Відновлено рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба

Польські фермери припинили блокування пунктів пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз в’їзду в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок.

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