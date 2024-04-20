Британія витратила менше половини коштів з міжнародного фонду підтримки України, - The Guardian

Міністерство оборони Великої Британії не використало більш як половину із 900 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародного військового фонду для України через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із 900 мільйонів фунтів стерлінгів, пожертвуваних урядами дев'яти країн за останні два роки, з яких 500 мільйонів фунтів стерлінгів надійшло від Великої Британії, лише 404 мільйони фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.

Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року.

Представники Міноборони зазначають, що затримки спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів.

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Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому того ж року.

Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Гроші виділили Данія (£133 млн), Ісландія (£3 млн), Литва (£5 млн), Нідерланди (£110 млн), Норвегія (£119 млн), Швеція (£26 млн), Австралія (£26 млн) і Нова Зеландія (4 млн фунтів).

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