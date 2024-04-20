Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті
Президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
Про це йдеться в Указі президента №234/2024, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
Як зазначається, контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, автором петиції на сайті президента щодо обмежень на роботу онлайн-казино був боєць 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко. Він загинув на фронті у квітні цього року. Петиція набрала понад 25 тисяч підписів за день, Президент Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні Міжнародний День Цирку.
Сподіваюсь, скоро на нулі в окопі фокуси свої показуватиме.
А заборони самих інтернет-казино - немає.
Гетманцевневідома особа, зашле ще посередників, до контор з грального бізнесу, з вимогою передати невстановленим особам половину бізнесу.
Але як би там не було, не хоче Зеленський хоча б вибачитись перед людьми. Адже такого розгулу грального бізнесу, до його законодавчо-гральних ініціатив, не було.
Але ж - Бог є!!!
І на суді Божому будете відповідати.
А може й на людському, але за все відповісте виродки провладні.