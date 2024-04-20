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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

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Президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Про це йдеться в Указі президента №234/2024, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Як зазначається, контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Також читайте: РНБО розгляне питання щодо загрози безпеці держави через поширення онлайн-казино, - Зеленський

Рішення РНБО
Рішення РНБО
Рішення РНБО

Нагадаємо, автором петиції на сайті президента щодо обмежень на роботу онлайн-казино був боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко. Він загинув на фронті у квітні цього року. Петиція набрала понад 25 тисяч підписів за день, Президент Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) казино (209) РНБО (2279) азартні ігри (279)


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Топ коментарі
+9
А ножкою тупотів?
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20.04.2024 12:10
+8
И это правильно, а то не заносят и не заносят - скоко можно ждать!
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20.04.2024 12:12
+7
Захотів увів, а захотів невивів.. Хто зна куди дорожка виведе ! Аби бовкнути щось введеному в оману народові, аби спихнути з себе відповідальність за щось дійсно важливе. А про якусь лабуду це 24/7 УВІВ, ВИВІВ.....
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20.04.2024 12:11
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А ножкою тупотів?
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20.04.2024 12:10 Відповісти
Не забудьте привітати клоунів.

Сьогодні Міжнародний День Цирку.

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20.04.2024 14:29 Відповісти
Броньованих циркачів зі святом.
Сподіваюсь, скоро на нулі в окопі фокуси свої показуватиме.
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20.04.2024 15:29 Відповісти
Ті хто обирав день цирку можливо не випадково зупинились на 20 квітня, оскільки в цей день 135 років тому народився адольф гітлер. Але може просто співпадіння..
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20.04.2024 19:02 Відповісти
Захотів увів, а захотів невивів.. Хто зна куди дорожка виведе ! Аби бовкнути щось введеному в оману народові, аби спихнути з себе відповідальність за щось дійсно важливе. А про якусь лабуду це 24/7 УВІВ, ВИВІВ.....
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20.04.2024 12:11 Відповісти
И это правильно, а то не заносят и не заносят - скоко можно ждать!
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20.04.2024 12:12 Відповісти
П.7 он цікавий)) зараз з Епл та Гугл почнуть бабло за ліцензії брати))
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20.04.2024 12:24 Відповісти
КРУТО повівся зЕленський .
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20.04.2024 12:13 Відповісти
Фуйнею займаеться ! Завтра знову дозволить. Свої ж люди мають гроші з цього !
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20.04.2024 12:17 Відповісти
Заборона військовим бавитись в інтернет-казино - є.
А заборони самих інтернет-казино - немає.
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20.04.2024 12:19 Відповісти
Надеюсь хоть это до ума доведут,а то засрали игровой рекламой все сайты.
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20.04.2024 12:20 Відповісти
Погана практика щось там забороняти в Інтернеті, це ж не піратство.
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20.04.2024 12:23 Відповісти
психологічне шулерство
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20.04.2024 15:31 Відповісти
О, почалася вистава для тєлємарафона у "харошого царя і хєрових бояр". Хоч зепідр сам розказував декілька років тому, що азартні ігри принесуть бюджету мільрди і тому це зло треба легалізувати
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20.04.2024 12:55 Відповісти
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20.04.2024 13:00 Відповісти
А в результаті Гетманцев невідома особа, зашле ще посередників, до контор з грального бізнесу, з вимогою передати невстановленим особам половину бізнесу.
Але як би там не було, не хоче Зеленський хоча б вибачитись перед людьми. Адже такого розгулу грального бізнесу, до його законодавчо-гральних ініціатив, не було.
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20.04.2024 13:20 Відповісти
Це такі дрібниці порівняно з азартною грою, в яку зіграло суспільство у 2019 році
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20.04.2024 13:36 Відповісти
А як же ж регулярно проштовхуваний Цензором білий та пухнастий Favbet?
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20.04.2024 13:52 Відповісти
Зеленодупі всеж такі вирішили отжати космолоха.
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20.04.2024 14:17 Відповісти
Суки,нажрались,потом отменили и ещё хорошие при этом.
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20.04.2024 14:51 Відповісти
Поки ти не прийшов до влади, нічого такого не було. Бо ви, зегниди прийшли " бабла накосить" де тільки можна на людях і чужому горі.
Але ж - Бог є!!!
І на суді Божому будете відповідати.
А може й на людському, але за все відповісте виродки провладні.
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20.04.2024 15:26 Відповісти
..надо было сразу интернет отменить.. и ножкой кааак топнуть.. ух.. Дебилы..
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20.04.2024 15:29 Відповісти
Це дуже "по жидівськи" обмежено. "Нємножко бєрєменная гімназістка". Легалізація ігровиго біізнесу в Україні під час війни була і є злочином проти українського народу.
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20.04.2024 16:13 Відповісти
Это не только страсти и непотребство, а ещё и способ легализации теневых средств
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20.04.2024 16:31 Відповісти
 
 