Зеленський анонсував підписання двосторонніх безпекових угод зі США та країнами Північної Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями Україна має вийти на підписання двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами, як Сполучені Штати, країнами Північної Європи, зокрема з Норвегією та Швецією, а також однією з балтійських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю бразильським журналістам, опублікованому в суботу.

"Стосовно двосторонніх безпекових договорів - у нас уже їх дев'ять. Ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес - а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, - ми прийдемо до потужної угоди зі США", - сказав президент.

Він зазначив, що подібні угоди з безпеки передбачають не тільки військову підтримку, а й гуманітарні аспекти, допомогу у відновленні, допомогу енергетиці.

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"Весь обсяг такої допомоги у двосторонніх угодах є. Приклад - Німеччина. 7 млрд на рік для України це дуже серйозно. І підтримка різна", - сказав він.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що вже в травні-червні Україна може мати потужні результати щодо підписання нових безпекових угод.

"У нас є кілька договорів, і я думаю, що травень-червень - і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами (Європи. - Ред.). Там потужна підтримка. Ми готуємося до Швеції та Норвегії", - сказав президент.

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Крім того, за словами Зеленського, "ми наближаємося до того, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили. Думаю, що вже у квітні ми будемо мати такий результат з однією з країн".