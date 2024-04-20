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Новини
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Млява реакція світу стимулює Росію продовжувати вбивати український народ, РФ відчуває безкарність, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко розкритикував позицію міжнародних організацій відносно масованих обстрілів по Дніпру 19 квітня.

Про повільну реакцію міжнародних організацій щодо російських обстрілів по Україні Лубінець написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Росія відчуває безкарність та продовжує здійснювати терор проти України! Світ має діяти жорстко та рішуче!", — заявив він.

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"Після чергового ракетного удару, який РФ цинічно завдала по Дніпру та області, реакція світової спільноти виявилася досить млявою. Така поведінка міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати український народ. Чернігів, Дніпро, Харків, Херсон, Одеса Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг, інші міста та селища України день у день піддаються терористичним атакам. Українські громадяни щодня стають цілями для окупанта! Гинуть наші люди!", — наголошує Лубінець.

Уповноважений з прав людини направив звернення до ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини, а також 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу з метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО.

"Гідної реакції міжнародної спільноти, я не побачив", — зазначив він.

"Право на життя — фундаментальне право кожної людини. Удари по мирних містах не можуть мати жодного виправдання, вони мають тільки одну мету – вбивати українців та вчиняти геноцид нашого народу. Ми не повинні допустити, щоб вбивство мирних громадян стало повсякденністю, на яку немає гідної та рішучої реакції! Безкарність варварських дій спровокує поширення агресії Росії не лише на Україну, а і далеко за її межі", — пише Уповноважений.

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Лубінець вкотре наголошує, що Україна потребує додаткових засобів захисту. "За кожен вчинений злочин росіяни повинні понести справедливе та безкомпромісне покарання!"

Лубінець про реакцію світу на обстріли України
Лубінець про реакцію світу на обстріли України

Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28365) Лубінець Дмитро (591) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+8
Дебільна логіка. Розмінувавши все що можна, зруйнувавши ВПК, крадучи все, що можна - навіть гуманітарку, не тільки розкрадаючи бюджет - він вимагає світ бурно реагувати?? Йдіть до біса, зі всією зеленою командою, світ по іншому реагувати почне.
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20.04.2024 21:57
+6
Мляво працює шапітошна дипломатія, а професіоналів (яки би були ефективними) єрмачня боїться запрошувати.
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20.04.2024 21:54
+4
Подхалимы Зели всячески стараются поддержать его и в чем-то обвинить Запад.
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20.04.2024 22:10
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Мляво працює шапітошна дипломатія, а професіоналів (яки би були ефективними) єрмачня боїться запрошувати.
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20.04.2024 21:54 Відповісти
Країни НАТО не допомагають Україні в міру своїх можливостей, і навіть у період найбільшої допомоги українська армія була далека від того, щоб бути адекватно озброєною.
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20.04.2024 21:56 Відповісти
Тому , що не треба було на цирлах перед ****** і ТЕРРОРИСТАМИ повзати , заглядаючи в очі террористу
і впарюваючи своїм недалеким73% , що він побачив» мир» в очах монстра, який,
на той момент ,вбив тисячі людей , по всьму Світу , а знаючи про ЩЕ БІЛЬШИЙ НАПАД РОЗМІНОВУВАТИ ДОРІЖКИ І ЦИНІЧНО БРЕХАТИ ПРО ШАШЛИКИ , не попередив мільони громадян
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20.04.2024 23:05 Відповісти
Дивно, що ви хочете, щоб Україна капітулювала, і що ви навмисно робите вигляд, що засуджуєте Росію, але насправді маєте на увазі, що Росія є особливо сильною. Ви ж росіянин, чи не так, і хочете перетворити Україну на руїни. НАТО ненадійне, війська НАТО не розгорнуті, потрібна лише зброя НАТО, і НАТО все ще не робить все можливе. Однак такі брехуни, як ви, є токсинами і серйозно заважають Україні.
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21.04.2024 22:20 Відповісти
Go away Russian pig
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20.04.2024 23:05 Відповісти
Only a stupid pig like you would think I'm Russian. Would there be any Ukrainians who would think that NATO provides enough weapons?
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21.04.2024 22:13 Відповісти
Дебільна логіка. Розмінувавши все що можна, зруйнувавши ВПК, крадучи все, що можна - навіть гуманітарку, не тільки розкрадаючи бюджет - він вимагає світ бурно реагувати?? Йдіть до біса, зі всією зеленою командою, світ по іншому реагувати почне.
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20.04.2024 21:57 Відповісти
та гуманітаркою завалили . нам на родину з пяти чоловік вчора дали 8 ковдр ! меньший доньки дали другий зимовий набір одягу ( перший отримали в січні ) за цей рік . збираюсь деякі речі скласти в пластикову бочку і закопати щоб не згоріло бо вчора по селу при летіли чотири КАБа .
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20.04.2024 22:14 Відповісти
Ну то добре, хоч завезли Вам! А не реалізували через ОЛХ. Й то, може то не через державу, а через волонтерів.
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20.04.2024 22:52 Відповісти
це допомога від ООН . кожен місяць дають продуктовий набір на людину , а з осені 2023 ми 5 разів не продовольчі . школярка отримала ноутбук Леново . останній отримали 19 квітня одяг , постільне , ковдри , матраци , посуд , гарний ліхтар з сонячною панеллю , ледь влізло в жигулі ! гарна допомога щиро дякую ! у наших друзів згорів будинок так дружина відала їм ковдри і постільне .
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21.04.2024 01:31 Відповісти
А, ну то я й кажу - пройшло повз зелених. Напряму Вам привезли))

В мене мама іноді отримує, як пенсіонер - але не від держави, а від районної депутатки, яка напряму співпрацює із закордонними благодійниками. Вже другий раз пенсіонери, та родини з маленькими дітьми будуть отримувати продуктові набори та засоби гігієни.
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21.04.2024 07:44 Відповісти
патужно качай этих млявых должников, мало наплевать в колодец, надо туда и нас рать. и закон о мобилизации прошел проверку на конституционность в какой то лубинцовской фирме вру
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20.04.2024 22:05 Відповісти
Подхалимы Зели всячески стараются поддержать его и в чем-то обвинить Запад.
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20.04.2024 22:10 Відповісти
Бо ти мовчиш про всі кричущі випадки! Д'єрмак рота затуляє? Була Денисенко, то вона у всі дзвони била. То її зєд'єрмаки прибрали, бо вона репутацію декому псувала. А тепер це пудель д'єрмака кагось звинувачує у про**ах зеленої влади!
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20.04.2024 22:10 Відповісти
а не саме підготовка зелених до війни після 28 попереджень спонукала реакцію партнерів на допомогу?
ну як вам самим не дуже потрібно,
то ***** потім хамити і звинувачувати весь світ,
що партнери вас тільки, шо за руки не тримали і дали розмінувати Чонгар?
зелені?
ви дорослі, чи так хвилею з піною прибило?
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20.04.2024 22:11 Відповісти
Так а що ви, знаходячись при владі зробили щоб Україну поважали у світі? Це все пов'язано.
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20.04.2024 22:12 Відповісти
В цьому заслуга в недолугості нинішньої української влади ,а саме бездарна провальна інформаційна політика як за кордон, так і в Україні, так і бездіяльність дипломатії.
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20.04.2024 22:19 Відповісти
знайдіть одну різницю між заявами двох пришлепкуватих ротом за 2014:
трампель - "як би я тоді був президентом ***** не напало б на Крим"
бубсель - "як би я тоді був президентом, ми всі там би померли, але Крим не віддали б"
тобік-патріот 4 рази стрільцем помирати не схотів,
хоче в бункері сиді і допомогу розсовувати по пацанах!
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20.04.2024 22:25 Відповісти
Що можна сказати про цього лубинця--дубінця.---пустий базіка Працюй в міжнародних організаціях,працюй з дипломатами,ти робиш заяви для наших баранів Не вмієш,не можеш--іди геть На фронті будеш підносити патрони,бо на інше не здатний.
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20.04.2024 23:44 Відповісти
Посмотрите историю. Начало 2й мировой и раздел Европы между
Германией и СССР. Ну и кто что то делал ? Человечество живёт
по принципу " кого **...т чужое горе" или " моя хата я краю".
Такова мораль данного времени.
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21.04.2024 00:08 Відповісти
З Правв людини.....Уповноважений Лубінець той, що впритул не бачить (того, хто позбавляє волі/прав/свобод).
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21.04.2024 00:25 Відповісти
Такого безхребетного омбутсмена як лубінець у нас ще не було..настоящий слимак
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21.04.2024 06:35 Відповісти
 
 