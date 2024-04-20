Віцеканцлер Німеччини Габек після візиту до Києва закликав дати більше зброї Україні

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який нещодавно відвідував Київ, закликав країни-партнери постачати Україні більше зброї.

За його словами, Україна знає, що це важкий етап, "але це такий етап", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Віцеканцлер підкреслив, що йому нелегко постійно говорити про системи озброєння, військову техніку і про те, як йдуть справи на фронті.

"На початку моєї каденції я б не хотів і не міг собі уявити, що буду давати інтерв'ю з вами, в якому буду виступати за те, щоб постачати більше військової техніки. Але нам потрібно ще раз усвідомити, чому ведеться ця війна. Путін не хоче допустити демократії в Україні і хоче дестабілізувати її", – зазначив Габек.

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Він наголосив, що якщо Україна програє, то війна буде продовжуватися і "саме тому всіх, хто хоче захистити демократію, ми ще раз закликаємо підтримати Україну зараз".