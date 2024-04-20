Двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських на Вінниччині, загинув правоохоронець, ще одного поранено, введено поліцейську операцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція розшукує осіб, які вночі стріляли у поліцейських на Вінниччині. Один поліцейський загинув, один поранений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
"В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - йдеться у повідомленні.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства правоохоронця.
У мережі з'явилося відео з бодікамери поліцейського під час нападу на нього та його напарника.
Увага! Відео не рекомендовано до перегляду дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою!
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До того ж я не бачу там ознак блок-посту. Десь посеред лісу стояли. Колядували, явно
Якісь словесні загравання "а ля хороший поліцай" ніякої координації дій між собою. Той туди пішов, той там десь копирсається.
Результат не примусив чекати.
Ніч, підозрілі чуваки на авто під ЗСУ (військових, волонтерів і т.д.). Хі хі ха ха, загравання від злочинців, щоб психологічно розслабити непрофесійних поліцейських............... Повне порушення всіх інструкцій від поліцейських! Війна на дворі, а вони так халатно відносяться до виконання обов"язків.
п.с. сам бачу в мирних містах повно таких авто їздить, страшно уявити собі скільки покидьків маскуються з такими авто. Такі авто тільки повинні їздити на нолі! Всі такі авто потрібно заборонити на " мирній " Україні.
Я прав, руцкий?
Расскажешь нам руцкую правду?
"Кракен" щодня їздив з казарм до тренувального табору. От такі вони "диваки" - в проміжках між рейдами в тил ворога тренуються та відпрацьовують бойові навички. І звісно ж - стріляють так само. А
жирні кабани, тобто поліціянти, чудово про це знали і з чийогось замовлення зупиняли Кракен щодня на півгодини-годину "для перевірок". Поліціянти самі напросилися і отримали те, на що заслужили.
П.С. Я виклав факти, а маячню написало ти.
вдівати в темну пору доби бронижелет.
з совка памятаю що треба стояти біля чела праворуч..а тут просто полісмен відкритий був для нападу ..
По правилам, уночі треба всіх виводити із авто, руки на капот, а потім доглядати.
може бути! Неадекватний військовий теж може бути! Але панове в країні війна якщо хтось у тилу забув так ось вам приклад що війна! Правоохоронці в цьому випадку як кошенята сліпі,посеред дорозі у якихось полях зупиняти авто серед ночі ну це якось дивно! Для цього існує блокпост!!!!!
сміття не хоче на фронт, але доля наздогнала ГАГАГА
А якщо диверсанти? Зовсім,як діти,з автоматами і в броні,безпорадні,не знають що робити,навіть якщо сили рівні: два на два.
Жодного по вигляду,як супермен,як полісмен.Та ще,хвала судді,який скасував крупний штраф,які ті хотіли вкалатити незаконно.
Звичайно ж і злочинці знатимуть всі тонкощі підготовки поліцейських але що це їм дасть, коли всі можливі ситуації будуть передбачені тими тренуваннями. Вигадати щось дуже оригінальне і неочікуване для персічного злочинця просто неможливо. Злих геніїв дуже небагато. І вони теж помиляються. Така природа людини - приймати хоч інколи помилкові рішення. Тим більше коли маємо омаль часу для аналізу і прийняття. Ці двоє злочинців не зразу ж стали стріляти, вони чекали, що все може пройти в безпечному для них розвитку події.
Якби поліцейські були розумнішими, вони б догадавшись про якусь незаконність чогось у машині, могли б відпустити цих двох, а потім викликати підмогу. але я підозрюю, що вони були не там де треба і про нічну зупинку вони не повідомили колег.
Ще одна зовсім дика версія - їх хтось послав на цю дорогу, що повинна була бути вільною для проїзду, таким чином підставивши. Причин безліч - особисті стосунки чи певна дотошність саме цієї бригади, що не захоче брати хабар за недогляд авто і тому включила камери (чи можливо камери взагалі не відключаються? - навряд чи).
А они что, все автомобили района знают в лицо? Как они ночью, двигаясь навстречу определили, что это не известный им автомобиль? Они были на вызове, везли дебошира в участок, они при этом обязаны проверять какие-либо машины встречающиеся на дороге? В том районе есть комендантский час и ночью нельзя передвигаться по улице без спец.пропуска? Может они просто надеялись, что малость бабла срубят со столь позднего и возможно не трезвого ездока?