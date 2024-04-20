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Клименко про стрілянину по правоохоронцях на Вінниччині: Трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає

розстріл,вінниччина

Чоловіків, які стріляли у поліцейських на Вінниччині, необхідно знайти.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неважливо, хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, поліція розшукує осіб, які вночі стріляли у поліцейських на Вінниччині. Один поліцейський загинув, інший дістав поранення.

Також читайте: Стрілянина у Житомирі: в авто знайшли пораненого чоловіка. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1013) Нацполіція (15151) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+47
Відправляйте своїх орлів на фронт країну захищати, там безпечніше
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20.04.2024 10:33
+40
100% провокація влади для виправдання повної броні для силових структур охорони янелоха боневтіка оманського.боїться 21 травня ****.
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20.04.2024 10:32
+37
А для цивільних тил є? Кожен день загиблі в містах, поранені, руйнування житла та інфраструктури
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20.04.2024 10:34
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100% провокація влади для виправдання повної броні для силових структур охорони янелоха боневтіка оманського.боїться 21 травня ****.
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20.04.2024 10:32 Відповісти
Найімовірніше це інсценування:пояснюють лохторату що бронь для поліції дуже навіть потрібна,тому що в тилу також небезпечно.
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20.04.2024 10:47 Відповісти
тут все повязано з ДУК ПС.стріляли то військові.от так риє Зєрмак рів між армією і поліцією.ідуть на випередження до 21 травня.
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20.04.2024 12:50 Відповісти
Просто таку державу побудували за п'ять років, ща самим тепер страшно навіть в тилу
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20.04.2024 11:24 Відповісти
Для провокації дуже жорстко! Можна було просто обстріляти. Це якийсь крімінал.
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20.04.2024 11:45 Відповісти
ендистар-кацапський ********
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20.04.2024 12:02 Відповісти
а ти - жидокацапський..і вонючий !
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20.04.2024 12:48 Відповісти
Росіянин, що т тут забув? Давай, на страна, сру, там і заробітки більші і всі свої, ведмедчуківські...
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20.04.2024 13:04 Відповісти
50% поліціянтів легко можуть бути мобілізовані ( як держслужбовці).

Таку правку до закону внесла партія «ЕС».

Але поліція не хоче- помятаемо колективну відмову бувших беркутовців ( Днепр?) коли цілий підрозділ відмовився.

Але про це Клименко не нагадуе…
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20.04.2024 14:35 Відповісти
Тилу не мае???

Що за пояснення? Проти не озброенного мирняка « воювати»- це одне. Це не фронт.

А ось на нули бути коли на тебе пруть з усіх кінців озброені кацапи - це друге.
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20.04.2024 14:41 Відповісти
чесно кажучи багато хлопців пішло добровольцями,і зараз йдуть - багато.але проблема - це совісні поліцейські.а в тилу залишається одна падаль.
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20.04.2024 21:40 Відповісти
Відправляйте своїх орлів на фронт країну захищати, там безпечніше
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20.04.2024 10:33 Відповісти
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20.04.2024 10:58 Відповісти
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20.04.2024 11:25 Відповісти
Це ти з фронту пишеш, шпателя?
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20.04.2024 12:29 Відповісти
Це ти із фронту пишеш, як розумію ?
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20.04.2024 13:05 Відповісти
ну, просто до ворожки не ходи, як цю тему зараз будуть розганяти, тільки шоб мусорів, на фронт - не послали!!
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20.04.2024 10:33 Відповісти
а кроме мусорів немає кого ? ти можеш собі уявити що без них буде ?он митників десятки тисяч Їх замінити можуть жінки . може з них почати ?
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20.04.2024 11:32 Відповісти
я не то, шо - уявити, я навіть добре памятаю, як вони "зникли" після майдану десь на півроку!! Шось не памятаю тоді, разгулу і засілєя прєступності!!!!
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20.04.2024 11:39 Відповісти
а про мЫтників - 100500%%погоджуюсь!!
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20.04.2024 11:41 Відповісти
а крім хєроів валютних фронтів, є ше десятки, а може сотні тисяч сЦудів, прокуроских, інших дЫржавників всім сортів і мастєй, які - ДАВАЛИ ПРИСЯГУ!!!!
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20.04.2024 12:02 Відповісти
Кацапобот-не пались із своїм свинячим Ы
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20.04.2024 12:04 Відповісти
без них буде чистота і порядок! ти подивися статистику по кількості поліцейських на душу населення! попереду тільки рашка!
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20.04.2024 11:46 Відповісти
А для цивільних тил є? Кожен день загиблі в містах, поранені, руйнування житла та інфраструктури
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20.04.2024 10:34 Відповісти
І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає" -В часі війни, якщо не на передовій,то в тилу, а в мирний час - тил відсутній
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20.04.2024 10:35 Відповісти
Для поліцаїв нема війни- так би звучало правдивіше.
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20.04.2024 10:57 Відповісти
А що таке тил і не тил? Для поліцейських і не для поліцейських? Чи може поліцейський, не поліцейський, цивільний не цивільний почуватися у безпеці під час війни? Поліція каже , що вона. Саме вона стоїть на безпеці. От і забезпечуйте безпеку. І не тільки для себе, а для всіх. Ніхто злочинців і дрг ще не відміняв. Той тіп карткою розплачувався. Пробийте по карточці ім'я, прізвище і т.д. Досить себе жаліти. Займайтеся своєю роботою. Ха ха ха.
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20.04.2024 10:38 Відповісти
Судячи з відео - у нього тих карток "від паркану до вечора" (( подивися скільки разів він пробує пінкод ввести , думаєш за тими картами його вирахувати ? (( Цілком ймовірно що це або якісь злочинці , або кацапські диверсанти .
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20.04.2024 11:43 Відповісти
Ну картка теж на когось таки виписана. Це як одна із зачіпок. В якому банку, які транзакції і т. д. Здається дрібниці. Тільки кожен контакт залишає слід. Можливо є ціле угруповання таких типів. Диверсантам в тилу без підтримки інших агентів іншого плану здійснювати якісь завдання важко. Те що вони збрехали за бригаду, також має навіювати на роздуми. Ха ха ха.
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20.04.2024 16:04 Відповісти
Я маю стаж роботи 44 роки, в полії не був,але скажу вам--ідіть і патрульну поліцію і "одержите" бронь. Ви кацапський троль. До речі велика частина поліції на фронті. В патрульній поліції--переважно жінки.
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20.04.2024 11:43 Відповісти
Їх тут багато таких,на сайті
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20.04.2024 11:49 Відповісти
Що на твоєму городі росте? Ти його куриш?
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20.04.2024 12:05 Відповісти
А чому тільки одна версія - що стрільці винні? Поліцейських теж можуть завербувати. Поліція повинна усі версії розглядати.
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20.04.2024 10:41 Відповісти
А може це герої.
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20.04.2024 10:43 Відповісти
ну звичайно, краще фірмана Васю і ботана Петю в окопи, чим 2-х метрового бугая у формі
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20.04.2024 10:44 Відповісти
фірман Вова і ботан Петя буде таких гандонів ловити, які ці два батьки-сини?
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20.04.2024 12:06 Відповісти
відколи почалась повномасштабна війна , здається цих броньованих харей стало раза в три більше , скоро дійде до того , що їх відстрілюватимуть у кожному місті і селі...і правильно зроблять ..
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20.04.2024 10:46 Відповісти
..а що демонструє те, що що орди кацапів за добу, па харошему розмінованому асфальту, вчасно непідірваних мостах, без супротиву танкових бригад, які "так вдало" відвели, опинилися у тилу України, богУючи над Беззбройними, волею зевлади, Українцями..?
і які ж тоді мають зробити виводи зручні прокладки зевлади, клименки, з одною звивиною у голові, та й тієї, шо від фуражки?
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20.04.2024 10:47 Відповісти
Нахрен вони потрібні, якщо вміють тільки кошмарити беззбройних цивілів та бабців.
Для людини зі зброєю ці мусора просто тупі цілі.
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20.04.2024 10:55 Відповісти
УСІ НА ФРОНТ ! Разом з Клименко. Завше вони скрізь не вині і їх стало ображають... Цинізм ! І чого дивуватися? Хіба країна власноруч не вручила скіпетр абсолютної царської влади саме їм - циркачам зі сфери медія-розваг? Повноту влади отримали професійні продуценти віртуалу - діячі з естрадно-циркового помосту, які все своє малосвідоме життя генерували й продавали/втюхували віртуал..
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20.04.2024 10:59 Відповісти
Вручили владу 73% ,наверно ви в тому числі.
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20.04.2024 11:46 Відповісти
Один Поліціант
Інший Військовий...
Питань більше чим відповідей??
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20.04.2024 10:59 Відповісти
Якщо тебе одягти в однострій - ти станеш поліціянтом чи військовим ?(( Згадай як 24.02.2022 у Києві камаз з отакими "військовими" розстріляли , виявилося що кацапська диверсійна група переодягнена .
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20.04.2024 11:46 Відповісти
розстріляних було аж двоє, і то були наші, тобто френдлі-фаєр вони не відстрілювалися навіть, подивись відео
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20.04.2024 11:49 Відповісти
Те що поліцейські так себе поводили у даній ситуації швидше свідчить про рівень їхньої професійної підготовки , аніж про те що вогонь відкрили такі ж як вони (( Як ти думаєш- лише наші диверсійні групи у кацапії працюють , чи і у нас кацапів вистачає в тилу , а як не кацапів , то криміналу що для прикриття форму одягнув ?
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20.04.2024 12:16 Відповісти
Щодо "навіть не відстрілювалися " - ти краще подивися на реакцію цивільного що кругом авто бігає , а тут в людину раптово кулі прилетіли ((
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20.04.2024 12:18 Відповісти
обидва з ТРО, молодий- закінчив військову академію
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20.04.2024 12:08 Відповісти
Тіх поліцейських ніхто не вчить. Видали ксюху, видали ПМ - воїн. Лайно ти, а не воїн. Їх вчити та вчити.
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20.04.2024 10:59 Відповісти
Вони мають відповісти за всією суворістю Закону Джерело:
Хорошие слова. Только полиция не хочет жить по закону.

В воскресенье, 18 июня 2023 г. в Днепре Служба безопасности Украины массово задержала руководящий состав работников Национальной полиции. Сейчас задержаны около двадцати полицейских. Подозреваемых обвиняют в торговле наркотиками и "крышевании" наркоторговцев."Основные задержания проходят в Соборном отделе полиции Днепра. В настоящее время задержаны 17 сотрудников нацполиции", - говорится в сообщении.Основные задержания проходили в Соборном отделе полиции Днепра.

И где действие закона, пан Клименко? Ни одного полицейского не посадили.
И это во время войны. Полиция торгует наркотой.
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20.04.2024 10:59 Відповісти
Ці інше! Ти не розумієш!
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20.04.2024 11:31 Відповісти
"демонструє, що тилу для поліцейських немає"
Зрозуміли-зрозуміли:
Тому їм й броня від фронту й "бойові" доплати!
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20.04.2024 11:03 Відповісти
На фронт хай йдуть,там буде безпечніше. Роботяги на фронті,а ці бездарні в основній масі щури сидять в тилу і жирують
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20.04.2024 11:07 Відповісти
Необхідно знаити - це питання до кого?
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20.04.2024 11:07 Відповісти
Тупа відмазка щоб дармоїдів не мобілізували
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20.04.2024 11:23 Відповісти
Загинули у нерівному бою за хабар. Ось так буває. Хотіли як завжди - полякати трошка, можливо побити, а тут несподіванка... Ще невідомо хто перший зброю достав. Страта пасажира у Дніпро каже, що все буде сфальсіфіковано на користь поліцейських.
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20.04.2024 11:30 Відповісти
якого "пасажира у Дніпро"? того пʼяного бандюгана за кермом шо зі своєю ****** кинувся бити поліціянтів?
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20.04.2024 11:52 Відповісти
Та це якийсь зоновський півник, тут вбили хлопчину 20 років, а воно радіє як дурне. Поліція вночі ,під час комендантської години зупиняє пвто, поводить себе максимально коректно ,їх вбивають чи то бандюки, чи то якась ворожа дрг, яка не відомо що везла в ящику, а ось така мразь радіє.
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20.04.2024 12:12 Відповісти
м-дас...булла меліція - стала паліція - а уваженіє опшества до цих судаків як було так і залишилось самнітєльним
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20.04.2024 11:33 Відповісти
Глупый коп-мертвый коп. В стране война российские ДРГ катаются по стране а наши полицейские какнивчем небывало на раслабухе которым заговорили зубы и расстреляли как котят. Как только было видно что водитель ну очень долго не может найти документы на машину-сразу нужно было взвести пистолет и прикащзать им выйти и положить руки на капот а в случае неподчинения-стрелять на пораджение(тем более бодикамера пишет). Глупый коп-мертвый коп
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20.04.2024 11:43 Відповісти
Ось тут ти правий !
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20.04.2024 11:47 Відповісти
Ахаха, стрелял бы? Сам то?
Если сепары прорывались, солдаты открыли огонь и вроде посадили, ибо жена сепара погибла на переднем сидении, а тут ты остановленную тачку бы расстрелял..... да, верю, ты бы так и сделал. Иди, шоле, пару "страйков" в "контре" сделай.
стрелун блин.
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20.04.2024 11:51 Відповісти
Я0-бы и тебя застрелил если-бы не выполнял приказы полицейского и начал быковать во время КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА)) Можешь попробовать
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20.04.2024 12:59 Відповісти
ты бы лучше прокричал - я бы при нарушении конституции сверг Зелю!!!1111

эмммм.... ну, как успехи?
уже сверг, раз так 500?
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27.04.2024 11:35 Відповісти
....тилу для поліцейських немає
--------------------------------------------------
Раз нет - на фронт
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20.04.2024 11:48 Відповісти
це ж їм не просто "ухилянтів" відловлювати і знищувати. Вон, чергового мужика ТЦК знищила, а "орли" збоку стояли і певно ржали.https://www.youtube.com/watch?v=sxA1Jw6Y2ZM&feature=youtu.be
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20.04.2024 11:49 Відповісти
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20.04.2024 11:56 Відповісти
в окопы их , а не крышевать от петрушки до наркотиков
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20.04.2024 11:57 Відповісти
Клименко. То єтупак в системі внутр справ. Чим відрізняються звичайні громадяни України від твоїх недолугих полісменів. Чи ми прості українці захищені .Дай курва відповідь. Я дам де твої недополіцейські не можуть навіть перезварядити тобто розрядити пістолети та автомати. Де ***** закон про зброю мирному населенню. Мені що чорта якогость просити захисти мене на вулиці чи як. Їблани кончані твої недолугі що ро***** з народом. . Всіх поліцаїв ***** на фронт. ***** курити та нюхати невідомо що та кататися на відрах. Заїбали.
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20.04.2024 12:01 Відповісти
То поліцаям на передку звично буде, "по-домашньому"! (с)
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20.04.2024 12:01 Відповісти
Цікаво,
після ознайомивлення з більшистю коментарів залишилось враження, що автори неможуть дочекатись поки замість українських поліцейських прийдуть російські і будуть їх на руках носить. Можливо і будуть, але тільки в напрямку Сибіру і не руками а ногами і свої враження писать навіть на заборі буде заборонено.
Складається думка, що кацапські тролі заполонили вільний сайт Цензора і з цим треба щось робити
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20.04.2024 12:33 Відповісти
А чого це він в свої 20 в такому небезпечному середовищі?
З 25 тільки в поліцію!
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20.04.2024 12:47 Відповісти
поліціянтам потрібен бойовий досвід.
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20.04.2024 13:04 Відповісти
только зебил среди ночи будет кататься и привлекать внимание, зная про КЧ. не вяжется с дрг и бандюками ни как
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20.04.2024 13:06 Відповісти
клименко,ти дурак? як це не має значення з якої причини?
ти відстоюєш свою шоблу,яка не хоче йти на війну,придумуючи їм різні посади!
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20.04.2024 15:44 Відповісти
клименко,а ти співчував родині вбитого хлопчика на дитячому майданчику поліцаями,а ти співчував закатованим жінкам у Врадіївці та Кагарлику поліцаями?
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20.04.2024 15:47 Відповісти
Дайош тепер мінтам 100+70 тис бойових, ах**ть просто
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20.04.2024 15:55 Відповісти
Спокою загиблому, одужання пораненому. Але поліціянти завжди там займалися здирництвом....
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20.04.2024 16:38 Відповісти
100% в цьому неприємному випадку початком була провокація зі сторони поліції.Взагалі то якийсь нонсенс, що поліція під час військового стану! перевіряє і тероризує військових.А бронювання великої армії поліцейських обурює звісно хлопців і вони прирівнюють їх до ухилянтів.Як ухилянти можуть перевіряти щось у військових та ще й деколи нагло?
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20.04.2024 18:55 Відповісти
На блокпостах стояли ДФТГшники,патрулювали міста та села,безкоштовно, без пільг,посад,нагород,машин державних,палива,та інших бюджетних благ.Але татарови,єрмаки,клименки їх позбулись як тільки відігнали трохи кацапню,бо пільги,бронь,бабло
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20.04.2024 19:27 Відповісти
💯
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20.04.2024 19:50 Відповісти
Як це немає значення,з якої причини?
Це що,зомбі,яких виставили на дорогу?
А з якої то причини почався суто конфлікт?
В причинах треба розбиратись,там ще сидів цивіл у пол.машині,міг би досконально розповісти,з чого все почалось.
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21.04.2024 09:37 Відповісти
 
 