Сирський і командувач оборони Данії Гілдґаард обговорили нагальні потреби ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч із командувачем оборони Данії генералом Майклом Віґґерсом Гілдґаардом під час його візиту до Києва.
Про це Сирський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Сирський, під час зустрічі сторони обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.
"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська.
Партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається для нас вагомою підтримкою", - додав головнокомандувач.
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