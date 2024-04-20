Віцеканцлер Німеччини Габек після візиту до Києва закликав дати більше зброї Україні
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який нещодавно відвідував Київ, закликав країни-партнери постачати Україні більше зброї.
За його словами, Україна знає, що це важкий етап, "але це такий етап", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Віцеканцлер підкреслив, що йому нелегко постійно говорити про системи озброєння, військову техніку і про те, як йдуть справи на фронті.
"На початку моєї каденції я б не хотів і не міг собі уявити, що буду давати інтерв'ю з вами, в якому буду виступати за те, щоб постачати більше військової техніки. Але нам потрібно ще раз усвідомити, чому ведеться ця війна. Путін не хоче допустити демократії в Україні і хоче дестабілізувати її", – зазначив Габек.
Він наголосив, що якщо Україна програє, то війна буде продовжуватися і "саме тому всіх, хто хоче захистити демократію, ми ще раз закликаємо підтримати Україну зараз".
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як шкідливі коти...
ти його гладиш, а він тобі сере в тапки
ти його мордою в гавно, а він тобі сере в куток...
ти його мордою в гавно, в кутку і тапком під сраку, і він вже сере на вулиці....
може їх відразу на передову везти а лиш тоді знайомитись і казати,
бачили?????
не дасте зброї, і у Вас так буде!!!!"! ****!!!!
артиллерийской инициативе по приобретению снарядов для Украины
(обновлено по состоянию на 20.04).
🇩🇪 Германия - 180 000 155-мм снарядов
🇧🇪 Бельгия - 50 000 155-мм снарядов
🇩🇰 Дания - 15 000 155-мм снарядов
🇱🇺 Люксембург - 6 000 155-мм снарядов
🇳🇱 Нидерланды - 250 миллионов евро
🇳🇴 Норвегия - 140 миллионов евро
🇵🇹 Португалия - 100 миллионов евро
🇱🇹 Литва - 35 миллионов евро
🇸🇪 Швеция - 30 миллионов евро
🇫🇮 Финляндия - 30 миллионов евро
🇨🇦 Канада - 27,15 миллионов евро
🇱🇻 Латвия - 10 миллионов евро
🇸🇰 Словакия - 2 миллиона евро (краудфандинг, не правительство, а
граждане по собственной инициативе)
🇮🇸 Исландия - 2 миллиона евро
🇸🇮 Словения - 1 миллион евро