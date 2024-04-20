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Новини Війна
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Росіяни випустили КАБи по селу в Золочівській громаді на Харківщині: Під завалами опинився чоловік

харківщина

Увечері 20 квітня війська РФ завдали авіаудару по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді на Харківщині, поранений чоловік, його дістали з-під завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думку, про це повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко.

За його даними, близько 18:00 російська авіація КАБом вдарила по селу Мала Рогозянка. Внаслідок удару зруйнований сарай сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба.

Під завалами опинився чоловік 1968 року народження. Його деблокували та госпіталізували.

Крім того, пошкоджені кілька двоповерхових багатоквартирних будинків.

Також дивіться: Ворог знову обстрілює Харків, зафіксовано приліт в Індустріальному районі (оновлено)

Автор: 

обстріл (28365) Харківщина (6054) КАБ (355)


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Українці, подякуймо особисто Байдену ! Він не здався ! Він боровся до останнього ! За нас ! За Україну ! Будьте виважені українці і чемними ! Подяка всім, хто ЗРОБИВ це ! А каби все одно закінчаться . як і *****.
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20.04.2024 21:27 Відповісти
 
 