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Конгрес США підтримав конфіскацію заморожених активів РФ у США для України

сша,конгрес,палата,представників

У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України.А також проголосували за розширення антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, проєкт схвалили голосами 360 конгресменів, проти висловились 58.

В частині, що стосується України, законопроєкт передбачає можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України.

Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

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При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

Законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:

  • кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;
  • кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; виконавчим указом президента США №14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим указом президента США №14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); виконавчим указом президента США №14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).

Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначеному звіті, як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.

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Закон містить ще кілька інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США.

Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів – вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроєкти по міжнародній допомозі США та 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.

У суботу Палата представників також розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила всі чотири поправки до проєкту з допомогою для України.

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328) заморожені активи (557)


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Топ коментарі
+30
Демократи на чолі з Байденом таки додавили срампістів

Так тримати пане Байден

Довгих років життя вам
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20.04.2024 20:57
+19
Конгрес починає приємно дивувати.
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20.04.2024 20:56
+13
Трещать пукани на болотах.
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20.04.2024 21:00
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Конгрес починає приємно дивувати.
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20.04.2024 20:56 Відповісти
Демократи на чолі з Байденом таки додавили срампістів

Так тримати пане Байден

Довгих років життя вам
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20.04.2024 20:57 Відповісти
Ну як додавили , там половина партії як виявилося , лизуни трампа , вони голосували проти ((
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20.04.2024 21:05 Відповісти
58 - це все-ж-таки не половина, хоч і дость багато.
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20.04.2024 21:22 Відповісти
Так , а нам не потрібні було голоса всіх срампістів , лише частина

Але Деми - гарно проголосували
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20.04.2024 21:31 Відповісти
Пустили в разнос приполярну…
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20.04.2024 20:58 Відповісти
Буде як з лендлізом. Тоді теж був початок обнадійливий, а закінчилося все дуже погано. Для нас. І прични досі сидить у кріслі президента. І звинувачує кого завгодно тільки не себе у небажанні допомагати Україні...
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20.04.2024 20:58 Відповісти
На жаль, це крихти. Основні заморожені активи - в Європі, а там ніхто нічого не конфісковуватиме .
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20.04.2024 20:58 Відповісти
може узгоджувати алгоритм передачі Україні з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.
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20.04.2024 21:03 Відповісти
У Європі також процес іде
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20.04.2024 21:05 Відповісти
Ні , Європейський Союз таким шляхом не піде за жодних обставин. Виключено.
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20.04.2024 21:17 Відповісти
Нема нічого неможливого. Більшість з тієї зброї, що зараз є на фронті, була з розряду "неможливо за жодних обставин" ще зовсім нещодавно.
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20.04.2024 21:26 Відповісти
Неможливі речі існують. Вся зброя , яка на фронті, не була з такого розряду.
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20.04.2024 21:31 Відповісти
В Європі не буде кофіскації, хіба що кацапи ядерну бомбу кинуть.
Європа хоче лише надавати Україні процент від зберігання російських активів, це пару мільярдів на рік, та навіть і цей процес іде зі скрипом.
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20.04.2024 21:25 Відповісти
Не піде, там максимум, що буде, це використання прибутків з активів рашки. Та і їх не ясно, як використовувати можна буде, наприклад далеко не факт, що їх можна буде направити на військову допомогу, можливотільки на соцеконом дозволять витрачати.
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20.04.2024 21:26 Відповісти
Чи на дотації польським фермерам.
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20.04.2024 21:33 Відповісти
Трещать пукани на болотах.
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20.04.2024 21:00 Відповісти
В кого є інфа скільки в США заморожено активів?
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20.04.2024 21:05 Відповісти
Там мільярди точно.
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20.04.2024 21:07 Відповісти
Біля 30 млрд.
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20.04.2024 21:19 Відповісти
" І панєслась..")))))
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20.04.2024 21:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє

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Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
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20.04.2024 21:11 Відповісти
Этому видео два года..
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20.04.2024 21:43 Відповісти
Боже благослови Америку!
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20.04.2024 21:12 Відповісти
Чого не чутно завиваній всепропальщиків? Давайте всі разом, …ой люди добрі, що ж це робиться, все ж пропало, треба договаріватьсяяяя!!!!..
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20.04.2024 21:14 Відповісти
Тема рептілоідів не розкрита.
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20.04.2024 21:48 Відповісти
Глядач великого зомбофону - знайден
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20.04.2024 21:50 Відповісти
Поліруй польські унітази і не відволікайся.
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20.04.2024 23:00 Відповісти
Думка вкраїнчика буде цікавити лише після того як ти задонатиш цього місяця бодай 10 000 на ЗСУ

А поки що твій статус - глядач великого зомбофону
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21.04.2024 01:10 Відповісти
мародерство тут не причем , я уже писал что военную помощь от США раздеребанить невозможно , там трамп воду мутил с республиканцами
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20.04.2024 22:36 Відповісти
Кацапы, требуйте у Пыни зарплату в юанях!
Нахера вам на обменном курсе бабки терять - будете покупать китайские железные тазики "мацквич-3" сразу за юані.
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20.04.2024 21:22 Відповісти
Українці, подякуймо особисто Байдену ! Він не здався ! Він боровся до останнього ! За нас ! За Україну ! Будьте виважені українці і чемними ! Подяка всім, хто ЗРОБИВ це !
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20.04.2024 21:28 Відповісти
Джонсон не позволит, чтобы Белый Дом не отправил законопроект в ,,дальний ящик,, , как он сделал с Ленд-лизом, который был проголосован Конгрессом, в марте 2022.
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20.04.2024 21:30 Відповісти
Дурню, джонсон це той хто був проти допомоги , доки Байден не зробив йому "пропозицію від якої не відмовляються"

Тепер скавчи далі срампісте, ваші тонесеньке скиглення нікого не турбує
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20.04.2024 21:34 Відповісти
Боже благослови США!
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20.04.2024 21:32 Відповісти
Дуже цікавить методичка срампістів про "нема ленд-лізу"

Прям от дуже-дуже

Прям от саме зараз

Де ці щурі поховалися ?
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20.04.2024 21:33 Відповісти
Надо конфисковать замороженные активы РФ и в Европе, около 300 млрд долларов. Расея плюёт и нарушает все законы и договора, значит, и Европа тоже имеет право нарушать некоторые законы касающиеся замороженных активов, хранящиеся в Европейских банках..
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20.04.2024 21:38 Відповісти
Надеюсь, что это подстегнет и Европу к аналогичному решению! 👍
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20.04.2024 21:59 Відповісти
Повернулася повага до конгресу
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20.04.2024 22:02 Відповісти
Поделить 30 млрд. на 30 млн украинцев и дать каждому в руки.
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20.04.2024 22:02 Відповісти
скинемося, купимо бомбу і кинемо на х..ла
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20.04.2024 22:06 Відповісти
Ну, и будет по 1000 долларов каждому, и не будем покупать никакого оружия а просто пропьём их за месяц. Так? А на врага, на танки с вилами пойдем..
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21.04.2024 18:25 Відповісти
Фантастична подія!
така довгоочікувана...
Дякувати пану Байдену та демократам...!
Боже бережи Америку...!
Слава Україні!!Слава ЗСУ...!!!
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20.04.2024 22:06 Відповісти
 
 