Офіс генпрокурора про стрілянину по поліцейських на Вінниччині: перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців
Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий зазнав поранення.
На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії.
"Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців", - заявили в Офісі генпрокурора.
Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП у Вінницькій області.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади.
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Для совка була. Кожен просто називав як йому зручно, ну і дату зручну для себе
Що гівняний совок, що інші члени антигітлерівської коаліції в свій ледве не під ручку ходили з Гітлером
Були поодинокі випадки з ************ міркувань
Гниль звідти, а не з простих поліцейських-трудяг!!
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
И тут виноваты полицейские только в том, что все делали правильно, а не сразу отпустили.
Ехали военные, еще и по документах батя и сын, еще вели себя (вот тут и не хочется вставлять это слово) крайне супер професианально, даже не нервничали, обыденно вели себя, ничем не выдавая что они не те, и везут не то.
Главный вопрос что ж они там везли?
бо після просьби відкрити їх почали стріляти. і саме паскудне що такі воїни є в кожній бригаді.
є які лиш на бумазі і бабло отримують командири, є ті хто "робить" гроші, а є відверті бандюки
На іншому фото один з підозрюваних тримає в руках предмет, схожий на гвинтівку з оптичним прицілом.
а среди сонечок есть и живодеры и насильники домашние и алконавтом тоже до хворобы,короче срез общества.
Тут ж деякі коментарі зводяться до того, що на початку другої ночі, під час комендантської години, поліцейські бикуючи зупинили транспортний засіб. Якось аж радіють загибелі хлопця.
Він "неробочий" для поліції, той час?
2) в 20 років хоч ти коп хоч комбайнер - мобілізації не підлягаєш
а тому думай, хочаб інколи, про що пишеш