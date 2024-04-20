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Новини
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Поганий день для Путіна, - Кулеба привітав схвалення в Палаті представників США допомоги Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення рішення про допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в соцмережі Х.

"Поганий день для Путіна. Поганий день для всіх, хто насмілювався вірити, що Америка може здригнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і за кого вона виступає. Ми вдячні Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваної допомоги Україні", - зазначив очільник МЗС.

Як зазначив міністр, "всі, хто втілив це рішення в життя, зробили правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство".

Також дивіться: Ми використаємо американську підтримку, щоб наблизити завершення цієї війни, яку Путін повинен програти, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми з нетерпінням чекаємо, що законопроєкт буде оперативно ухвалений Сенатом США, підписаний президентом, і його відчують наші воїни на передовій", - додав  Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США (нижня палата Конгресу США) підтримала законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.

Схвалений Палатою представників законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України. Із них $23,2 млрд призначаються на поповнення збройових запасів США.

Також читайте: Конгрес США підтримав конфіскацію заморожених активів РФ у США для України

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328) США (22685) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Настрій👍...Думав, що написати...Окрім -- путін-*****, нічого в голову нелізе...
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20.04.2024 22:15
+8
х * ло це х*ло ...а Поганий день настав для України ...коли ви 🤡🤡🤡 прийшли до влади ...а сьогодні гарний день , для ЗСУ !!!
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20.04.2024 22:17
+7
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні! Тримаймося Браття!
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20.04.2024 22:11
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20.04.2024 22:10 Відповісти
Разом до Перемоги!

Смерть рашістским окупантам!!!
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20.04.2024 22:33 Відповісти
На соловйов тв зараз повний сюр,потрібно пожежників і санітарів туди викликати.
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20.04.2024 22:10 Відповісти
Нахера переживати якии день у путлєра - шоб в нас був добрии
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20.04.2024 22:11 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні! Тримаймося Браття!
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20.04.2024 22:11 Відповісти
Я думав цей мудозвон пішов на фронт .щоб своїм прикладом надихнути українців
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20.04.2024 22:12 Відповісти
Мабуть йому ще лопату іменну не видали. А без неї боїться.
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20.04.2024 22:13 Відповісти
Затягування не було випадковим, А скоріш узгодженним..Навіть вже не згадується про якісь там кордони з Мексикою, тим більше про імігрантів
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20.04.2024 22:15 Відповісти
В анти-колорадоса є доволі докладні лонгріди щодо цієї допомоги, які не суперечать логіці.

https://dl-news.defence-line.org/
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20.04.2024 22:18 Відповісти
А мені здається (поки не послухала анти-колорадоса ) - юрист авдовкат Трампа зіграв свою власну, може й не сам , а от чомусь здається не на користь МАГА та Трампу. Занадто явною вона була та гра - нахабна , жорстко брехлива , солодкоулеслива для Трампа - й раптом... Він же був його адвокатом у процесі по імпічметну після бунту в Капітолії...

А тут ще тезка Трампа - трамп український ( Козир Московський ) як подразник суспільної думки у ТАЙМ!!!Здавалось би не на часі голосуванню по Україні... Але-хто його зна!
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20.04.2024 22:43 Відповісти
Якщо комусь цікаво передивитися 5 годин трансляції з Палати процес голосування!
🔴 ПРЯМОЙ ЭФИР! США голосуют за помощь Украине - Трансляция с переводом! (Голос Америки -українською)
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
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20.04.2024 22:15 Відповісти
Настрій👍...Думав, що написати...Окрім -- путін-*****, нічого в голову нелізе...
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20.04.2024 22:15 Відповісти
путін-*****
Яка прекрасна рифма!
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20.04.2024 22:22 Відповісти
ла-ла-ла-ла-ла-ла -ла-ла
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20.04.2024 22:25 Відповісти
Я ще хочу поділитися ось цим відео - гумор подачі ! рашисти радіють з того, що витворяють наші дрони !А ПРО САМІ ФАКТИ ВЖЕ МОВЧУ -як позитивно гумористично викладений додаток новин з відео до рішення Палати

https://youtu.be/BJH2IdqZCKM?si=IuxiHDTJsuF5EVnS
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20.04.2024 22:23 Відповісти
Ху&ло це ноль.

Мрій про Україну. Про Перемогу. Про життя після війни!
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20.04.2024 22:35 Відповісти
спокійно...-побачим у що воно "вильеться"...- що і коли отримаемо...,а поки без достатнього озброення гинуть наші Воїни..., і гине не мало (((
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20.04.2024 22:16 Відповісти
Ого. Срака вміє говорити? (кулеба, в сенсі. )
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20.04.2024 22:17 Відповісти
Можна було й не наводити повний синонім слова ср#ка й так ясно!
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20.04.2024 22:26 Відповісти
х * ло це х*ло ...а Поганий день настав для України ...коли ви 🤡🤡🤡 прийшли до влади ...а сьогодні гарний день , для ЗСУ !!!
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20.04.2024 22:17 Відповісти
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20.04.2024 22:34 Відповісти
Печаль і сміх і тому, що єдину унікальну бак. лабораторію в Одесі, в якій зберігали патогени і в якій їх вивчали і навіть теоретично могли випробовувати українські вакцини ....

Закрили регіонали, які були рукою Москви в Україні.
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20.04.2024 22:40 Відповісти
путіну насрать, в нього бабла і мяса вистачить на роки
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20.04.2024 22:37 Відповісти
всі, хто втілив це рішення в життя, зробили правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство". чого не скажеш про правильний вибір в Україні у 2019 році .і "зеленообрані" теж підтвердили що вони не лідери для українського народу
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20.04.2024 22:53 Відповісти
20.04.2024 20:24 - початок загибелі рашистської пітьми і *****.
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20.04.2024 23:13 Відповісти
Для этой падали нет ни чего плохого, у него не гибнут родные, близкие ,его день настанет вопрос времени .
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20.04.2024 23:46 Відповісти
Де написано що основна робота міністра закордонних справ тупий тролінг озвірілого кацапа?
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21.04.2024 06:58 Відповісти
Стоит визг на московитских каналах.
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21.04.2024 08:01 Відповісти
 
 