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Новини Війна
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 99 окупантів та знищили ЗРК, 5 гармат і 2 станції РЕБ

танк,війна,зсу

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 99 окупантів і 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
  •  1 протитанковий ракетний комплекс;
  • 18 одиниць авто-бронетехніки;
  • 5 гармат;
  • 1 міномет;
  • 1 розвідувальній БпЛА - "Зала";
  • 2 станції радіоелектронної боротьби;
  •  2 аерофотостанції.

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