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Офіс генпрокурора про стрілянину по поліцейських на Вінниччині: перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців

вбивство,поліцейського

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий зазнав поранення.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії.

"Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців", - заявили в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Клименко про стрілянину по правоохоронцях на Вінниччині: Трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає

Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від  поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади.

Автор: 

Вінницька область (1013) стрілянина (1778) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+15
Її не було, була друга світова.
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20.04.2024 13:19
+11
Вибачте, нікого не виправдовую - подробиць не знаю. Але це все наслідки війни. І мало хто розуміє масштабу майбутньої катастрофи, я навіть про ПТСР та адаптацію бійців тощо
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20.04.2024 13:12
+9
звісно що вбивати патрульних, щож ще, так?
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20.04.2024 13:33
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В 2021 году за 28 ОМБр в соревнованиях по рукопашному бою участвовал.
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20.04.2024 13:07 Відповісти
Щось везли ховати.Поліція впхнула носа. Розібрались. Це капець.То казіно ,то розборкі. Не дивно,що люди відмовляюцця воювати.Бо не бачать ладу у країні.
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20.04.2024 13:07 Відповісти
Вибачте, нікого не виправдовую - подробиць не знаю. Але це все наслідки війни. І мало хто розуміє масштабу майбутньої катастрофи, я навіть про ПТСР та адаптацію бійців тощо
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20.04.2024 13:12 Відповісти
Так,знаемо ці наслідки.Всі збогатилися у рази,крім народу.
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20.04.2024 13:15 Відповісти
У Велику Вітчизняну Війну так само було?
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20.04.2024 13:18 Відповісти
Її не було, була друга світова.
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20.04.2024 13:19 Відповісти
Була
Для совка була. Кожен просто називав як йому зручно, ну і дату зручну для себе
Що гівняний совок, що інші члени антигітлерівської коаліції в свій ледве не під ручку ходили з Гітлером
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20.04.2024 14:14 Відповісти
В усіх країнах це ДСВ. Але то таке
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20.04.2024 14:26 Відповісти
А з пулєром ні хто не ходив під ручку??? Ото ж що гітлер що пулєр!!!
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20.04.2024 15:10 Відповісти
Ні не було..була обмеженість пересування..легковики тільки в генералів і смершу...самоволки тільки на вантажівках...жд состави як прило під охороною..не підчепишся...нарвешся на смерш розстріл...
Були поодинокі випадки з ************ міркувань
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20.04.2024 14:46 Відповісти
совок придурошний, яка нахер "велика вітчизняна війна"?
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20.04.2024 21:36 Відповісти
...а радянську армію вважаєш нашою?
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20.04.2024 21:49 Відповісти
ти пишеш "У Велику Вітчизняну Війну...", тобто ти вважаєш своєю! чому в тебе до мене таке питання?
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20.04.2024 23:29 Відповісти
Я не вважаю її своєю...і все ж - ти вважаєш, що радянська армія була наша армія? так, чи ні.
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22.04.2024 09:33 Відповісти
якщо ти пишеш "У Велику Вітчизняну Війну...", то саме ти вважаєш ії своєю! я своєю її не вважаю і не розумію що ти маєш на увазі коли пишеш "що радянська армія була наша армія" - у мене питання чия "ваша"?
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22.04.2024 18:52 Відповісти
Я не вважаю радянську армію нашою армією. Ти вважаєш радянську армію нашою армією?
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22.04.2024 19:24 Відповісти
ти недоумок? я ж написав "...я своєю її не вважаю..." що тобі незрозуміло?
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25.04.2024 01:12 Відповісти
Вже нічого...
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26.04.2024 09:48 Відповісти
І це теж. Я про інше
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20.04.2024 13:32 Відповісти
Я зрозуміла ,про що Ви.Але це потім будемо залізувати рани.Зараз розборкі поміж здоровимі чоловікамі з обов боків.
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20.04.2024 13:38 Відповісти
Росіянин, от навіщо так примітивно працюєш? Вас на інстуктують, що ви, тролі, не повинні бути " унилими", а навпаки смішними ?
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20.04.2024 13:28 Відповісти
і це щось було в коробках які мали пееревірити поліцейські.
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20.04.2024 13:30 Відповісти
Незабудьте і про керовників мордатих та кадровиків мягкозадих…
Гниль звідти, а не з простих поліцейських-трудяг!!
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20.04.2024 13:08 Відповісти
Це позор для країни.
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20.04.2024 13:10 Відповісти
Міністр внутрішніх справ має подати у відставку, що його підлеглі так непрофесійно поводяться !
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
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20.04.2024 13:09 Відповісти
Серьезно? Риба гніе з голови. У нас у владних і сілових структурах немае навіть регістраціі документаціі. Це ніжче плінтуса вже рівень кадрів.
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20.04.2024 13:12 Відповісти
Ніт, риба гніє з нутра, просто з голови сморід виходить. І це стосується не тільки риби
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20.04.2024 13:25 Відповісти
Ідіот???
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20.04.2024 13:12 Відповісти
Задолбал спамить, смерть полицейских - это обыденость, знаешь сколько раз тогда должен министр в США подать в отставку?? А там войны нет, там не носятся с хрен пойми чем.

И тут виноваты полицейские только в том, что все делали правильно, а не сразу отпустили.

Ехали военные, еще и по документах батя и сын, еще вели себя (вот тут и не хочется вставлять это слово) крайне супер професианально, даже не нервничали, обыденно вели себя, ничем не выдавая что они не те, и везут не то.

Главный вопрос что ж они там везли?
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20.04.2024 14:14 Відповісти
Дуже схоже на діверсантів, які не розраховували що їх зупинять. Сподіваюсь їх знайдуть
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20.04.2024 13:12 Відповісти
явно щось було в коробках, гроші,, зброя або наркрта..
бо після просьби відкрити їх почали стріляти. і саме паскудне що такі воїни є в кожній бригаді.
є які лиш на бумазі і бабло отримують командири, є ті хто "робить" гроші, а є відверті бандюки
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20.04.2024 13:40 Відповісти
Ось так і подсовується фсб шними с...ми недовіру до війскових.А починалось все з Залужного.Звідки ця падаль знає що вони військові.
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20.04.2024 13:13 Відповісти
Це як варіант. Від зелених мерзотникі можна чекати все що завгодно.
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20.04.2024 13:16 Відповісти
Ну тепер їм торба. Бажаю згнити в тюрязі. Скоти срані.
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20.04.2024 13:15 Відповісти
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20.04.2024 13:23 Відповісти
Якщо на фото ті самі підозрювані, то за ПІБ, вказаними в орієнтуванні, підозрювані схожі на батька з сином. Судячи по опублікованому фото (мабуть з відеорегістратора поліцейського), напад, міг відбутися після короткої розмови патрульного з підозрюваними і виходу одного з підозрюваних з автомобіля, імовірно під час огляду автомобіля патрульним. Не виключене незаконне транспортування в зупиненому автомобілі зброї, вибухівки, наркотиків, великої суми валютних цінностей.
На іншому фото один з підозрюваних тримає в руках предмет, схожий на гвинтівку з оптичним прицілом.
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20.04.2024 14:03 Відповісти
Думаю будуть чинити опір при затриманні з усіма наслідками…
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20.04.2024 13:27 Відповісти
звісно що вбивати патрульних, щож ще, так?
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20.04.2024 13:33 Відповісти
с таким подходом педофилы вагнеровцы у кацапов нам покажуться просто ботаниками с небольшими наклоностями,посмотрим когда за кривой взгляд на такого военного твоего родыча маслиной в голову запердолят что базарить будешь,******** и вороватых в зсу еще как хватает,это толко на этом сайте какие то дурики сидят думают что у нас одни рыцари в доспехах сонечки))))
а среди сонечок есть и живодеры и насильники домашние и алконавтом тоже до хворобы,короче срез общества.
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20.04.2024 13:35 Відповісти
Всі тут дурікі. Тільки ви розумний. Особливо коли після удару по Трипільській ТЕС, коли ви писали - "Шо ви тут кіпішуєте - це просто пожежа від уламків". А такий контингент просто пересаджають, ось і все
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20.04.2024 13:48 Відповісти
Який неробочий? В них є неробочі і робочі часи? Капець!
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20.04.2024 13:39 Відповісти
Який ще неробочий час у поліції? Що ти мелеш...
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20.04.2024 13:39 Відповісти
А під час комендантської години можна пересуватись?
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20.04.2024 14:15 Відповісти
Если скорая, военные или непредвиденные обстоятельства то можно. На видео были военные.
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20.04.2024 14:17 Відповісти
Наявність форми - це вже воєнний?
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20.04.2024 14:24 Відповісти
ну я майже кожну ніч пересуваюсь , маю перепустку . стараюсь повідомляти пост коли буду їхати і скільки одиниць техніки буде .
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20.04.2024 14:29 Відповісти
Ну то Ви повідомляєте. Та маєте перепустку. Чи відкриєте вогонь при досмотрі ТЗ?

Тут ж деякі коментарі зводяться до того, що на початку другої ночі, під час комендантської години, поліцейські бикуючи зупинили транспортний засіб. Якось аж радіють загибелі хлопця.
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20.04.2024 14:38 Відповісти
я не розумію таких коментаторів ! бикування я не бачу нормальна розмова і несподівана агресія з боку затриманих . доводилось зустрічатись биків в поліцейський формі але тут навпаки дружне ставлення . хлопця дійсно шкода .
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20.04.2024 14:49 Відповісти
"в неробочий час"?
Він "неробочий" для поліції, той час?
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20.04.2024 13:42 Відповісти
ти таки точно кукуй...
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21.04.2024 13:13 Відповісти
.......навіть якщо і служили - це не врятує самураїв від ДОВІЧНОГО !! ... ..певно щось ******** , і не хотіли показувати поліціянту ......
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20.04.2024 13:38 Відповісти
зброя, або наркота серйозна, або - і то і то, більше варіантів - нема!!
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20.04.2024 13:47 Відповісти
І гроші..
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20.04.2024 14:16 Відповісти
Какой конфликт? Ты видео с реестратора видел? Там просто ни с того ни с сего начали гасить ментов и деру дали.
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20.04.2024 14:16 Відповісти
Значить в машині було щось цікаве...що наслідили так що вся Україна бачить..Жмур, живий свідок, гільзи, неприбрана камера обох патрульних...і далі по тексту...
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20.04.2024 14:51 Відповісти
Не може бути у військового, як правило 45+ поваги до шмаркача заброньованого копа, який не воював і бикуватий апріорі. Але хтось це просуває - ви воюйте, а ми бронь і нам пох.
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20.04.2024 14:17 Відповісти
бикування я не побачив була нормальна розмова .
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20.04.2024 14:38 Відповісти
1) вони майже одногодки
2) в 20 років хоч ти коп хоч комбайнер - мобілізації не підлягаєш

а тому думай, хочаб інколи, про що пишеш
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21.04.2024 13:16 Відповісти
Постанова якась. Другий коп десь взявся і питає, що сталося. Що там за цирк робиться?
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20.04.2024 17:35 Відповісти
 
 