці подали вже понад 306 тис. заяв на отримання дозволів на зброю, ухвалено більш як 285 тис. рішень. ІНФОГРАФІКА

Від початку роботи Єдиного реєстру зброї, із 23 червня 2023 року, українці подали через Єдиний реєстр зброї вже понад 306 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр МВС.

Як зазначається, на сьогодні в ЄРЗ зареєстровано вже 306 048 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.

Реєстр зброї

Також читайте: Українці подали понад 175 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на зброю, - МВС

"За результатами їх опрацювання правоохоронці ухвалили більш як 285 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів", - повідомили в МВС.

Також повідомляється, що загалом за неповні 10 місяців роботи реєстру в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 70 тисяч користувачів.

У МВС нагадують, що наразі триває опитування щодо володіння зброєю, долучитися можна за посиланням.

Читайте: Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю

Автор: 

МВС (3501) зброя (7451) дозвіл (290)


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Топ коментарі
+8
її вже роздавати треба а не опитувати
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20.04.2024 09:49
+6
Ящик гранат. Без реєстрації.

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20.04.2024 09:32
+6
Це мізєр ! Має бути 6-8 млн.
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20.04.2024 09:38
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гранати вважаються зброєю?
як подати заяву на ящик гранат, в асортименті?
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20.04.2024 09:24 Відповісти
Ящик гранат. Без реєстрації.

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20.04.2024 09:32 Відповісти
да тут видавати підряд треба, а не розглядати. зараз з урахуванням "ухилізму", 300 тис бажаючих до хєра, мабуть пенси, молодь, яка може нашкрябати на саме дешеве, та з бронею
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20.04.2024 09:31 Відповісти
В Ізраілі солдати по вулицях ходять з автоматами - мабуть і кожнии громадянин має зброю
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20.04.2024 09:35 Відповісти
В Ізраїлі, зі зброєю у громадян, якраз проблеми
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20.04.2024 09:43 Відповісти
Не довіряють?
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20.04.2024 09:44 Відповісти
Це мізєр ! Має бути 6-8 млн.
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20.04.2024 09:38 Відповісти
Ага, а цены видел? Они сейчас накручивают +100% наверное.

Мак милан под 0.5бмг уже у них больше ляма стоит. Продать квартиру - купить ствол. Вторая квартира на пристрел и обвесы ))

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20.04.2024 10:18 Відповісти
Ну ви вибрали один із найдорожчих стволів. Краще мати щось простіше хочь за 70-100к ніж не мати нічого.
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20.04.2024 10:35 Відповісти
Усі заяви узеленських розраховани на дебілів.
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20.04.2024 09:41 Відповісти
її вже роздавати треба а не опитувати
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20.04.2024 09:49 Відповісти
.. звичайне, чергове уточнення "розстрільних списків Портнова", у нього з зєлєнськими-дермаками схожі цілі
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20.04.2024 09:51 Відповісти
Бездіяльність Зеленського, та його призначенців з Урядового кварталу95, з 2019 року, коштувала тисячами СМЕРТЕЙ для Ураїнців!
Бездарі на посадах в ЦОВВ, в оточенні ригоАналів, це свідома підготовка України агентурою ФСБ в Україні, для здачі Українців московським убивцям!
Табори ГУЛАГУ 2 в мордовії, наповнить прутін з потрошоним захопленими Українцями!!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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20.04.2024 09:53 Відповісти
Озброєні українці-страшний сон зеленої (і не тільки) корумпованої\продажної влади.
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20.04.2024 09:53 Відповісти
Немає закону про самозахист, немає закону про володіння КОРОТКОСТВОЛЬНОЮ вогнепальною зброєю.
Закон "про зброю" відверто маніпулятивний та дискримінаційний.
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20.04.2024 10:09 Відповісти
Не дозвіл має бути, а сертифікат.
На всі види, з правом носіння. Але у Клименка свої плани, свої реєстри, свій обмежувальний закон, своя нагородна зброя, своя спроможність запроваджувати комендантські обмеження. Бо в них своя каста з броні та необмежених повноважень. Тепер ще в навчальні заклади позасовували, наче вони без них не можуть надати на тривожну кнопку. Від кого він може захистити, ракет чи шахедів?
Узурпація по підручникам ворога. З гаслами ми захищаємо ваші права, які ми вам видаємо як за необхідні.
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20.04.2024 10:16 Відповісти
Не переживай!Я тебе в "дії" намалюю.
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20.04.2024 11:47 Відповісти
Кто знает а трофейное регистрируют?
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20.04.2024 10:32 Відповісти
Якщо в межах калібру, переробляють на не автоматичну і дають змогу володіти,тільки при умовах. А перед тим
Залишають на певний термін (зберігання, здається пів року). Якщо не має на ній кримінальної справи чи не з'явився господар.
Якщо калібр не в полі, то просто залишать(не викуповують, тільки під приводом кари маєш то все робити).
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20.04.2024 16:41 Відповісти
Буча в цій країні може повторюватися багато разів. Це не Швейцарія.
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20.04.2024 12:21 Відповісти
це не особиста зброя
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20.04.2024 14:08 Відповісти
я суворо проти озброєння населення. Наші дикуни не вміють себе поводити зі зброєю. Наші дикуни навіть поважати один одного не можуть. Мої діти мають жити в безпечній крахни, а не напханій озброєними аборигенами та дегенератами. Хочеш мати зброю? Пройди мільйон кругів пекла. Вистачає того, що бандюки і провладні мають зброю.
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20.04.2024 17:32 Відповісти
 
 