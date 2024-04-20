Зеленський анонсував підписання двосторонніх безпекових угод зі США та країнами Північної Європи
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями Україна має вийти на підписання двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами, як Сполучені Штати, країнами Північної Європи, зокрема з Норвегією та Швецією, а також однією з балтійських країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю бразильським журналістам, опублікованому в суботу.
"Стосовно двосторонніх безпекових договорів - у нас уже їх дев'ять. Ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес - а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, - ми прийдемо до потужної угоди зі США", - сказав президент.
Він зазначив, що подібні угоди з безпеки передбачають не тільки військову підтримку, а й гуманітарні аспекти, допомогу у відновленні, допомогу енергетиці.
"Весь обсяг такої допомоги у двосторонніх угодах є. Приклад - Німеччина. 7 млрд на рік для України це дуже серйозно. І підтримка різна", - сказав він.
Глава держави також висловив упевненість у тому, що вже в травні-червні Україна може мати потужні результати щодо підписання нових безпекових угод.
"У нас є кілька договорів, і я думаю, що травень-червень - і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами (Європи. - Ред.). Там потужна підтримка. Ми готуємося до Швеції та Норвегії", - сказав президент.
Крім того, за словами Зеленського, "ми наближаємося до того, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили. Думаю, що вже у квітні ми будемо мати такий результат з однією з країн".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До біса подробиці, міжгалактичний шаховий турнір коли чекати?
Приблизна кількість результатів: 404 000
--------
"8 вересня 2021
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
Під час засідання Ради 8 вересня проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці."
--------
Це твої курчата, Вова, провалили шанс отримання дієвих гарантій від США!
І не було вже тоді ніякої монобільшости у фракції СН.
Так би мовити - математичний нуль. Тепер Україна буде мати надцять нульових бумаженцій - скільки нулі не додавай - буде нуль.
Обіцянка-цяцянка, а дурневі Зеленському радість.
На похороны настоящего патриота Украины писателя публициста и книгаря,а также издателя Дмитрия Капранова от власти демонстративно никто не пришел.../позорные зелебобики...
ну це гра така в кого їх більше, - і іде першим.