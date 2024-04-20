Росіяни випустили КАБи по селу в Золочівській громаді на Харківщині: Під завалами опинився чоловік

Увечері 20 квітня війська РФ завдали авіаудару по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді на Харківщині, поранений чоловік, його дістали з-під завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думку, про це повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко.

За його даними, близько 18:00 російська авіація КАБом вдарила по селу Мала Рогозянка. Внаслідок удару зруйнований сарай сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба.

Під завалами опинився чоловік 1968 року народження. Його деблокували та госпіталізували.

Крім того, пошкоджені кілька двоповерхових багатоквартирних будинків.

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