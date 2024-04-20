Протягом дня росіяни обстріляли 13 громад на Сумщині, зафіксовано 283 вибухи. Одну людину поранено

Протягом 20 квітня російська армія здійснила 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 283 вибухи. Одного мешканця Сумщини поранено.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухи), мінометів (8 вибухів). Також були обстріли FPV-дроном (2 вибухи) та з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ.

Великописарівська громада: здійснено артобстріли (31 вибух), мінометні обстріли (15 вибухів).

Миколаївська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (24 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та обстріл з FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: 38 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометні обстріли (26 вибухів), з ворожого БпЛА здійснено скид боєприпас типу "ВОГ".

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення житель громади.

Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (8 вибухів), обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та міномету (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи) та атаки ворожих FPV дрони (2 вибухи).

Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: з території рф здійснено скид ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномета.

Шосткинська громада: з території рф здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

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Нагадаємо, сьогодні ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Шостці.