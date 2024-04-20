УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини
755 10

21 квітня польські фермери планують частково відновити рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - Держприкордонслужба

протест,фермер,польща

Польські фермери планують частково відновити пропуск вантажівок до Польщі у прикордонному пункті "Рава-Руська - Гребенне" у неділю 21 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція. – Ред.). Початок руху ваговозів попередньо має розпочатися об 08:00 21 квітня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова", - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) кордон (4757) Польща (8491) Демченко Андрій (343)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
а шо таке? нема кому полуниці збирать чи расєя не платить?
показати весь коментар
20.04.2024 12:52
+4
Польські рольніки нехай ідуть лісом. Поляки до сраки.
показати весь коментар
20.04.2024 13:13
+3
Схоже, кремль більше грошей не платить за блокування українського кордону.
показати весь коментар
20.04.2024 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо таке? нема кому полуниці збирать чи расєя не платить?
показати весь коментар
20.04.2024 12:52 Відповісти
Все простіше, експорті шляхи переорієнтовані на Румунію Словаччину Угорщину і морем, а польський транзит «нюхає бебру».
показати весь коментар
20.04.2024 13:43 Відповісти
Та нє! То вони тренувалися, як будуть блокувати кадирівців.
показати весь коментар
20.04.2024 14:10 Відповісти
Схоже, кремль більше грошей не платить за блокування українського кордону.
показати весь коментар
20.04.2024 12:58 Відповісти
Польські рольніки нехай ідуть лісом. Поляки до сраки.
показати весь коментар
20.04.2024 13:13 Відповісти
Якби ще у вересні зепідри закрили український ринок для польського барахла, то польська влада дуже швидко знайшла би привід аби розігнати тих блокувальників. А так за півроку жування сопель, клоуни допомогли курвам завдати шалених збитків українській економіці.
показати весь коментар
20.04.2024 14:06 Відповісти
Надо туда львовский ТЦК отправить с повестками.
показати весь коментар
20.04.2024 15:17 Відповісти
весна закінчується, а ці "фермери" ще не на посівній. осінь прийде у польщу і що?
показати весь коментар
20.04.2024 15:24 Відповісти
Вся техніка блокує, а в полі хто працює??? Рольники польські йдить працюйте бо в осени будете закуповувати в Україні, а там хто зна чи продасть вам Україна!!!???
показати весь коментар
20.04.2024 15:24 Відповісти
 
 