Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення допомоги Україні: Це збереже тисячі й тисячі життів

Президент Володимир Зеленський подякував Конгресу США, президенту Байдену та Сполученим штатам за ухвалення рішення про допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими. Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!" - наголосив він.

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.

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