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Новини Допомога Україні
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Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет

Спікер Палати представників Майк Джонсон

Пакет законопроєктів, ухвалений у суботу нижньою палатою Конгресу США, є кращим за версію Сенату, оскільки передбачає додаткові кроки щодо притягнення РФ до відповідальності та підтримки України.

Про це заявив журналістам у суботу після голосування спікер Палати представників Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Три наші головних супротивника – Росія, Іран і Китай – співпрацюють разом, вони виступають агресорами в усьому світі. І вони є глобальною загрозою нашому процвітанню та нашій безпеці.", - зауважив Джонсон.

Він наголосив, що це є викликом для вільного світу та вимагає американського лідерства. Якщо США відвернуться зараз, наслідки можуть бути руйнівними, наголосив спікер.

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Він зауважив, що законодавчий пакет із додатковим фінансуванням зовнішньої допомоги, який Палата представників ухвалила в суботу, буде вже "незабаром переданий" до Сенату.

"Законодавство Палати представників має низку дуже важливих особливостей", - продовжив спікер.

"Палата представників здійснила цей крок, ми надіслали цей пакет Сенату. Не помиляйтеся, цей пакет відрізняється від того, що ініціював Сенат. Ми дали можливість нашим членам висловитися, щоб їх почули, і в результаті маємо кращий пакет. Це не порожній чек, який намагався виписати Сенат, не необмежений чек, який він намагався виписати. Зараз у нас є позика, це кредит на економічну допомогу, а також механізми для того, щоб забрати російські активи. І пам’ятатйте, що значна частина піде на те, щоб поповнити запаси зброї США. Також входять санкції проти Ірану, Росії та Китаю, більшвсть американців вважають це дуже важливим. Кожен міг побачити і по суті проаналізувати положення. … Це було складно, алде немає сумнівів, що цей пакет став кращим, є важливим і має пріоритети національої безпеки", — заявив Джонсон.

За його словами, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за війну в Україні та включає інструмент позики в іноземній допомозі Україні. Крім того, пакет містить норми щодо застосування положень закону REPO щодо конфіскації заморожених російських активів для підтримки України.

Він також додав, що пакет Палати представників включає додаткові санкції проти Росії й Ірану. І хоча будь-який законопроєкт не може бути ідеальним для всіх, нижня палата надсилає до Сенату, за його словами, "набагато кращий продукт".

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Крім того, Джонсон акцентував увагу, що Конгрес уважно стежитиме за кожним доларом, який витрачатиметься.

"Але краще відправляти боєприпаси на конфлікт за кордоном, ніж наших власних людей, наші війська. І я думаю, що це – важливий момент та важлива можливість прийняти це рішення",- наголосив спікер.

Він підкреслив, що Палата представників спромоглася ухвалити вагомі законопроєкти та очікує, що Сенат прийме таке ж рішення.

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Він також наголосив, що не боїться відставки через нього.

"Я не спілкуюся постійно про свою відставку і ставлюся до цього спокійно", — заявив спікер.

На питання про те, чому рішення про допомогу Україні примали так довго, Джонсон відповів:

"Це був процес, були речі, які необхідно було зробити перед цим. Це важливо, це вчасно, і Палата представників мала час, щоб розглянути цей законопроєкт, і я думаю, що ми виконали свою роботу".

Автор: 

Конгрес США (1226) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+16
ну як на те пішло, ваши зелені слюни з афальтом, стоїли в разі більше українських життів
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20.04.2024 23:58
+12
То тоді вже давай наступний пакет готуй, раз ти такий завзятий покращувач...
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20.04.2024 23:47
+11
Йому потрібно найдорожче продати свій ганебний вчинок.
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20.04.2024 23:42
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Йому потрібно найдорожче продати свій ганебний вчинок.
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20.04.2024 23:42 Відповісти
Джонсон, Україна добре розуміе в яку політичну ігру ти граешь…
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21.04.2024 03:40 Відповісти
Такі да.
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22.04.2024 00:10 Відповісти
То тоді вже давай наступний пакет готуй, раз ти такий завзятий покращувач...
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20.04.2024 23:47 Відповісти
Це вже слова не мальчика, но мужа
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20.04.2024 23:51 Відповісти
Це сарказм, маю надію?
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20.04.2024 23:56 Відповісти
Статтю прочитай
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21.04.2024 00:29 Відповісти
Про що? Про вертлявість Джонсона?
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21.04.2024 00:33 Відповісти
Відповідь на запитання, чому так багато часу було змарновано, просто жалюгідна. Це слова да дії політичного флюгера.
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21.04.2024 11:23 Відповісти
Це початок розвалу МАГА- 110 республиканців голоси ЗА підтримку України , 112 проти. А потім лиш 70 республіканців дали голос за пропозицію Marjorie Taylor Green (майже ЗЕ) - помножити на НУЛЬ намічене виділення коштів .
Дивні якісь співпадіннz а Козир в перекладі trump.
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21.04.2024 07:17 Відповісти
Крім того, Джонсон акцентував увагу, що Конгрес уважно стежитиме за кожним доларом, який витрачатиметься.
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21.04.2024 00:05 Відповісти
Так і повинно бути)
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21.04.2024 11:25 Відповісти
Настільки кращий, що те покращення вартує Авдіївки, плюс скільки наших загиблих, що ми можемо лише здогадуватись.
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20.04.2024 23:52 Відповісти
Авдіївку просрав сирський її неукріпленими флангами

маючи на північному фланзі залізницю, не зміг перетворити її в укріплену лінію - це ще той стратег !
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21.04.2024 00:09 Відповісти
Не сперечатимусь по суті, бо я не військовий, але нагадаю, що Авдіївка на лінії зіткнення ще з 2014, ще до Сирського.
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21.04.2024 00:16 Відповісти
Але ДО цього м'ясника з батьками - рашистами. Вона - трималася
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21.04.2024 01:14 Відповісти
Ми знаем значно більше, даст!
Усі ходи записані.

Зараз не про це, а про зброю та Перемогу.
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21.04.2024 03:43 Відповісти
Ти ту Авдіювку боронив, що киздиш так? Сиди мовчки, та все буде в тебе добре, дурню
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21.04.2024 00:33 Відповісти
Ти, сраколиз, зараз з якого окопа тут строчиш?
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21.04.2024 00:52 Відповісти
дядя, не кізди - затягував з ухваленням допомоги Україні саме ти.
трампон бров нахмyрить і ти знову перевзуєшся разів сто пісят.
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20.04.2024 23:55 Відповісти
ваше (США ) соплежуйство в Украине многим стоило жизни
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20.04.2024 23:55 Відповісти
ну як на те пішло, ваши зелені слюни з афальтом, стоїли в разі більше українських життів
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20.04.2024 23:58 Відповісти
чего вы все гоните на зелёрых, всё началось с 14 года, почему тогда не начали производить технику, б.припассы,а некогда было,рошен привыше всего, а сейчас у вас только одна обсираловка, сами почему не в строю. У меня 2 сына воюют, авы тут обливаете Зелю дерьмом, оторвали свою задницу со стула и вперёд в военкомат,. ребятам подкрепление нужно.
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21.04.2024 03:23 Відповісти
Вот якби ви не проголосували б за зрадника малороса клована Оманського (якій чомусь у 2014 році їздив розважати расеян, а від повісток тікав), ваши б сини були б вдома
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21.04.2024 08:12 Відповісти
И вот ведь даже в голову не приходит, что есть и доля Вашей вины в том, что ваши дети воюют?
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21.04.2024 09:12 Відповісти
ПІд загрозою зняття з посади нарешті зробив.
Гарна міна при поганій грі..
Звісно краще пізно ніж ніколи, але це зволікання нам вартувало дуже дорого і головне життів, на жаль..
Дякуємо всім, хто підтримав і підтримує Україну...
God Bless America!
Слава Україні!
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20.04.2024 23:58 Відповісти
Давайте вже наступного разу без покращень. Бо ця прокрастинація «Краще ідеально і ніколи, чим аби як, але зараз» коштує життів. І дякуємо, звичайно.
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20.04.2024 23:59 Відповісти
Джонсон, ти вже ввійшов в історію як гандон, а Трамп як штопаний гандон, а чокнуті Спарц і ще одна напаяна - курви останні і хай згорять у пеклі! Всі конгресмени, що нас підтримали, молодці, дяка їм і пошана, історія вами пишатиметься!
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21.04.2024 00:01 Відповісти
"і ще одна напаяна" - Марджорі Грін внесла дуже цікаву поправку, щодо того що члени Палати представників мають приєднатися до ЗСУ. Було б непогано дійсно внести в списки українських підрозділів тих членів Палати, що підтримали надання допомоги Україні. В якості почесних воїнів. І нехай та Марджорі вдавиться від злості
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21.04.2024 11:42 Відповісти
І ми ще критикуємо демократію українського розливу. Ось вам приклад з країни марень! Свого взуття у Джонсона ніколи й не було. Користується подарованим.
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21.04.2024 00:01 Відповісти
Лицемір
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21.04.2024 00:07 Відповісти
Главное, что нужно помнить - одобрение помощи состоялось в первую очередь благодаря демократической партии и адекватной части республиканцев.
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21.04.2024 00:24 Відповісти
Буква П - 3.14здобол
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21.04.2024 01:13 Відповісти
"нижня палата надсилає до Сенату, за його словами, "набагато кращий продукт" - тому що пакет містить норми щодо застосування положень закону REPO щодо конфіскації заморожених російських активів для підтримки України.

У законі REPO багато таких положень, які не дозволять примушувати Україну до сруського миру. REPO робить санкції незворотними, їх буде неможливо зняти до відновлення кордонів України 1991р. Уже тому закон Джонсона кращий, ніж проєкт, ухвалений у сенаті.
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21.04.2024 01:17 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text Він все таки вніс пункти , котрі адміністрація може відмовитись виконувати, як лендліз

Sec. 504. Not later than 45 days after the date of enactment of this Act,
.....
про розробку стратегії перемоги України

та про атакамси, котрі можуть допомогти перемозі
Sec. 505. (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this Act, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

це краще, ніж 60млрд - де по факту менше 10млрд на зброю в 2024 році
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21.04.2024 02:19 Відповісти
Якщо Байден протягом 45 днів відмовиться допомагати Україні справжньою зброєю, відмовиться заявити, що кінцевою метою допомоги є перемога України - тобто поразка РФ, то це все ляже важким тягарем на його імідж прямо перед виборами. Не кажучи вже, що це стане гальмом для продовження допомоги в майбутньому
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21.04.2024 13:50 Відповісти
Тому це кращий крок від Джонсона

Хоча, може в Сенаті можуть змінити?....
З лендлізом так було, республіканці внесли в січні 2022, демократи прибрали звітність президента, та змінили термін дії з "завершення конфлікту 2014 та вивід російських військ" на фіксований 1 жовтня 2023
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21.04.2024 14:10 Відповісти
в Сенаті не можуть змінити - в Сенаті можуть написати тільки новий проєкт і почати біг по новому колу. Однак закон Джонсона влаштовує демів, які мають у сенаті більшість. Влаштовує вже тому, що Джонсон нічого іншого не запропонує. Торг недоречний. Крапка.
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21.04.2024 14:30 Відповісти
В пакете для Украины, Джонсон ввел обязательную поставку дальнебойных ракет Атакамс.
Кроме того, через 30 дней, после принятия этого законопроекта: президент обязан предоставить Конгрессу , отчет о военной помощи Украине и отдельно об экономической помощи, начиная с февраля 2022.
Через 45 дней, после принятия законопроекта, президент должен предоставить Конгрессу многолетнюю стратегию поддержки Украины.
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21.04.2024 03:01 Відповісти
А кацапи з підкацапниками тут як тут, завивають і зівивають, все по скабеееевой…
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21.04.2024 06:10 Відповісти
Ми тебе запам'ятаємо, як шмат лайна, трампівська собачка.
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21.04.2024 07:43 Відповісти
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21.04.2024 08:06 Відповісти
влучно )
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21.04.2024 09:09 Відповісти
Америка після тривалої перерви зробила нарешті свій вибір. Між маленьким злом і великим. Маленьке зло вона залишила собі, а українцям дісталось ВЕЛИКЕ. Цинічна заява Джонсона "Краще давати кулі ніж наші хлопці будуть гинути у невідомій країні." звучить так. НЕХАЙ ГИНУТЬ СОТНІ ТИСЯЧ дітей, жінок, стареньких в Україні ! Ф.Рузвельт у свій час швидко зрозумів, що війна може прийти у кожну американську сім'ю, якщо не закінчити її ШВИДКО. Я дуже вдячний американцям, але мій вибір був би посередині. ШВИДКА ВІЙНА ! ШВИДКА операція з деімперілізації московії. Так це жертви, але результат - мінімум 50 років спокійного комфортного життя. Найбільше дякую Байдену, який не здався і довів свою справу "США -це символ Свободи" до кінця. Допомога - це максимум, що він зміг у тих умовах трампщини.
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21.04.2024 10:32 Відповісти
Навіщо цю дурню тут друкувати? Бідон відмовився надати Україні зброю згідно закону про ленд-ліз. Бідон відмовився передати млн касетних снарядів, які не використовує армія США-https://zn.ua/ukr/usa/bajden-mozhe-vidpraviti-miljoni-artilerijskikh-snarjadiv-v-ukrajinu-bezkoshtovno-vzhe-zavtra-forbes.html БАЙДЕН МОЖЕ ВІДПРАВИТИ МІЛЬЙОНИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ В УКРАЇНУ БЕЗКОШТОВНО ВЖЕ ЗАВТРА - FORBES

І
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21.04.2024 12:54 Відповісти
як пояснити:
- республіканці в січні 2022 запропонували лендліз, та санкції.
лендліз прийняли тільки в квітні 2022. змінили термін дії лендлізу з "до перемоги України" на 1 жовтня 2022. лендліз не задіяли
- в 2023, в Сенаті відмовились голосувати подовження лендлізу на 2024 рік
- перевезти посольство до Львова, а потім взагалі до Польші
- заявити, що якщо вторгнення буде не велике, то ...
- "забути" підписати 1.6млрд повноважень PDA в 2022, коли був успішний Харківський наступ, та втратити ці повноваження
- надавати зброю потроху, та з запізненням
- за 2022-2023 на військову допомгу виділено 46млрд згідно повідомлень.
по факту передано: 1 патріот, 31 танк, 0 літаків, під 300 гармат+рсзо, під 400 БМП.
Інші країни отримують набагато більше, за менші кошти
Ізраїль: "Нещодавно було підписано контракт вартістю $3 млрд на поставку ще 25 літаків"
Марокко: "в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов"

виходить втрата 1.6млрд PDA - це втрата 200 танків найновішої версії

- нічого не робіть під час наступу пригожина
- не чіпайте НПЗ

по факту це республіканці додавили
- закон про кордон буде окремим законом
- допомогу країнам розділили на окремі закони
- для України внесли вимогу, що потрібен план перемоги Україні
- надання атакамс Україні

ці вимоги були, ще в вересні 2023...

погано, що так довго затягували з цим внесенням
немогли домовитись, ще 3-4 місяці тому Сенат та адміністрація заявляли,
що нічого не підтримають, ящко внесуть хоч якісь зміни в їх законопроект

Що поганого, якщо буде план перемоги України
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21.04.2024 14:35 Відповісти
Дебіл запізно зрозумів в що його мокнув Трамп і чухає ріпу як відмитись від лайна. Походу його політична кар'єра накрилась і дотягне лише до наступних виборів. Навіть Трамп від нього відхреститься.
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22.04.2024 00:21 Відповісти
 
 