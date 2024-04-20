Відновлено рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба
Польські фермери припинили блокування пунктів пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, зараз в’їзду в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок.
Топ коментарі
+7 Марина Нєчаєва #561431
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+7 Pavel Bortsevych
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+4 Super Gut
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Вчора Туск https://www.radiosvoboda.org/a/news-tusk-polski-fermery-blokuvannia-kordonu/32912341.html закликав всіх, хто блокує кордон, негайно його розблокувати, незважаючи на причини блокування. В іншому випадку уряд буде вимушений ухвалити рішення для захисту польського кордону і функціонування прикордонних переходів.
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
арахамія "займається" відмиванням грошей руZZкіх Злодіїв "олігархів" абрамовича та фрідмана...
партія СН активно фінансується із бюджету України через тіньові схеми
все вірно! у рашистів ресурси також НЕ безмежні....
пів-року "блокували" а ефект мінімальний...
а зараз на раZZії назрівають бунти в підтоплених районах, не вистачає рубликів на агентів впливу: різні шрьодери та папи римські позакривали роти....і конгрес з трампами "зашевелилися"...
і баба юля більше не ********** товар газпрому....
В ЗМІ почали вкидати тезу що блокування - це зло для економіки Польщі.
А також "Шинанана-Опа" та "Опа-шинана".
)))