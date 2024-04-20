Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 99 окупантів та знищили ЗРК, 5 гармат і 2 станції РЕБ
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 99 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них:
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
- 1 протитанковий ракетний комплекс;
- 18 одиниць авто-бронетехніки;
- 5 гармат;
- 1 міномет;
- 1 розвідувальній БпЛА - "Зала";
- 2 станції радіоелектронної боротьби;
- 2 аерофотостанції.
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