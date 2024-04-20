Шольц після візиту до Китаю: Навіть близькі до Росії країни не вірять, що війна проти України має для РФ якийсь сенс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, сумніваються в доцільності загарбницької війни, яку РФ веде проти України.
Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс.
"У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", — уточнив Шольц.
Канцлер розповів, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю він обговорював із керівництвом КНР необхідність проведення міжнародної мирної конференції, яка запланована у Швейцарії, для завершення розв’язаної РФ війни, повідомляє DPA.
На його думку, переговори з китайськими чиновниками про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали "дуже важливий поштовх" дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру.
Глава німецького уряду зазначив, що Китай відкрито заявив про готовність брати участь у дипломатичному процесі для припинення війни в Україні. Крім того, за словами Шольца, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії: "Це результат, який не можна недооцінювати (...) І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому".
Разом з тим, Олаф Шольц сказав, що війна в Україні може тривати ще кілька років, і що Володимиру Путіну "це не повинно зійти з рук". Канцлер ФРН підтвердив, що Німеччина продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, але при цьому звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.
При цьому Шольц не виключив, що може знову обговорити з Путіним телефоном війну в Україні. "Але звичайно, має бути зрозуміло, про що конкретно ми говоритимемо", - наголосив він. Канцлер Німеччини ще раз звинуватив російського президента в тому, що той переслідує імперіалістичну мету і хоче поставити під сумнів саме існування України.
16 квітня Шольц під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном попросив його припинити війну російського диктатора Володимира Путіна проти України.
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Молодець. Методичку вивчив
Ну Шо тут скажешь? «Тому що імперіалізм - це свого роду масова істерика, це психопатологічний криз на основі тотальної отруйної пропаганди.» ???
Тяжкий випадок.
І це насправді руйнує всю кацапську теорію про "кієвскій рєжим". Бо китайські комуняки не бачать в Україні нацизму
Їм треба когось вбивать.
Якби ху-йло не направило їхню агресію на Україну вони прийшли б за ху-йлом. В 2013 були для нього дзвіночки.
Тому ця війна 'єдиний спосіб для ху-йла вижити...
Сюжет документального фильма за 90е годы. Деревня. Нищета. Работы нет. Мужики небритые в ватниках сидят бухают и рассказывают журналисту о том как они хотят сжечь дом единственному успешному жителю деревни.