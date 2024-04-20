Антикорупційний суд звільнив від відповідальності двох фігурантів у справі "Роттердам+" через закінчення терміну давності
Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності за службову недбалість колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Бориса Циганенка та Юрія Голляка.
Про це повідомила антикорупційна організація Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
Крім цього, не розглядатимуть тепер і цивільні позови про відшкодування збитків.
Причина в тому, що спливли строки давності. Сторона захисту вважає, що кримінальне правопорушення було закінчено ще 2016 року - тоді, коли члени НКРЕКП голосували за впровадження формули "Роттердам+".
Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання, але зауважив, що злочин було завершено вже після голосування.
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Свою челядь не бросив.
А ось усіх громадян України кидае вже більш 20 років.
самый коррумпированный суд в мире!
https://news.liga.net/world/news/saakashvili-predlozhil-abkhazii-neogranichennuyu-avtonomiyu
А сєня-кролик свою морковку в дупу, ще отримає, кондон....
І ціни і платіжки пам'ятаю,і субсидії чудово працювали до цієї зє- наволочі! І пенсіі на додачу до субсидій ще індексували реально,а не так,як в зє-мародьора!
А "сєню - кроика" досі ненавидять (от так,як ви!) - риги,менти,суді,прокурорськи і чинуші за спробу обмежити їхню "оплату праці" до 10 мінімалок!
То до яких ви маєте відношеня з цих "поважних" громадян?
Зє поламав "Ротердам+" в пісумку за 2 роки ціна піднялась втричі,а енергокомпанії стали потребувати мільярдних дотацій з бюджету!
Теж саме трапилось і з "нафтогаз"," укрзалізниця","енергоатом" і цілою низкою інших галузей.
Зє "самий чесний" так мародерить,чи так "торгує", що на здачу кредити клянчить,готовий приймати будь якою частиною тіла?
Це ж не Патріота Червінського, мордувати сіддівським руками з ОПУ !!
Люстрація, не довше 3-х метрів вірьовки!!
Якщо й саджати когось то тих хто ту справу розкручував і тратив державні гроші на беніни хотілки...
пройшло більше 4 мсяців, ніхто й не мичить не телиться, мабуть у них зараз з цього приводу "жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828