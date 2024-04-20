Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення допомоги Україні: Це збереже тисячі й тисячі життів
Президент Володимир Зеленський подякував Конгресу США, президенту Байдену та Сполученим штатам за ухвалення рішення про допомогу Україні.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими. Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!" - наголосив він.
Нагадаємо, 20 квітня 2024 року Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.
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США даєш допомогу ! Контролюй використання! Будь ласка!
Тоді так: "Вова, тебе (і твого "партнера") в США зневажають та ненавидять: і у Конгресі, і у Сенаті, і у Білому домі. Любить тебе лише ".
Марні сподівання.
Вову (після усього лайна що воно з єрмаком наробило) ******* та поважають політики високого рангу в США?!
Спробуйте довести що коментування - це ваше, покажіть клас...
По друге,вони не винні що в Україні 73% баранів.
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Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
В телемарафоні, студії кварталу...
П.С.
Пиши заяву і дуй в ТЦК - може з п'ятого разу духу хвате....
Що воно ***** меле, тобто не Байдену який де-факто пожертвував частиною виборців лобіюючи цю допомогу , а поцу , що був її противником
Пам'ятайте люди доки ось таке буде на чолі України. Вона ніколи не стане тією Україною з наших мрій : сильною , економічно розвинутою і посмправжньому незалежною
Зеленський хоче зберегти монополію на війну, як бізнес, що гарантує йому найбільший профіт?
А як же побрехеньки про "криваві гроші" 5річної давнини?
Чи ЄнтадругоЄ?
Варшавське сміття ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі?"
(Т.Г.Шевченко)
Свою зброю треба кувати і мати, а не вижебрувати на чужих мусорках! Свою Націю виховувати з пеленок і школи! Свою оборонку, свою Віру... Але кому це казати: жидам, кацапам, чурбанам біля керма України?...
Через 2-3 місяці подачки закінчаться і більше не буде! Знову підете по світу з протягнутою рукою? Ніхто і нічого більше не дасть!...