Британія витратила менше половини коштів з міжнародного фонду підтримки України, - The Guardian
Міністерство оборони Великої Британії не використало більш як половину із 900 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародного військового фонду для України через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, із 900 мільйонів фунтів стерлінгів, пожертвуваних урядами дев'яти країн за останні два роки, з яких 500 мільйонів фунтів стерлінгів надійшло від Великої Британії, лише 404 мільйони фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.
Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року.
Представники Міноборони зазначають, що затримки спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів.
Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому того ж року.
Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.
Гроші виділили Данія (£133 млн), Ісландія (£3 млн), Литва (£5 млн), Нідерланди (£110 млн), Норвегія (£119 млн), Швеція (£26 млн), Австралія (£26 млн) і Нова Зеландія (4 млн фунтів).
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Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Реальність: "частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року"
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Хочуть витратити гроші ефективно...
Британія наш перший та найнадійніший (майже) союзник.
Але там близько року вже немає українського посла. Бо довбень нормального звільнив, а британці що попало у нові посли не погоджували.
На Залужного агреман вже є, залишилося лише дочекатися на дії "Найвеличнішого".
А вони тут всюди