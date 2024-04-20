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Вбивство поліцейського на Вінниччині: Знайдено автівку, в якій були нападники. Також виявлено боєприпаси

вінниччина

Правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Про це заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі проведено огляд місця події. Вилучено речові докази та допитано свідків. На території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, за допомогою якого переміщувалися підозрювані особи. Також на тому місці було виявлено певні боєприпаси, які належать до військового майна. Наразі на території Вінниччини та суміжних областей проводиться низка слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування даних осіб", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Читайте: Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці в/ч Сухопутних військ, - командування Сухопутних військ

Автор: 

Вінницька область (1013) стрілянина (1778) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+30
Набрешуть як завжди.
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20.04.2024 19:54
+25
Майже рік тому Романа Червинського за безпідставними звинуваченнями запроторили у вʼязницю. Розвіднику, на рахунку якого десятки унікальних операцій, звинуватили, що начебто через нього рашистами було атаковано аеропорт.

Судилище перенесли з Києва в Кропивницький. Справа явно розвалюється, й 19 квітня закінчувався термін тримання під вартою. Романа мали випустити.

Але. Суд кілька раз «мінували», розгляд призупиняли, потім зникли прокурори, потім не пустили адвокатів, далі силовики заблокувала суд, Романа кудись вивезли. Й повідомили, що термін тримання під вартою продовжено.

Щодня росія знищує нашу критичну інфраструктуру, ТЕЦ, на захист яких виділяли мільярди, але чи чули ви, аби когось затримали?

Топкорупціонери і зрадники, як то суддя Князєв, чи піп Паша- мерседес вдома, з браслетами. Реальний український герой- в тюрмі. Тільки тому, що саме Червінський розказав країні про справу вагнерівців. Напередодні війни.
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20.04.2024 20:19
+21
Пяс"ятаєте прес конфепенцію після вбивства Шеремета ? З яким пафосом там оголосили про розкриття..так буде і тут ..одна брехня
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20.04.2024 19:57
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Ти випадково не з тих поліціянтів дезертирів, які в перші дні нападу підорахи на Україну, порозбігалися як криси з прикордонних з мордором областях. А велика частина цієї братії на сході України стали путінськими cocksuckers.
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20.04.2024 22:32 Відповісти
При такому відношенні поліцейських до військових, санкціонованих жОПою, неминучі подальші жорсткі зіткнення фронтовиків з тиловими щурами. Які в перші дні масового вторгнення порозбігалися як криси по ничках в прикордонних областях, по буковелях і закарпаттях. Чому ніхто не судить дезертирів за державну зраду? Потім ця братія оговталась і почала з дозволу ФСБшної агентури у керівнитві, пресувати військових, учасників бойових дій.
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20.04.2024 22:24 Відповісти
підарок, при "такому" це якому, відношенні?
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21.04.2024 16:34 Відповісти
Можливо МВС відповість, хто допустив до служби поліцаїв, які себе не можуть захистити? Як вони зможуть в таких випадках захищати народ України? Чи не забагато коштів виділяють для МВС за таку підготовку? Чи понесе відповідальність МВС за обман народу за реформу поліції?
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20.04.2024 22:42 Відповісти
Це ******* нео-гайдамаки
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20.04.2024 22:57 Відповісти
якщо це військові, то це повний звиздець. Що в нас в армії робиться? Там порядку елементарного навести не можуть за 10років війни, зате паркетних хенералів і палковніків наплодили більше ніж треба, армія вихователів ні фіга не робить, для чого вона? щоб своїх прилаштовувати? грошей в держави забагато? Поліцейський при виконанні - це представник закону і порядку, а хто ці 'військові', у нас же демобілізації нема? очевидно, що це якесь бандформування в армії вже розвинулось.
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20.04.2024 23:02 Відповісти
Якщо це реально військові в чому є сумніви то це підстава для відставки міністра як мінімум
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21.04.2024 00:03 Відповісти
як дитина... армія в нас НАРОДНА. Скільки гівна в народі - стільки ж і армії. І в поліції - теж саме. Мобілізують щоб тримали зброю проти москалів.А там вже як вийде.
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21.04.2024 08:31 Відповісти
Відео жахливе , мені знадобилося після перегляду випити заспокійливе , він ще живий був декілька хвилин і навіть ходив і говорив, спочивай з миром хлопче , дуже жаль 🙏🏼
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20.04.2024 23:58 Відповісти
з усього цього зрозумів, що коли попав в таку історію, негайно треба всім повідомити, попросити про допомогу, нічого не робити, як би себе терпимо не відчував,лягти горизонтально, без подушки,вкритися чимось теплим,покласти поряд пляшку з водою, на рани накласти тампони чи ще щось,фізичні рухи повинні бути мінімальні,ніяких переміщень.,далі не рухаючись дочекатися за будь-яку ціну мед допомогу не втрачаючи свідомість і контролю над собою.Повідомити тим хто поряд групу крові, бо приїдуть медики і будуть втрачати час на встановлення групи крові,а свідомість можна втратити в будь-який момент.Ну десь так ,може який момент забув
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21.04.2024 02:57 Відповісти
Полицейский в 20 лет это как?После школы 18,потом служба в армии,после которой нормальные подписывают контракт и на войну,потом обучение,20 никак не получается,что тут мутно как то.
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21.04.2024 07:59 Відповісти
Это первый звонок, в будущем это будет сплошь и рядом, если государство не развернется к проблемам военных передом , а не задом.
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21.04.2024 09:08 Відповісти
В жодному разі не виправдою вбивйць, але десь ми це вже проходили... А чи не в Миколаєві кілька років тому так само розстріляли патрульних??? А тепер давайте проаналізуємо чи змінилсь з того часу дії патрульних??? Як бачимо з відео - ні. Протоколів з чіткими діями не має. Можна зробити висновок, що МВС та самі патрульні і винні в бездарних діях своїх працівників, що потягнуло загибель поліцейського (тяжкі наслідки). Чи розпочате слузбоже розслидування, щодо встановлення обставин такої бездарної поведінки правоохоронців та встановлення ідповідальних за це??? Важко навіть уявити, що в країні йде третій рік воєнного стану, а поліцейськи в коендантську годину, ка введена спеціально для виявлення ДРГ, зупиняючи потенційну ДРГ, ведуть себе так ніби знайомляться з дічатами в кафе...
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21.04.2024 09:34 Відповісти
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