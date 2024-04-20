З майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд передбачено на оборонні витрати, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення законопроєкту про допомогу Україні і зазначив, що з майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд піде на оборонні видатки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав він у своєму телеграм-каналі.

"Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність", - зазначив Шмигаль.



Загальний обсяг допомоги - майже 61 млрд доларів:

49,9 млрд – оборонні видатки

7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка

1,57 млрд - економічна допомога

400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - зауважив він.

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Як додав Шмигаль, Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США (нижня палата Конгресу США) підтримала законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.