21 квітня польські фермери планують частково відновити рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - Держприкордонслужба

Польські фермери планують частково відновити пропуск вантажівок до Польщі у прикордонному пункті "Рава-Руська - Гребенне" у неділю 21 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція. – Ред.). Початок руху ваговозів попередньо має розпочатися об 08:00 21 квітня", - йдеться в повідомленні.

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