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Новини
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Відновлено рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба

блокада,кордон,польща

Польські фермери припинили блокування пунктів пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз в’їзду в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок.

Також читайте: Блокування поляками кордону: В діалозі з Варшавою є "світло в кінці тунелю", - заступник міністра економіки Качка

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) кордон (4757) Польща (8491)


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Топ коментарі
+7
Рано вранці на іншому ресурсі дві новини пролетіли. Одна - що почали бикувати підприємці одного з воєводств проти блокувальників. Привід - що вони знаходяться на грані банкрутства, бо наші перевонтажували вантажі на польських терміналах й вже поляки розвозили далі. А друга новина - поляки жаліються, що в цьому році буде проблема зі збором врожаю. Що українці не приїдуть на заробітки, а місцеві збирати не хочуть))
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20.04.2024 11:19
+7
Чергові вибори пройшли, тепер можна нарешті згадати про верховенство права
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20.04.2024 11:31
+4
А де туск був зі своїми правоохоронцями останні 6 місяців?!
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20.04.2024 11:30
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І тепер шо? - не при ділах
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20.04.2024 11:13 Відповісти
Рано вранці на іншому ресурсі дві новини пролетіли. Одна - що почали бикувати підприємці одного з воєводств проти блокувальників. Привід - що вони знаходяться на грані банкрутства, бо наші перевонтажували вантажі на польських терміналах й вже поляки розвозили далі. А друга новина - поляки жаліються, що в цьому році буде проблема зі збором врожаю. Що українці не приїдуть на заробітки, а місцеві збирати не хочуть))
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20.04.2024 11:19 Відповісти
Прем'єр Польщі Дональд Туск готовий застосувати правоохоронців та прикордонників для остаточного розблокування кордону

Вчора Туск https://www.radiosvoboda.org/a/news-tusk-polski-fermery-blokuvannia-kordonu/32912341.html закликав всіх, хто блокує кордон, негайно його розблокувати, незважаючи на причини блокування. В іншому випадку уряд буде вимушений ухвалити рішення для захисту польського кордону і функціонування прикордонних переходів.
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20.04.2024 11:26 Відповісти
А де туск був зі своїми правоохоронцями останні 6 місяців?!
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20.04.2024 11:30 Відповісти
Чергові вибори пройшли, тепер можна нарешті згадати про верховенство права
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20.04.2024 11:31 Відповісти
Ну так . Все як і прогнозувалось - вибори пройшли і тепер Туск осмілів . Та ще й вибори пройшли на його користь .
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20.04.2024 11:42 Відповісти
Схоже, москва більше не хоче давати грошей за блокування
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20.04.2024 11:31 Відповісти
вона переправляє ці гроші на фінансування партії СН.
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20.04.2024 11:35 Відповісти
100% арахамії з єрмачками та татаравими з безуглими з різними верещучками принесуть "очікувані результати"...
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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20.04.2024 11:40 Відповісти
я з вами погоджуюсь на всі 100%.
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20.04.2024 11:50 Відповісти
До речі агрохімії взагалі не чути. Не втік за кордон?
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20.04.2024 11:54 Відповісти
ЩЕНе втік за кордон...вони всі разом з Боневтіком-Херпіду та єрмачками з татаравими змиються...
арахамія "займається" відмиванням грошей руZZкіх Злодіїв "олігархів" абрамовича та фрідмана...
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20.04.2024 12:34 Відповісти


партія СН активно фінансується із бюджету України через тіньові схеми
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20.04.2024 12:48 Відповісти
"польські фермери" припинили блокування пунктів пропуску ....

все вірно! у рашистів ресурси також НЕ безмежні....
пів-року "блокували" а ефект мінімальний...
а зараз на раZZії назрівають бунти в підтоплених районах, не вистачає рубликів на агентів впливу: різні шрьодери та папи римські позакривали роти....і конгрес з трампами "зашевелилися"...
і баба юля більше не ********** товар газпрому....
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20.04.2024 11:37 Відповісти
Після другого туру місцевих виборів погонять цю &издоту з кордонів.

В ЗМІ почали вкидати тезу що блокування - це зло для економіки Польщі.
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20.04.2024 11:39 Відповісти
А до цього вкидали тези у змі, що від отруєного українського зерна яке їде транзитом через польшу не тільки ворони дохнуть, а й діти страждають на онкологію
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20.04.2024 12:47 Відповісти
Пізно всралися. Більша половина польського експорту вже переорієнтована на Молдову, Румунію, Словаччину, Угорщину. Фіцо з Орбаном хоч і сволота рідкісна, але вчасно зметикували, що кацапські рубчики - явище тимчасове, а от прибуток від транзиту - це надовго. Пшекам саме час вчитися кусати лікті. Під осінь це їм дуже знадобиться...
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20.04.2024 11:55 Відповісти
Цілком згідний з тобою Олександр . Саме це я хотів сказати але ти мене випередив.
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20.04.2024 12:19 Відповісти
Польські фермери припинили блокування пунктів пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

А також "Шинанана-Опа" та "Опа-шинана".

)))
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20.04.2024 11:59 Відповісти
 
 