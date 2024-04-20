Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Про це йдеться в Указі президента №234/2024, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Як зазначається, контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо, автором петиції на сайті президента щодо обмежень на роботу онлайн-казино був боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко. Він загинув на фронті у квітні цього року. Петиція набрала понад 25 тисяч підписів за день, Президент Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.