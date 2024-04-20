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Розшукувані за вбивство поліцейського особи не є військовослужбовцями 28 ОМБр, - пресцентр бригади (оновлено)

розстріл,вінниччина

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр", - запевнили у бригаді та закликали не поширювати неправдиву інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на Вінниччині: загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. ФОТО

28 бригада

Своєю чергою, ОК "Південь" щодо інформації "про причетність наших військовослужбовців" до скоєння важкого злочину у Вінницькій області, зазначає: "командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втратаі винні обов'язково мають понести покарання"

"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи", - додають у ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

Автор: 

Вінницька область (1013) стрілянина (1778) 28 окрема механізована бригада (186)


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Топ коментарі
+14
Я служив у14-15роках в Ато. Після звільнення я неодноразово підходив до поліцейських і робив їм зауваження, що вони підходять до зупинених машин розслабленими, без готовності реагувати на озброєний спротив. Розпитував у патрульних, чи є у них поточні навчання з медицини з поводженням із громадянами у воєнний час? Відповідь - Ні!
Мене бісив маланець від Зебіла Куніцкий, який доколупувався до поліцейських! Якби він попав на мене, то давно би полірував кошерною мордою асфальт, або отримав кулю у коліно!
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20.04.2024 13:03
+13
Непрофесійні дії поліцейських! Біда з кадрами в поліції... Їм хоч інструкції читає, вчить їх, як потрібно поводитись у таких ситуаціях?! Не говорячи вже про те, що зараз військовий час... Шкода хлопців поліцейських, поплатились за порушення всіх інструкцій.
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20.04.2024 12:56
+12
Міністр внутрішніх справ має подати у відставку, що його підлеглі так непрофесійно поводяться !
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
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20.04.2024 13:03
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Та то можуть бути друзяки того Гогилашвілі, або якійсь подібний непотріб типу кацапських агентів...
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20.04.2024 12:51 Відповісти
До речі, чудова ідея! Треба того гогішвілі покликати як иксперда з бикування.
Бичара бичару бичить здалеку.
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20.04.2024 13:23 Відповісти
А хто вони є? Хіба так складно встановити і оприлюднити за стільки часу?
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20.04.2024 12:51 Відповісти
Вже оприлюднені їхні дані.
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20.04.2024 13:25 Відповісти
ти читай уважніше
вже все відомо, лиш чомусь не пишуть нікуя...
ці дві особи ВЖЕ понад рік не є службовцями бригади.
тож не можна встановити що люди були звільнені чи переведені з бригади
не знаючи іх даних.
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20.04.2024 13:27 Відповісти
Ще й питання - причини звільнення з бригади.
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20.04.2024 13:42 Відповісти
Кацапи.
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20.04.2024 14:15 Відповісти
Та вродi на вiдео син каже шо вони з 58-ой ОРТГ.
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20.04.2024 14:31 Відповісти
Бляха-муха... Один досматривает, а второй, на расстоянии, держит на прицеле. Сбились в кучу, вот и результат.
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20.04.2024 12:52 Відповісти
Непрофесійні дії поліцейських! Біда з кадрами в поліції... Їм хоч інструкції читає, вчить їх, як потрібно поводитись у таких ситуаціях?! Не говорячи вже про те, що зараз військовий час... Шкода хлопців поліцейських, поплатились за порушення всіх інструкцій.
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20.04.2024 12:56 Відповісти
Зараз майже скрізь проблема з кадрами
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20.04.2024 13:10 Відповісти
То поліцейські непрофесійні чи їх впершу чергу на передок? Я стомився визначать чи нашому мудрому наріду хрестик надівать чи труси знімать.
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20.04.2024 14:27 Відповісти
как минимум - профессиональнее тракториста\хлебопашца, да и опыт "на передке" как-то сам собою придет (если не пристрелят). и в первую очередь начнут следить\пресекать возможные обстрелы\пути отступления\первую помощь, а не трясти бабло\***********\показывать кто главный и кто закон а кто нет. вообще, политика государства по отношению к оружию - как мини "будапештский меморандум", который - оказывается - никого в результате не спас, а только усугубил и агрессора и жертву.
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20.04.2024 14:37 Відповісти
Ну а от якщо повибивають зуби тобі за свинособачий язик, то заявлять буш бігти на передок?
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20.04.2024 15:06 Відповісти
дык ротации надо делать
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20.04.2024 15:15 Відповісти
Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до https://www.facebook.com/28mechanizedbrigade?__cft__%5B0%5D=AZXe510CAAVqR4w3i-P5SS5GI_RHUXzY5IGecxCe7uSH-JG6rftjB95whUpprtt6FxIZzYRcm0f539AjJEEfrRx3NKddol5J6zFn0nbcZbDVQAWBN5STnKCLVc7WHXndCZILu89rCuY3_4PY7wCkv9kySRUYzUYwfJtxXEHVY9NOGK-t4ANc7YWjF9PsrapZKd9nanXrXi1lWI7VqQbFSLZ0&__tn__=-%5DK-R 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу . - Не понятно... Их перевели в другое подразделение или что? Ведь вряд ли их демобилизовали по состоянию здоровья.
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20.04.2024 12:58 Відповісти
Можливо це СЗЧешники, яким вже призупинено службу оскільки в ЄРДР ДБР внесло дані по них. Можливо навіть є вже по ним і рішення суду. Думаю все скоро дізнаємось.
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20.04.2024 13:31 Відповісти
-и выехали из Украины в прошлом году.Или выедут,как обычно.
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20.04.2024 13:02 Відповісти
Go back to Russia!
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20.04.2024 13:06 Відповісти
Я служив у14-15роках в Ато. Після звільнення я неодноразово підходив до поліцейських і робив їм зауваження, що вони підходять до зупинених машин розслабленими, без готовності реагувати на озброєний спротив. Розпитував у патрульних, чи є у них поточні навчання з медицини з поводженням із громадянами у воєнний час? Відповідь - Ні!
Мене бісив маланець від Зебіла Куніцкий, який доколупувався до поліцейських! Якби він попав на мене, то давно би полірував кошерною мордою асфальт, або отримав кулю у коліно!
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20.04.2024 13:03 Відповісти
Цей прищ, куніцький, громадянин Ізраілю, капрал ЦАХАЛ( що дуже добре), але завдяки родинним з'вязкам із Зеленьським у порушення Конституції України, був Зеленьським посажений у народні депутати України. Скінчиця строк депутатства і прищ Куницький від'їде із заробленими грошамиидо Ізраілю.
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20.04.2024 13:14 Відповісти
Не з заробленими, а вкраденими
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20.04.2024 13:38 Відповісти
Це "депутат" куницький перед повномасштабним вторгенням тиждень перебував в рашці. Що він там робив? А під часповномасштабного вторгнення їздив і фотографував українські блокпости так, як це робив і шуфрич.
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20.04.2024 14:47 Відповісти
Іншого не рузумію. Нікого із журналістів, наявність іноземного громадянина у ВРУ не цікавить. Жодної статті на цю тему. А писали би, може і петицію Зеленьському вписали- лишити громадянства як і Корбана наприклад.
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20.04.2024 15:17 Відповісти
Була маса статей, але "найвеличніший", як завжди все похерив.
"До Зеленського підійшла журналістка з проханням прокоментувати ситуацію навколо кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Президент відповів, що, за його інформацією, Олександр Куницький "здав паспорт". Журналісти уточнили, що кандидат від "Слуги народу" тільки заявив про намір відмовитися від громадянства Ізраїлю, але юридично він досі має два паспорти на руках.


Раніше з'явилася інформація про наявність в Олександра Куницького подвійного громадянства, що заборонено українським законодавством.

Куницький згодом підтвердив, що є громадянином Ізраїлю, проте стверджує, що на момент подачі заяви в ЦВК написав заяву в генеральне консульство Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства.

ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, але через іншу причину - він не жив останні 5 років в Україні, проте суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів."
І таких журналістських розслідувань масса!
Це ще що, Ви поцікавтеся про депутата р. іванісова,там і підробка дипломів про освіту, і судимості, зокрема за групове згвалтування неповнолітньої в нрупі осіб та ще й неприродним способом.
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20.04.2024 15:38 Відповісти
Міністр внутрішніх справ має подати у відставку, що його підлеглі так непрофесійно поводяться !
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
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20.04.2024 13:03 Відповісти
А ви знаєте, що дійсно розслабляє людей військові авто та форма на людині, бо вважають, що то наші воїни, і від них не чекають лиха))
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20.04.2024 13:09 Відповісти
Фігня
Так не працює
Враховуючи скільки випадків того, коли поліцейські чіпляються до військових

Ну і також треба враховувати. Що військову флізку можна купити в кожному воєнторгу
Тому навпаки. На місці поліції потрібно бути обережним, ряжаних вистачає
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20.04.2024 14:03 Відповісти
Здивувало (окрім усього іншого) те що поліціянт чекав коли тому що його вдарив передадуть ножа...
А ще, недотримання дистанції - це взагалі жах.
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20.04.2024 13:13 Відповісти
Раніше другокурсників на патрулювання не посилали..курсантський максимум був - охорона виборчих дільниць, охорона всіляких шкільних випускних, 1 вересня, останній двіночок та заходів на державні свята (останній захід - навіть не по формі).
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20.04.2024 13:48 Відповісти
Прокурор-убивця, на підпитку, що убив військового з НацГвардії(батька 3-х діток) на блок-посту під час дії комендантської години та виконання ним службових обов'язків, тихенько морозиться по камерам СІЗО, щоб його паскуду, не придушили побратими, убитого ним НацГвардійця!!
Але КАРМА, вона тітонька ласкава…
Мусорські з прокурорським «чудять», «забули» мабуть, про ВРАДІЇВКУ та Сашка Білого!!
Свято, невідворотнє…
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20.04.2024 13:06 Відповісти
Ну до чого тут " карма". Злочинці перевозили зброю, поліцейськи затримавши авто вночі, діяли розлаблено, за що і поплатилися. А вам би як хотілося, що б обох поліцейських вбили?
Не боїтесь, що та " карма" наступного разу і до вас добереться?
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20.04.2024 13:18 Відповісти
Взагалі зараз не потрібно виправдовуватися - виправдовуються винні

Це трагедія і це зрозуміло. Але, виявляється, що у нас одні громадяни "рівніше" в правах за інших. Бо коли гинули люди на блок-постах і дуже часто з-за помилки тих, хто чатував на блок-постах - це все замовчувалося. Коли з якихось причин на Берестейській в Києві розстріляли колону військових, як потім з'ясувалося - стріляли свої ж - всі речники написали, що то знищили ДРГ. У тих "офіцерів" на їх сторінках досі є ця інформація і навіть не спростували і не вибачилися. Бо то якісь солдати і цивільні загинули. А тут вбивство поліцейського - і вже всі мас-медіа стоять на вухах. А цілий Міністр прозрів і побачив, що війна і в тилу іде. А тотнам тут періодично розповідають, що всі цивільні то є "косарі". А окауєцця - в тилу теж війна!
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20.04.2024 13:09 Відповісти
........Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до https://www.facebook.com/28mechanizedbrigade?__cft__%5B0%5D=AZXe510CAAVqR4w3i-P5SS5GI_RHUXzY5IGecxCe7uSH-JG6rftjB95whUpprtt6FxIZzYRcm0f539AjJEEfrRx3NKddol5J6zFn0nbcZbDVQAWBN5STnKCLVc7WHXndCZILu89rCuY3_4PY7wCkv9kySRUYzUYwfJtxXEHVY9NOGK-t4ANc7YWjF9PsrapZKd9nanXrXi1lWI7VqQbFSLZ0&__tn__=-%5DK-R 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу . ........
===========
Значить дані цих злочинців встановлені. Значить відомі їх прізвища, є фото з особових справ, якщо вони були військовослужбовцями.
Чому до цих пір не опубліковані їх фото в ЗМІ, якщо їх дійсно розшукують ?
Знову влада щось скриває.
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20.04.2024 13:09 Відповісти
Та все вже в відкритому доступі
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20.04.2024 13:19 Відповісти
В ящике явно не апельсины были. Интересно узнать из какой бригады вывозят такие загадочные ящики.
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20.04.2024 13:13 Відповісти
І д її везуть?
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20.04.2024 14:06 Відповісти
....Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до https://www.facebook.com/28mechanizedbrigade?__cft__%5B0%5D=AZXe510CAAVqR4w3i-P5SS5GI_RHUXzY5IGecxCe7uSH-JG6rftjB95whUpprtt6FxIZzYRcm0f539AjJEEfrRx3NKddol5J6zFn0nbcZbDVQAWBN5STnKCLVc7WHXndCZILu89rCuY3_4PY7wCkv9kySRUYzUYwfJtxXEHVY9NOGK-t4ANc7YWjF9PsrapZKd9nanXrXi1lWI7VqQbFSLZ0&__tn__=-%5DK-R 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу . ...
===========================
Значить їх особи встановлені. Відомі їх прізвища. Значить є особові справи,в яких є їх фото. Якщо їх так дійсно розшукують і ГОЛОВНЕ ХОЧУТЬ ЗНАЙТИ, то чому до цих пір не опублівовані їх фото в ЗМІ ?
Влада знову щось скриває від українців.
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20.04.2024 13:13 Відповісти
Тобто понад рік вони демобілізовані, чи як? Чи воюють віддалено дистанційно? А що, так можна було?
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20.04.2024 13:29 Відповісти
Тобі ж сказали вже - опубліковані. Досить гадити.
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20.04.2024 13:56 Відповісти
Скоро почуємо шо вони напередодні взагалі зввльнились з арміїї ?.
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20.04.2024 13:14 Відповісти
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20.04.2024 13:20 Відповісти
Батько з сином? Є кадри з нагрудного відеореєстратора, схоже з місця злочину?
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20.04.2024 13:41 Відповісти
второй с низу на Зелю похож
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20.04.2024 14:01 Відповісти
Туди йдуть, щоб відкосити від армії, а не бути поліцейськими
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20.04.2024 13:28 Відповісти
Ну ні
Ідейні теж є. Мало але є
До 25 туди ідуть за грошима частіше
За бронею уже після 25....
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20.04.2024 14:06 Відповісти
Співчуття родині загиблого молодого хлопця-поліцейського, відновлення здоровʼя пораненому.
Ми не знаємо всіх обставин нападу, але схоже на те, що напад був швидким і неочікуваним для патрульних, і в такому випадку перевага була на боці тих, хто напав.
Мабуть у воєнний час зупинка легкового автомобіля, в якому, крім водія, може знаходитись до чотирьох озброєних, готових до бою нападників, є вкрай небезпечним заходом для екіпажу з двох патрульних. Навіть коли один з них тримає на прицілі зупинений автомобіль.
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20.04.2024 13:28 Відповісти
читайте "В августе 44го"- як треба машини з діверсантами перевіряти - три трупа та важко поранена радістка (автор брав дані з архівів нквс)
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20.04.2024 13:33 Відповісти
Если бы сделать ТАК что бы копы имели максимально лучшую боевую подготовку - пропустив их через бои на передке!!!!
Если бы они имели боевой опыт - то данная история могла не произойти !
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20.04.2024 13:54 Відповісти
⚡️ЗМІ стверджують, що розшукуваних за вбивство поліцейського затримано

Чекаємо на офіційне підтвердження.
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20.04.2024 13:58 Відповісти
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20.04.2024 13:59 Відповісти
Ні
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20.04.2024 18:33 Відповісти
ДРГ
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20.04.2024 14:03 Відповісти
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20.04.2024 14:07 Відповісти
це ти того чувака маєш на увазі,що бикував на поліцейських а його коханка кричала,як ненормальна? це той,що похоронний бізнес мав? після того,як у Дніпрі кацап застрелив 2 поліцейських в тч.дівчину,я б на місці поліцейських валив би всіх таких у машинах після першого ж попередження,особливо,якщо якісь чуваки їздять цивільним авто в 2 години ночі,в коменданську годину....
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20.04.2024 14:24 Відповісти
Точно! Вони не військові. Один вчитель ботаніки а інший повар в дитсадку.
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20.04.2024 14:14 Відповісти
Одеський воєнком теж криштально чесна людина. Сама гуменюк казала.
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20.04.2024 14:17 Відповісти
гуменюк уволили уже
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20.04.2024 14:24 Відповісти
Це місцеві,батько й син,військові. Судячи з прізвищ або цигани або молдавани...а може й греки якісь...
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20.04.2024 14:26 Відповісти
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ ЗСУ.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.
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20.04.2024 14:54 Відповісти
А як вони звільнися рік тому..шо за брєд
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20.04.2024 15:16 Відповісти
задним числом звільнили
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20.04.2024 15:34 Відповісти
Термін великий..більше року...це легко виявити..занадто гучно..не прикриєш...і теж є злочин вчинений групою посадових осіб...командир бригади,начфін і вище, відділ персоналу, стройова частина..переробка купи документів...не вірю
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20.04.2024 15:54 Відповісти
так зараз прийняли закон про мобілізацію засуджених. Там нібито можно брати в ЗСУ навіть вбивць. Головне щоб це був один вбитий, а не більше.
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20.04.2024 16:37 Відповісти
У машині можуть бути наркотики.
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21.04.2024 08:51 Відповісти
 
 