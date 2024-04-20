Млява реакція світу стимулює Росію продовжувати вбивати український народ, РФ відчуває безкарність, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко розкритикував позицію міжнародних організацій відносно масованих обстрілів по Дніпру 19 квітня.

Про повільну реакцію міжнародних організацій щодо російських обстрілів по Україні Лубінець написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Росія відчуває безкарність та продовжує здійснювати терор проти України! Світ має діяти жорстко та рішуче!", — заявив він.

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"Після чергового ракетного удару, який РФ цинічно завдала по Дніпру та області, реакція світової спільноти виявилася досить млявою. Така поведінка міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати український народ. Чернігів, Дніпро, Харків, Херсон, Одеса Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг, інші міста та селища України день у день піддаються терористичним атакам. Українські громадяни щодня стають цілями для окупанта! Гинуть наші люди!", — наголошує Лубінець.

Уповноважений з прав людини направив звернення до ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини, а також 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу з метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО.

"Гідної реакції міжнародної спільноти, я не побачив", — зазначив він.

"Право на життя — фундаментальне право кожної людини. Удари по мирних містах не можуть мати жодного виправдання, вони мають тільки одну мету – вбивати українців та вчиняти геноцид нашого народу. Ми не повинні допустити, щоб вбивство мирних громадян стало повсякденністю, на яку немає гідної та рішучої реакції! Безкарність варварських дій спровокує поширення агресії Росії не лише на Україну, а і далеко за її межі", — пише Уповноважений.

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Лубінець вкотре наголошує, що Україна потребує додаткових засобів захисту. "За кожен вчинений злочин росіяни повинні понести справедливе та безкомпромісне покарання!"



