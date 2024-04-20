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Новини Війна
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Шольц після візиту до Китаю: Навіть близькі до Росії країни не вірять, що війна проти України має для РФ якийсь сенс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, сумніваються в доцільності загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс.

"У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", — уточнив Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц: Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів по НАТО

Канцлер розповів, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю він обговорював із керівництвом КНР необхідність проведення міжнародної мирної конференції, яка запланована у Швейцарії, для завершення розв’язаної РФ війни, повідомляє DPA.

На його думку, переговори з китайськими чиновниками про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали "дуже важливий поштовх" дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру.

Глава німецького уряду зазначив, що Китай відкрито заявив про готовність брати участь у дипломатичному процесі для припинення війни в Україні. Крім того, за словами Шольца, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії: "Це результат, який не можна недооцінювати (...) І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому".

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Разом з тим, Олаф Шольц сказав, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що Володимиру Путіну "це не повинно зійти з рук". Канцлер ФРН підтвердив, що Німеччина продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, але при цьому звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.

При цьому Шольц не виключив, що може знову обговорити з Путіним телефоном війну в Україні. "Але звичайно, має бути зрозуміло, про що конкретно ми говоритимемо", - наголосив він. Канцлер Німеччини ще раз звинуватив російського президента в тому, що той переслідує імперіалістичну мету і хоче поставити під сумнів саме існування України.

16 квітня Шольц під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном попросив його припинити війну російського диктатора Володимира Путіна проти України.

Автор: 

Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+13
Де ви взагалі колись бачили ,,сенс" у рашкі!!!
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20.04.2024 22:27
+12
Конгрес США підтримав рішення помочі Україні!!!

311- за !

Нарешті!!!
Разом до Перемоги!
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20.04.2024 22:30
+8
Може він за той унітаз "кров проливав"
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20.04.2024 22:38
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Де ви взагалі колись бачили ,,сенс" у рашкі!!!
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20.04.2024 22:27 Відповісти
Конгрес США підтримав рішення помочі Україні!!!

311- за !

Нарешті!!!
Разом до Перемоги!
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20.04.2024 22:30 Відповісти
Може кацапським кровожерливим людожерам подобається сам процес...
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20.04.2024 22:28 Відповісти
в бойового бурята он на бурятиї спиджений в Україні унітаз ******** - тварюка чомусь образилася....
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20.04.2024 22:36 Відповісти
Може він за той унітаз "кров проливав"
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20.04.2024 22:38 Відповісти
Це тому що ви мислите ********* категоріями. А в Росії мислять як у середньовіччі, коли "збирали землі", а потім їх народи обкладали обробками на які солодко жили в центрі їх держави.
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20.04.2024 22:33 Відповісти
Герр Шольц! А два уйоб..а... з Угорщини та Словакії не у Вас під боком гадять?
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20.04.2024 22:33 Відповісти
Про який сенс шольц розповідає,коли в кремлі перебуває збіговисько й@,бнутих на всю голову істот.
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20.04.2024 22:38 Відповісти
А тим часом хитрий Китай підсовує німецьким виданням такого собі професора Гао Цзяня, який розповідає німцям, що Німеччина несе заважкий тягар через війну в Україні, яку спровокували інші. Що німецьке суспільство багато чим пожертвувало в т.ч. економічним зростанням і низькими цінами на енергоносії, що Україна маніпулює Німеччиною і німецький уряд має зосередитися на тому, що принесе користь його населенню і т.п. Китайська погань будучи найбільш зацікавленою в продовженні війни і отримуючи завдяки їй небачені прибутки таким чином намагається вплинути на громадську думку, аби населення країн, які підтримують допомогу України змінило своє ставлення.
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20.04.2024 22:42 Відповісти
Німеччиною наманіпулюєш, нашли об"єкта.
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20.04.2024 22:51 Відповісти
******** людям важко зрозуміти сенс імперіалізму. Тому що імперіалізм - це свого роду масова істерика, це психопатологічний криз на основі тотальної отруйної пропаганди.
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20.04.2024 22:53 Відповісти
Превіт тобі, мод дом, із Кремля!

Молодець. Методичку вивчив

Ну Шо тут скажешь? «Тому що імперіалізм - це свого роду масова істерика, це психопатологічний криз на основі тотальної отруйної пропаганди.» ???

Тяжкий випадок.
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21.04.2024 03:38 Відповісти
Ху-ло самостверджується та тримається за владу , ось і весь сенс війни.
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20.04.2024 22:56 Відповісти
Ну Китай, яким би він не був, все ж не бачить в Україні "фошиздів" і не вимагає денацифікації і демілітаризації... Так, їм не подобається бажання України вступити в НАТО, але загалом це все - більше претензій до нас у них нема.
І це насправді руйнує всю кацапську теорію про "кієвскій рєжим". Бо китайські комуняки не бачать в Україні нацизму
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20.04.2024 22:57 Відповісти
Кацапи це кровежерливе бидло. Людоїди.
Їм треба когось вбивать.
Якби ху-йло не направило їхню агресію на Україну вони прийшли б за ху-йлом. В 2013 були для нього дзвіночки.
Тому ця війна 'єдиний спосіб для ху-йла вижити...
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20.04.2024 23:03 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - товпойоп, той, хто вірить китайцям комуністам - товпойоп в кубі...
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20.04.2024 23:36 Відповісти
А дійсно,який сенс війни в Україні для рашки? От,наприклад,виграла рашка. Загарбала територію України і що? Населення збагатіло? Санкції знялись? Цивілізований світ знову з ними спілкується? Ні! Зубожіле населення готується до слідуючої війни. Воює,вмирає,стає ще більш зубожілим. Пуйло веде кацапів в прірву,а вони радісно плескають в долоні. От ідіоти))
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21.04.2024 00:11 Відповісти
Я вхожу российские сми ,и подглядываю в региональной тв (хорошо знаю русский ) и что, это спившихся народ. Борматуха по дешовке . Пьют и старики и старухи. Наркомания поголовная ,от школьников до пенсионеров. Женщины несмотрят в лицо ,лиш бы имел инструмент . Это не про Москву . Это про замосковье ,за садовом кольце .... начинается бордак . Вижу как как живут буряты , и другие националности. Вижу как затапливается Сибирь икак гибнет россиский народ. За то мафиози ( по росси йски олигархи ) богатеют не годами ,..... а часами.
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21.04.2024 01:49 Відповісти
Смысл в том, что рейтинг ботаксного, педофильного Шныря вырос как и после терактов+ это Чмо больное шизофренией и деменцией считает себя петей 1 собирателем болот....
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21.04.2024 07:17 Відповісти
Давно пора едрена мать умом рассию понимать!

Сюжет документального фильма за 90е годы. Деревня. Нищета. Работы нет. Мужики небритые в ватниках сидят бухают и рассказывают журналисту о том как они хотят сжечь дом единственному успешному жителю деревни.
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21.04.2024 08:24 Відповісти
 
 