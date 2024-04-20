Двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських на Вінниччині, загинув правоохоронець, ще одного поранено, введено поліцейську операцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція розшукує осіб, які вночі стріляли у поліцейських на Вінниччині. Один поліцейський загинув, один поранений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

"В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - йдеться у повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

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Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства правоохоронця.

У мережі з'явилося відео з бодікамери поліцейського під час нападу на нього та його напарника.

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