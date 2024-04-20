Офіс генпрокурора про стрілянину по поліцейських на Вінниччині: перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий зазнав поранення.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії.

"Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців", - заявили в Офісі генпрокурора.

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Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади.