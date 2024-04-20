УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11002 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
5 428 70

Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення допомоги Україні: Це збереже тисячі й тисячі життів

зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Конгресу США, президенту Байдену та Сполученим штатам за ухвалення рішення про допомогу Україні.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими. Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!" - наголосив він.

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США підтримав конфіскацію заморожених активів РФ у США для України

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Конгрес США (1226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
20.04.2024 21:14
+24
Ось він. Людина, яка нічого не зробила для цього, навпаки, зробила, щоб Україну кинули з допомогою. Проте, вона першою вилізе зі своєю пикою віншувати українців. Ну як не піарнуться на події, яку ЗМІ круто розкрутили. ЗМІ уклін. Хороша робота. Приберіть тільки цю пику, щоб не змарнувати подію і щоб позитивний настрій в українців залишався хоча б на сьогоднішній вечір. Але пам'ятаємо війна продовжується. Слухайте уважно сигнали про повітряну тривогу. Мирної ночі, народе !
показати весь коментар
20.04.2024 21:08
+19
Контроль, контроль і ще раз контроль!
США даєш допомогу ! Контролюй використання! Будь ласка!
показати весь коментар
20.04.2024 21:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контроль, контроль і ще раз контроль!
США даєш допомогу ! Контролюй використання! Будь ласка!
показати весь коментар
20.04.2024 21:06 Відповісти
Контролювати що? Реальний кеш зайде в Україну в мізерній кількості.
показати весь коментар
20.04.2024 21:09 Відповісти
ти в розпачі? нема чого скиздити? сорян
показати весь коментар
20.04.2024 21:39 Відповісти
Дебіл.🤦
показати весь коментар
20.04.2024 22:10 Відповісти
Дякую США!
показати весь коментар
20.04.2024 21:08 Відповісти
Ось він. Людина, яка нічого не зробила для цього, навпаки, зробила, щоб Україну кинули з допомогою. Проте, вона першою вилізе зі своєю пикою віншувати українців. Ну як не піарнуться на події, яку ЗМІ круто розкрутили. ЗМІ уклін. Хороша робота. Приберіть тільки цю пику, щоб не змарнувати подію і щоб позитивний настрій в українців залишався хоча б на сьогоднішній вечір. Але пам'ятаємо війна продовжується. Слухайте уважно сигнали про повітряну тривогу. Мирної ночі, народе !
показати весь коментар
20.04.2024 21:08 Відповісти
Ну те, що збереже - це не точно.
показати весь коментар
20.04.2024 21:09 Відповісти
Ну якщо мати на увазі кацапів, то там все навпаки...
показати весь коментар
20.04.2024 21:14 Відповісти
Жодної десятої відсотка ти собі не наб'єш на цьому, бубачка.
показати весь коментар
20.04.2024 21:10 Відповісти
Вова, тебе (і твого "партнера") в США зневажають та ненавидять: і у Конгресі, і у Сенаті, і у Білому домі.
показати весь коментар
20.04.2024 21:10 Відповісти
Кацапська маячня.
показати весь коментар
20.04.2024 21:25 Відповісти
Добре.
Тоді так: "Вова, тебе (і твого "партнера") в США зневажають та ненавидять: і у Конгресі, і у Сенаті, і у Білому домі. Любить тебе лише ".
показати весь коментар
20.04.2024 21:29 Відповісти
🤣
Марні сподівання.
Вову (після усього лайна що воно з єрмаком наробило) ******* та поважають політики високого рангу в США?!
Спробуйте довести що коментування - це ваше, покажіть клас...
показати весь коментар
20.04.2024 22:14 Відповісти
А я не буду дякувати. Це було грою з самого початку допомоги, а не щире бажання нашої перемоги. Для них війна в Україні це полігон для змагання в передвиборчих перегонах. І нічого більше.
показати весь коментар
20.04.2024 21:12 Відповісти
Пішов на хер козел !
показати весь коментар
20.04.2024 21:13 Відповісти
Я не путін. Але відповім- сам пішов!
показати весь коментар
20.04.2024 21:18 Відповісти
Ну по перше, вони нам нічого не винні. Все що вони роблять, допомогають, це виключно їхне бажання. Тому я подякую.
По друге,вони не винні що в Україні 73% баранів.
показати весь коментар
20.04.2024 21:15 Відповісти
...паприколу
показати весь коментар
20.04.2024 21:19 Відповісти
Та отож, скільки життів українців можна б було зберегти якщо б допомога була раніше ...
показати весь коментар
20.04.2024 21:15 Відповісти
Та і не кажіть. Скільки життів українців можно було зберегти, якщо б зебіли голово думали в 2019
показати весь коментар
20.04.2024 22:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє

=======================================

Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
показати весь коментар
20.04.2024 21:12 Відповісти
Якби ж вклали хоч яку частину в українського виробника зброї. З контролем кожного долларів. А то скинуть якусь техніку, хай навіть хорошу, а для України це буде у довгостроковій перспективі не дуже добре. Тому що не розвивається своє.
показати весь коментар
20.04.2024 21:13 Відповісти
Своє розвивається. Зараз є надлишок потужностей у виробництві ПЕВНИХ видів озброєнь, тому асоціація виробників зброї навіть просить дозволити експорт ПЕВНИХ екземплярів. Хай африканці один одного мочать, а за зароблені кошти можна купувати те що не може бути вироблене, тіж корейські ракети до літаків.
показати весь коментар
20.04.2024 21:16 Відповісти
затули дуло - твоєї заслуги тут нема зовсім.
показати весь коментар
20.04.2024 21:13 Відповісти
впевнений
показати весь коментар
20.04.2024 21:33 Відповісти
Тепер Зеленському залишилось ще піти у відставку і обʼявити вибори.
показати весь коментар
20.04.2024 21:13 Відповісти
Ага, щас. Тут такі гроші прийдуть, яка відставка. Не, не на часі.
показати весь коментар
20.04.2024 21:16 Відповісти
Проводити вибори під час воєнного стану прямо заборонено конституцією. Вчіть документацію перед тим як писок розтуляти.
показати весь коментар
20.04.2024 21:18 Відповісти
Значит будет вечное "военное положение" ,пока хрипатый не сдохнет.
показати весь коментар
20.04.2024 21:22 Відповісти
Вы само остроумие.
показати весь коментар
20.04.2024 21:37 Відповісти
Я бачу що серете як раз Ви.
показати весь коментар
20.04.2024 21:56 Відповісти
Ні, поки в Москві пиво не буде по п'ять гривень.
показати весь коментар
20.04.2024 21:46 Відповісти
Нарешті.
показати весь коментар
20.04.2024 21:13 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2024 21:14 Відповісти
При п'ятому президенті вкладали хай хоч і не сильно багато в армію і в результаті був досить непоганий потенціал, якого вистачило на перший етап війни. Звичайно там було неідеально все, але розвивали своїх збройних виробників.
показати весь коментар
20.04.2024 21:15 Відповісти
Про те, що на США надійся, а своє розвивай. Південна Корея як приклад. Теж залежали від американців повністю, а тепер значний виробник зброї у світі.
показати весь коментар
20.04.2024 22:08 Відповісти
І головне - робочі місця!
В телемарафоні, студії кварталу...
П.С.
Пиши заяву і дуй в ТЦК - може з п'ятого разу духу хвате....
показати весь коментар
20.04.2024 21:16 Відповісти
Слава Богу. Але не все гроші вирішують. Моментів - море (с)
показати весь коментар
20.04.2024 21:23 Відповісти
Гнусавопика ватна брехлива курва щось варнякає про "свободу та демократію", які він планомірно нищить разом з холуями януковича, які всі працюють в його ОПє ...
показати весь коментар
20.04.2024 21:23 Відповісти
Українці, подякуймо особисто Байдену ! Він не здався ! Він боровся до останнього ! За нас ! За Україну ! Будьте виважені українці і чемними ! Подяка всім, хто ЗРОБИВ це !
показати весь коментар
20.04.2024 21:26 Відповісти
Молодец Джонсон, преодолел сопротивление демпартии, выступающая за один пакет......
показати весь коментар
20.04.2024 21:27 Відповісти
Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону Джерело:

Що воно ***** меле, тобто не Байдену який де-факто пожертвував частиною виборців лобіюючи цю допомогу , а поцу , що був її противником

Пам'ятайте люди доки ось таке буде на чолі України. Вона ніколи не стане тією Україною з наших мрій : сильною , економічно розвинутою і посмправжньому незалежною
показати весь коментар
20.04.2024 21:28 Відповісти
Боже благослови США!
показати весь коментар
20.04.2024 21:34 Відповісти
То все добре, але чи подякує найвпливовіша людина в Україні - сам Єрмак? Чи обмежиться дякуванням свого підопічного? 🤔
показати весь коментар
20.04.2024 21:37 Відповісти
"....допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів...",-

Зеленський хоче зберегти монополію на війну, як бізнес, що гарантує йому найбільший профіт?
А як же побрехеньки про "криваві гроші" 5річної давнини?
Чи ЄнтадругоЄ?
показати весь коментар
20.04.2024 21:38 Відповісти
Ну так добро повинно бути з кулаками а то рашка понадіялась шо через вибори амерам буде не до Украіни
показати весь коментар
20.04.2024 21:42 Відповісти
і чому ж цей "зелений говорун", в кріслі президента України з 2019 року, не зробив нічого, для захисту життів українського народу ,котрий би за це і йому складав под'яку так, як зраз д'якує Америці ???
показати весь коментар
20.04.2024 21:42 Відповісти
Думав що "просто пєрєстать стрєлять" буде вирішенням проблеми.
показати весь коментар
20.04.2024 22:10 Відповісти
Зелохнескі)
показати весь коментар
20.04.2024 21:56 Відповісти
ЗЄ-лохнеське чудовисько.
показати весь коментар
20.04.2024 22:16 Відповісти
сперва всё обос рал "Зеленський звинуватив союзників у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль" , потом старательно всё вылизал. И поржал
показати весь коментар
20.04.2024 22:13 Відповісти
Подякував? І що, корона не спала?
показати весь коментар
20.04.2024 22:14 Відповісти
Ось таке воно зелене
показати весь коментар
20.04.2024 22:19 Відповісти
"...грязь Москви,
Варшавське сміття ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі?"
(Т.Г.Шевченко)
Свою зброю треба кувати і мати, а не вижебрувати на чужих мусорках! Свою Націю виховувати з пеленок і школи! Свою оборонку, свою Віру... Але кому це казати: жидам, кацапам, чурбанам біля керма України?...
Через 2-3 місяці подачки закінчаться і більше не буде! Знову підете по світу з протягнутою рукою? Ніхто і нічого більше не дасть!...
показати весь коментар
21.04.2024 13:25 Відповісти
 
 