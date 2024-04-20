Вбивство поліцейського на Вінниччині: Знайдено автівку, в якій були нападники. Також виявлено боєприпаси

Правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Про це заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі проведено огляд місця події. Вилучено речові докази та допитано свідків. На території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, за допомогою якого переміщувалися підозрювані особи. Також на тому місці було виявлено певні боєприпаси, які належать до військового майна. Наразі на території Вінниччини та суміжних областей проводиться низка слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування даних осіб", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

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