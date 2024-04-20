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Новини
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Зеленський анонсував підписання двосторонніх безпекових угод зі США та країнами Північної Європи

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями Україна має вийти на підписання двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами, як Сполучені Штати, країнами Північної Європи, зокрема з Норвегією та Швецією, а також однією з балтійських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю бразильським журналістам, опублікованому в суботу.

"Стосовно двосторонніх безпекових договорів - у нас уже їх дев'ять. Ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес - а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, - ми прийдемо до потужної угоди зі США", - сказав президент.

Він зазначив, що подібні угоди з безпеки передбачають не тільки військову підтримку, а й гуманітарні аспекти, допомогу у відновленні, допомогу енергетиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Чехія розпочали переговори щодо підписання безпекової угоди

"Весь обсяг такої допомоги у двосторонніх угодах є. Приклад - Німеччина. 7 млрд на рік для України це дуже серйозно. І підтримка різна", - сказав він.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що вже в травні-червні Україна може мати потужні результати щодо підписання нових безпекових угод.

"У нас є кілька договорів, і я думаю, що травень-червень - і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами (Європи. - Ред.). Там потужна підтримка. Ми готуємося до Швеції та Норвегії", - сказав президент.

Також читайте: Україна та Литва провели переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Крім того, за словами Зеленського, "ми наближаємося до того, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили. Думаю, що вже у квітні ми будемо мати такий результат з однією з країн".

Автор: 

безпека (932) Зеленський Володимир (23764) угода (641)


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Топ коментарі
+11
Яка бурхлива діяльність по імітації діяльності...
--------
"8 вересня 2021
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Під час засідання Ради 8 вересня проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці."
--------

Це твої курчата, Вова, провалили шанс отримання дієвих гарантій від США!
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20.04.2024 16:37
+9
Україна вже має одну "потужну" бумаженцію - Будапештський меморандум.
Так би мовити - математичний нуль. Тепер Україна буде мати надцять нульових бумаженцій - скільки нулі не додавай - буде нуль.
Обіцянка-цяцянка, а дурневі Зеленському радість.
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20.04.2024 16:39
+7
зелена папуга, ти зі своїми папірцями нах нікому не потрібен
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20.04.2024 16:43
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С императорскими?
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20.04.2024 16:41 Відповісти
А з якими ще, може підписувати найвеличніший лідер **********?! Звісно з імператорськими!
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20.04.2024 17:13 Відповісти
За феншуєм)) Наполеон був Імператором))
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20.04.2024 17:33 Відповісти
А шо такоє? З Гренландієй , хоч без пінгвінів, але які айсберги, відколюються і пливуть, пливуть, пливуть!
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20.04.2024 18:07 Відповісти
"травень-червень - і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами"

До біса подробиці, міжгалактичний шаховий турнір коли чекати?
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20.04.2024 16:31 Відповісти
Пошуковий запит: "Зеленський.анонсував"
Приблизна кількість результатів: 404 000
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20.04.2024 17:10 Відповісти
Яка бурхлива діяльність по імітації діяльності...
--------
"8 вересня 2021
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Під час засідання Ради 8 вересня проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці."
--------

Це твої курчата, Вова, провалили шанс отримання дієвих гарантій від США!
показати весь коментар
20.04.2024 16:37 Відповісти
Было бы правильно, после зелёной диктатуры, с позиции сегодняшних событий, провести расследование, почему депутаты не проголосовали за, почему подавляющее большинство было против.
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20.04.2024 17:37 Відповісти
А хто ж дав монобільшості команду "галасувати" саме так?
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20.04.2024 17:49 Відповісти
Зрозуміло що єрмак.
І не було вже тоді ніякої монобільшости у фракції СН.
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20.04.2024 18:15 Відповісти
Україна вже має одну "потужну" бумаженцію - Будапештський меморандум.
Так би мовити - математичний нуль. Тепер Україна буде мати надцять нульових бумаженцій - скільки нулі не додавай - буде нуль.
Обіцянка-цяцянка, а дурневі Зеленському радість.
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20.04.2024 16:39 Відповісти
зелена папуга, ти зі своїми папірцями нах нікому не потрібен
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20.04.2024 16:43 Відповісти
А як зеденський підписує угоди - хрестик ставить?
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20.04.2024 16:56 Відповісти
Як нелегітимний..
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20.04.2024 17:34 Відповісти
А він нелегітимний прямо з коробки!
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20.04.2024 17:37 Відповісти
І чому його батьки не знали що то таке - контрацепція..
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20.04.2024 18:59 Відповісти
А ви їхні пики по телевізору бачили, бо там великими буквами написана відповідь!
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20.04.2024 19:01 Відповісти
Інтелектуали..професура..і син юрист..
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20.04.2024 19:04 Відповісти
юрист чи юродовий?
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20.04.2024 19:06 Відповісти
Юродовий юрист..клован.
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20.04.2024 19:28 Відповісти
https://youtu.be/fUaW1OHq_Zw?si=P4MTFMrLvfIa_uEm ...

На похороны настоящего патриота Украины писателя публициста и книгаря,а также издателя Дмитрия Капранова от власти демонстративно никто не пришел.../позорные зелебобики...
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20.04.2024 16:59 Відповісти
Щоб Зе!лідор на нього знову позов не подав. Бо воно злопам'ятне, мстиве чмо.
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20.04.2024 17:39 Відповісти
А дроны сбивать будут?
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20.04.2024 17:12 Відповісти
Закінчуй, буратінка, усі свої справи; у тебе залишилося трохи більше місяця.
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20.04.2024 17:12 Відповісти
"зелені прорашистські лохотронщики"...за два роки війни в Україні Західним партнерам стало зрозуміло,що в Україні прорашистська зелена влада.з якою домовлятися ніхто і ні про що домовлятися більше не буде .Агент єрмак куйню співає про "глобальний Південь" а "зе клован" про США ІПівнічну Європу. "лохотронщики" і ПРО НАТО І ЄС ВЖЕ НІ ГУ ГУ...Послали їх ,в культурній формі,за рашистським коритом накуй...
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20.04.2024 17:14 Відповісти
вілікій падпісатєль криворізького розливу...
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20.04.2024 17:35 Відповісти
це аналог меморандумів кубракова, які ні до чого не зобов*язують нікого.... накшталт будапешського меморандуму... бла бла бла для лохторату
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20.04.2024 17:38 Відповісти
Толку з тих папірців. Які ще гарантії на одному листку. Лише піар залежного від аплодисментів. Скільки ще прийдеться розгрібати після плісняви. Вони реально державу демонтували. На десятиліття роботи.
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20.04.2024 17:48 Відповісти
Якщо це мале бажає погратися з папірцями, то дяді дозвляють йому гратися.
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20.04.2024 21:32 Відповісти
Дєло будапєштскоґо мєморандума живьот і пабєждаєт!
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20.04.2024 17:50 Відповісти
А ти за кілька місяців будеш на посаді президента???
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20.04.2024 17:51 Відповісти
Який толк від тих гарантій? У чому вони проявлятимуться? Якщо без, принаймні, втручання авіацією США. тоді то "туалетний папір".
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20.04.2024 17:53 Відповісти
здається буба оголосив перегони на безпекові угоди,
ну це гра така в кого їх більше, - і іде першим.
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20.04.2024 19:22 Відповісти
Від нього можна очікувати тільки марення !
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20.04.2024 21:30 Відповісти
Бляха. Він таки похєрить Будапештський меморандум.
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20.04.2024 23:10 Відповісти
 
 