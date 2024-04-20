Клименко про стрілянину по правоохоронцях на Вінниччині: Трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає

Чоловіків, які стріляли у поліцейських на Вінниччині, необхідно знайти.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неважливо, хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, поліція розшукує осіб, які вночі стріляли у поліцейських на Вінниччині. Один поліцейський загинув, інший дістав поранення.

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