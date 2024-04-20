Поганий день для Путіна, - Кулеба привітав схвалення в Палаті представників США допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення рішення про допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в соцмережі Х.

"Поганий день для Путіна. Поганий день для всіх, хто насмілювався вірити, що Америка може здригнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і за кого вона виступає. Ми вдячні Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваної допомоги Україні", - зазначив очільник МЗС.

Як зазначив міністр, "всі, хто втілив це рішення в життя, зробили правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство".

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"Ми з нетерпінням чекаємо, що законопроєкт буде оперативно ухвалений Сенатом США, підписаний президентом, і його відчують наші воїни на передовій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США (нижня палата Конгресу США) підтримала законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.

Схвалений Палатою представників законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України. Із них $23,2 млрд призначаються на поповнення збройових запасів США.

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