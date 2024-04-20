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Британія витратила менше половини коштів з міжнародного фонду підтримки України, - The Guardian

лондон,велика,британія

Міністерство оборони Великої Британії не використало більш як половину із 900 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародного військового фонду для України через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із 900 мільйонів фунтів стерлінгів, пожертвуваних урядами дев'яти країн за останні два роки, з яких 500 мільйонів фунтів стерлінгів надійшло від Великої Британії, лише 404 мільйони фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.

Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року.

Представники Міноборони зазначають, що затримки спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів.

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Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України після широкомасштабного вторгнення Росії в лютому того ж року.

Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Гроші виділили Данія (£133 млн), Ісландія (£3 млн), Литва (£5 млн), Нідерланди (£110 млн), Норвегія (£119 млн), Швеція (£26 млн), Австралія (£26 млн) і Нова Зеландія (4 млн фунтів).

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Автор: 

Велика Британія (5569) допомога (8328) The Guardian (33)


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Єрмак з гетьманцевим та аброхамією, «можуть допомогти» Британцям щодо «використання» грошей на допомогу Україні!
Вони «десь загубили», більше 650 партій ГумДопомоги від Західних Партнерів і не тільки, тільки за 2022-23 роки…

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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20.04.2024 09:58 Відповісти
А якщо війна буде 10 років, то зєля буде 10 років правити? То можна зробити висновок, що зєля прямо зацікавлений у війні і це і ' поясненням їхньої маячні про "парад на червоній площі", коли весь світ каже про необхідність заморозки.
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20.04.2024 10:04 Відповісти
Той хто вірить у те що зєбло не хоче уходити через те що переживає за країну типу "кинути у такий важкий час" - клінічні адійоти. Звісно, що мета дєрьмака стати фактичним диктатором з номінальною фігурою гундосного блазня
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20.04.2024 10:57 Відповісти
А мотивацію українців ви з якої країни збираєтесь купляти? Ви (влада і "земарафонне" суспільство) вбили в людях своєю тупістю і корупцією всю мотивацію, люди не бачать причини гинути за ці території
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20.04.2024 10:02 Відповісти
Ніхто більше грошей не дасть. Гундосики, мяті футболки, щетина, страждання у бункері тут не поможуть, бо красти вже ЗАСЬ. І тут якраз вилізли каци з прекрасною пропозицією. Тож вгадайте, що буде.
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20.04.2024 10:13 Відповісти
готовься ***** сегодня член сосать с горя после 9 вечера,или ***** боты уже по 3 хера в ротяку получают за плохую работу?)
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20.04.2024 10:23 Відповісти
Очікування: "Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії"

Реальність: "частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить до України раніше весни наступного року"
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20.04.2024 10:17 Відповісти
"Представники Міноборони зазначають, що затримки спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів."
-------
Хочуть витратити гроші ефективно...
Британія наш перший та найнадійніший (майже) союзник.
Але там близько року вже немає українського посла. Бо довбень нормального звільнив, а британці що попало у нові посли не погоджували.
На Залужного агреман вже є, залишилося лише дочекатися на дії "Найвеличнішого".
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20.04.2024 10:52 Відповісти
Всюди,де керують індуси - страшна бюрократія!
А вони тут всюди
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20.04.2024 16:47 Відповісти
 
 