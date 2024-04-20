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Сирський і командувач оборони Данії Гілдґаард обговорили нагальні потреби ЗСУ

сирський,гілдґаард

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч із командувачем оборони Данії генералом Майклом Віґґерсом Гілдґаардом під час його візиту до Києва.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Сирський, під час зустрічі сторони обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

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"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська.

Партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається для нас вагомою підтримкою", - додав головнокомандувач.

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Автор: 

Данія (768) Сирський Олександр (603)


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сирський скажи паляниця.
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20.04.2024 11:34 Відповісти
Паляніца.
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20.04.2024 12:06 Відповісти
поляніца
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20.04.2024 12:08 Відповісти
Одному мені Сирський нагадує якогось Ваньку с глубінкі?
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20.04.2024 12:00 Відповісти
Угу..з легким ступенем дебільності..яка ж рожа мерзенна..
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20.04.2024 12:26 Відповісти
Ваньку дурочка
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20.04.2024 14:47 Відповісти
По моєму обговор'ювати оснащенням армії повинен міністр оборони .
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20.04.2024 12:09 Відповісти
 
 