Розшукувані за вбивство поліцейського особи не є військовослужбовцями 28 ОМБр, - пресцентр бригади (оновлено)

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр", - запевнили у бригаді та закликали не поширювати неправдиву інформацію.

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Своєю чергою, ОК "Південь" щодо інформації "про причетність наших військовослужбовців" до скоєння важкого злочину у Вінницькій області, зазначає: "командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втратаі винні обов'язково мають понести покарання"

"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи", - додають у ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.