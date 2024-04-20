Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 99 окупантів та знищили ЗРК, 5 гармат і 2 станції РЕБ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 99 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

1 протитанковий ракетний комплекс;

18 одиниць авто-бронетехніки;

5 гармат;

1 міномет;

1 розвідувальній БпЛА - "Зала";

2 станції радіоелектронної боротьби;

2 аерофотостанції.

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