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Новини
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З майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд передбачено на оборонні витрати, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення законопроєкту про допомогу Україні і зазначив, що з майже $61 млрд загального обсягу допомоги США $49,9 млрд піде на оборонні видатки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр написав він у своєму телеграм-каналі.

"Дякую представникам обох партій та американському народу за солідарність", - зазначив Шмигаль.

Загальний обсяг допомоги - майже 61 млрд доларів:

  •  49,9 млрд – оборонні видатки
  •  7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка
  •  1,57 млрд - економічна допомога
  • 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.
Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - зауважив він.

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Як додав Шмигаль, Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США (нижня палата Конгресу США) підтримала законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.

Автор: 

допомога (8328) США (22685) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+9
А ручки вже чешуться!
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20.04.2024 22:49
+4
Зараз він поділить куда скільки має йти, головне вже знає скількт зелена шобла має по кишенях розіпхати.
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20.04.2024 22:40
+2
З лютого 23, 24 р.р. Шмигаль починає ту саму пісню - нема грошей на обіцяні виплати військовослужбовцям. Мов не приймали бюджет за три місяця до цього. Це мені нагадує ситуацію коли діти сідають грати в карти з дорослими, коли діти програють вони з легкістю змінюють правіло гри, а дорослі с посмішками це терплять - хай малеча тішиться , або не рюмсала.
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20.04.2024 22:48
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Зараз він поділить куда скільки має йти, головне вже знає скількт зелена шобла має по кишенях розіпхати.
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20.04.2024 22:40 Відповісти
Там майже немає грошей для чиновників. Не сильно багато.
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20.04.2024 22:43 Відповісти
снаряд в кишеню запхає?
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20.04.2024 22:49 Відповісти
как и все остальные шоблы за 30 лет
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21.04.2024 07:29 Відповісти
Остальные шоблы 30 лет крали не во время войны, да и общая тенденция в мире была такая, что в 21 веке война невозможна, вся Европа разоружалась. А когда тупорылый кривляка лез в кресло, московия уже полностью показала свое хищное рыло. Да еще те шоблы, в отличие от нынешних тварей, знали, как и организовать управление страной, чтобы можно было дальше красть, а у этих способности только к воровству, на большее их скудных умишек не хватает. Так что не надо размазывать ответственность и вину кодла имени Зеленского и его самого на всех, кто раньше был у власти, тем более, что шута к этой должности не судом приговорили.
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21.04.2024 09:22 Відповісти
Татусів в перемоги багато, всі мають пропіаритись...
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20.04.2024 22:41 Відповісти
куплю женє сапогі в 3 етажной дачей в прідачу
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20.04.2024 22:45 Відповісти
З лютого 23, 24 р.р. Шмигаль починає ту саму пісню - нема грошей на обіцяні виплати військовослужбовцям. Мов не приймали бюджет за три місяця до цього. Це мені нагадує ситуацію коли діти сідають грати в карти з дорослими, коли діти програють вони з легкістю змінюють правіло гри, а дорослі с посмішками це терплять - хай малеча тішиться , або не рюмсала.
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20.04.2024 22:48 Відповісти
А ручки вже чешуться!
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20.04.2024 22:49 Відповісти
Це всі знали і без Шмигаля.
Шмигаль, не відволікайся, виконуй доручення Єрьмака...
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20.04.2024 22:53 Відповісти
Шмигаль по конституції найвищий чиновник в парламентсько -президентській республіці.
Але єдина його позитивна риса , це схожість з високим європейським чиновником і це не смішно.
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20.04.2024 22:59 Відповісти
Почитай
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21.04.2024 08:19 Відповісти
Скільки кацапів можна вбити на 49 мільярдів баксів?...
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20.04.2024 23:04 Відповісти
50 на оборону, 10 на крадівництво
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20.04.2024 23:32 Відповісти
писдит конченый придурок, что, думает что все дебилы и прочитать в тупую биль тот не могут? Там на оружие меньше 10 лярдов, и огромные суммы в ВПК США, а не Украины.
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20.04.2024 23:41 Відповісти
А шмигалятам скільки?
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21.04.2024 01:19 Відповісти
Шмигалятам -дулю з маком. Завтра в школу , а Ви до сих пiр ще бавитесь з тирнетом.
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21.04.2024 06:15 Відповісти
Якшо слухати все що кажуть
2022-2023роки - 46млрд на зброю
2024 рік - "49,9 млрд - оборонные расходы"

надано зброї: 31 танк, 1 патріот, 0 літаків, під 300 гармат+рсзо, під 400 бмп (бредлі, і т.п.)

якось грошей на зброю дають багато, а зброї поставлено менше в порівнянні з іншими країнами

в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов.

В апреле прошлого года Польша заказала за $4,7 млрд 250 «Абрамсов» в новейшей версии M1A21 SEPv3, которые должны быть поставлены в период с 2024 по 2026 г

заключило контракт на поставку 116 танков M1A1 Abrams и сопутствующего оборудования, включая 12 машин технической защиты M88 Hercules, штурмовые мосты и командные машины. Стоимость контракта составляет около $1,4 млрд нетто

2020 - Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

28 марта 2018 года Польша http://archiwum.thenews.pl/1/9/Artykul/356154 договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд,

Варто зазначити, що Ізраїль отримує F-35I Adir безкоштовно. Нещодавно було підписано контракт вартістю три мільярди доларів на поставку ще 25 літаків.
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21.04.2024 01:53 Відповісти
А 11 мільярдів собі в кишені,гниди. ***** їх вішати треба
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21.04.2024 02:14 Відповісти
то только много на бумаге
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21.04.2024 07:30 Відповісти
Конечно какое то количество баксов украдут,как же без этого.
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21.04.2024 07:58 Відповісти
Новость долгожданная и обнадеживающая. Вот где б еще найти специалиста, чтобы тварям зеленожопым руки пооткручивал...
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21.04.2024 09:00 Відповісти
 
 