Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет

Пакет законопроєктів, ухвалений у суботу нижньою палатою Конгресу США, є кращим за версію Сенату, оскільки передбачає додаткові кроки щодо притягнення РФ до відповідальності та підтримки України.

Про це заявив журналістам у суботу після голосування спікер Палати представників Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Три наші головних супротивника – Росія, Іран і Китай – співпрацюють разом, вони виступають агресорами в усьому світі. І вони є глобальною загрозою нашому процвітанню та нашій безпеці.", - зауважив Джонсон.

Він наголосив, що це є викликом для вільного світу та вимагає американського лідерства. Якщо США відвернуться зараз, наслідки можуть бути руйнівними, наголосив спікер.

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Він зауважив, що законодавчий пакет із додатковим фінансуванням зовнішньої допомоги, який Палата представників ухвалила в суботу, буде вже "незабаром переданий" до Сенату.

"Законодавство Палати представників має низку дуже важливих особливостей", - продовжив спікер.

"Палата представників здійснила цей крок, ми надіслали цей пакет Сенату. Не помиляйтеся, цей пакет відрізняється від того, що ініціював Сенат. Ми дали можливість нашим членам висловитися, щоб їх почули, і в результаті маємо кращий пакет. Це не порожній чек, який намагався виписати Сенат, не необмежений чек, який він намагався виписати. Зараз у нас є позика, це кредит на економічну допомогу, а також механізми для того, щоб забрати російські активи. І пам’ятатйте, що значна частина піде на те, щоб поповнити запаси зброї США. Також входять санкції проти Ірану, Росії та Китаю, більшвсть американців вважають це дуже важливим. Кожен міг побачити і по суті проаналізувати положення. … Це було складно, алде немає сумнівів, що цей пакет став кращим, є важливим і має пріоритети національої безпеки", — заявив Джонсон.

За його словами, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за війну в Україні та включає інструмент позики в іноземній допомозі Україні. Крім того, пакет містить норми щодо застосування положень закону REPO щодо конфіскації заморожених російських активів для підтримки України.

Він також додав, що пакет Палати представників включає додаткові санкції проти Росії й Ірану. І хоча будь-який законопроєкт не може бути ідеальним для всіх, нижня палата надсилає до Сенату, за його словами, "набагато кращий продукт".

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Крім того, Джонсон акцентував увагу, що Конгрес уважно стежитиме за кожним доларом, який витрачатиметься.

"Але краще відправляти боєприпаси на конфлікт за кордоном, ніж наших власних людей, наші війська. І я думаю, що це – важливий момент та важлива можливість прийняти це рішення",- наголосив спікер.

Він підкреслив, що Палата представників спромоглася ухвалити вагомі законопроєкти та очікує, що Сенат прийме таке ж рішення.

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Він також наголосив, що не боїться відставки через нього.

"Я не спілкуюся постійно про свою відставку і ставлюся до цього спокійно", — заявив спікер.

На питання про те, чому рішення про допомогу Україні примали так довго, Джонсон відповів:

"Це був процес, були речі, які необхідно було зробити перед цим. Це важливо, це вчасно, і Палата представників мала час, щоб розглянути цей законопроєкт, і я думаю, що ми виконали свою роботу".