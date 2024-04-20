З майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд передбачено на оборонні витрати, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення законопроєкту про допомогу Україні і зазначив, що з майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд піде на оборонні видатки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав він у своєму телеграм-каналі.
"Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність", - зазначив Шмигаль.
Загальний обсяг допомоги - майже 61 млрд доларів:
- 49,9 млрд – оборонні видатки
- 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка
- 1,57 млрд - економічна допомога
- 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.
"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.
Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - зауважив він.
Як додав Шмигаль, Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу.
Нагадаємо, сьогодні Палата представників США (нижня палата Конгресу США) підтримала законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. За - 311 голосів.
Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.
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Шмигаль, не відволікайся, виконуй доручення Єрьмака...
Але єдина його позитивна риса , це схожість з високим європейським чиновником і це не смішно.
2022-2023роки - 46млрд на зброю
2024 рік - "49,9 млрд - оборонные расходы"
надано зброї: 31 танк, 1 патріот, 0 літаків, під 300 гармат+рсзо, під 400 бмп (бредлі, і т.п.)
якось грошей на зброю дають багато, а зброї поставлено менше в порівнянні з іншими країнами
в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов.
В апреле прошлого года Польша заказала за $4,7 млрд 250 «Абрамсов» в новейшей версии M1A21 SEPv3, которые должны быть поставлены в период с 2024 по 2026 г
заключило контракт на поставку 116 танков M1A1 Abrams и сопутствующего оборудования, включая 12 машин технической защиты M88 Hercules, штурмовые мосты и командные машины. Стоимость контракта составляет около $1,4 млрд нетто
2020 - Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
28 марта 2018 года Польша http://archiwum.thenews.pl/1/9/Artykul/356154 договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд,
Варто зазначити, що Ізраїль отримує F-35I Adir безкоштовно. Нещодавно було підписано контракт вартістю три мільярди доларів на поставку ще 25 літаків.