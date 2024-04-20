Клименко про стрілянину по правоохоронцях на Вінниччині: Трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає
Чоловіків, які стріляли у поліцейських на Вінниччині, необхідно знайти.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Неважливо, хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, поліція розшукує осіб, які вночі стріляли у поліцейських на Вінниччині. Один поліцейський загинув, інший дістав поранення.
Топ коментарі
+47 Vlad Kondratenco
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+40 ЭндиСтар
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+37 Евгений Magirus
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Таку правку до закону внесла партія «ЕС».
Але поліція не хоче- помятаемо колективну відмову бувших беркутовців ( Днепр?) коли цілий підрозділ відмовився.
Але про це Клименко не нагадуе…
Що за пояснення? Проти не озброенного мирняка « воювати»- це одне. Це не фронт.
А ось на нули бути коли на тебе пруть з усіх кінців озброені кацапи - це друге.
і які ж тоді мають зробити виводи зручні прокладки зевлади, клименки, з одною звивиною у голові, та й тієї, шо від фуражки?
Для людини зі зброєю ці мусора просто тупі цілі.
Інший Військовий...
Питань більше чим відповідей??
Хорошие слова. Только полиция не хочет жить по закону.
В воскресенье, 18 июня 2023 г. в Днепре Служба безопасности Украины массово задержала руководящий состав работников Национальной полиции. Сейчас задержаны около двадцати полицейских. Подозреваемых обвиняют в торговле наркотиками и "крышевании" наркоторговцев."Основные задержания проходят в Соборном отделе полиции Днепра. В настоящее время задержаны 17 сотрудников нацполиции", - говорится в сообщении.Основные задержания проходили в Соборном отделе полиции Днепра.
И где действие закона, пан Клименко? Ни одного полицейского не посадили.
И это во время войны. Полиция торгует наркотой.
Зрозуміли-зрозуміли:
Тому їм й броня від фронту й "бойові" доплати!
Если сепары прорывались, солдаты открыли огонь и вроде посадили, ибо жена сепара погибла на переднем сидении, а тут ты остановленную тачку бы расстрелял..... да, верю, ты бы так и сделал. Иди, шоле, пару "страйков" в "контре" сделай.
стрелун блин.
эмммм.... ну, как успехи?
уже сверг, раз так 500?
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Раз нет - на фронт
після ознайомивлення з більшистю коментарів залишилось враження, що автори неможуть дочекатись поки замість українських поліцейських прийдуть російські і будуть їх на руках носить. Можливо і будуть, але тільки в напрямку Сибіру і не руками а ногами і свої враження писать навіть на заборі буде заборонено.
Складається думка, що кацапські тролі заполонили вільний сайт Цензора і з цим треба щось робити
З 25 тільки в поліцію!
ти відстоюєш свою шоблу,яка не хоче йти на війну,придумуючи їм різні посади!
Це що,зомбі,яких виставили на дорогу?
А з якої то причини почався суто конфлікт?
В причинах треба розбиратись,там ще сидів цивіл у пол.машині,міг би досконально розповісти,з чого все почалось.