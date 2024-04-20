Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет
Пакет законопроєктів, ухвалений у суботу нижньою палатою Конгресу США, є кращим за версію Сенату, оскільки передбачає додаткові кроки щодо притягнення РФ до відповідальності та підтримки України.
Про це заявив журналістам у суботу після голосування спікер Палати представників Майк Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Три наші головних супротивника – Росія, Іран і Китай – співпрацюють разом, вони виступають агресорами в усьому світі. І вони є глобальною загрозою нашому процвітанню та нашій безпеці.", - зауважив Джонсон.
Він наголосив, що це є викликом для вільного світу та вимагає американського лідерства. Якщо США відвернуться зараз, наслідки можуть бути руйнівними, наголосив спікер.
Він зауважив, що законодавчий пакет із додатковим фінансуванням зовнішньої допомоги, який Палата представників ухвалила в суботу, буде вже "незабаром переданий" до Сенату.
"Законодавство Палати представників має низку дуже важливих особливостей", - продовжив спікер.
"Палата представників здійснила цей крок, ми надіслали цей пакет Сенату. Не помиляйтеся, цей пакет відрізняється від того, що ініціював Сенат. Ми дали можливість нашим членам висловитися, щоб їх почули, і в результаті маємо кращий пакет. Це не порожній чек, який намагався виписати Сенат, не необмежений чек, який він намагався виписати. Зараз у нас є позика, це кредит на економічну допомогу, а також механізми для того, щоб забрати російські активи. І пам’ятатйте, що значна частина піде на те, щоб поповнити запаси зброї США. Також входять санкції проти Ірану, Росії та Китаю, більшвсть американців вважають це дуже важливим. Кожен міг побачити і по суті проаналізувати положення. … Це було складно, алде немає сумнівів, що цей пакет став кращим, є важливим і має пріоритети національої безпеки", — заявив Джонсон.
За його словами, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за війну в Україні та включає інструмент позики в іноземній допомозі Україні. Крім того, пакет містить норми щодо застосування положень закону REPO щодо конфіскації заморожених російських активів для підтримки України.
Він також додав, що пакет Палати представників включає додаткові санкції проти Росії й Ірану. І хоча будь-який законопроєкт не може бути ідеальним для всіх, нижня палата надсилає до Сенату, за його словами, "набагато кращий продукт".
Крім того, Джонсон акцентував увагу, що Конгрес уважно стежитиме за кожним доларом, який витрачатиметься.
"Але краще відправляти боєприпаси на конфлікт за кордоном, ніж наших власних людей, наші війська. І я думаю, що це – важливий момент та важлива можливість прийняти це рішення",- наголосив спікер.
Він підкреслив, що Палата представників спромоглася ухвалити вагомі законопроєкти та очікує, що Сенат прийме таке ж рішення.
Він також наголосив, що не боїться відставки через нього.
"Я не спілкуюся постійно про свою відставку і ставлюся до цього спокійно", — заявив спікер.
На питання про те, чому рішення про допомогу Україні примали так довго, Джонсон відповів:
"Це був процес, були речі, які необхідно було зробити перед цим. Це важливо, це вчасно, і Палата представників мала час, щоб розглянути цей законопроєкт, і я думаю, що ми виконали свою роботу".
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Дивні якісь співпадіннz а Козир в перекладі trump.
маючи на північному фланзі залізницю, не зміг перетворити її в укріплену лінію - це ще той стратег !
Усі ходи записані.
Зараз не про це, а про зброю та Перемогу.
трампон бров нахмyрить і ти знову перевзуєшся разів сто пісят.
Гарна міна при поганій грі..
Звісно краще пізно ніж ніколи, але це зволікання нам вартувало дуже дорого і головне життів, на жаль..
Дякуємо всім, хто підтримав і підтримує Україну...
God Bless America!
Слава Україні!
У законі REPO багато таких положень, які не дозволять примушувати Україну до сруського миру. REPO робить санкції незворотними, їх буде неможливо зняти до відновлення кордонів України 1991р. Уже тому закон Джонсона кращий, ніж проєкт, ухвалений у сенаті.
Sec. 504. Not later than 45 days after the date of enactment of this Act,
.....
про розробку стратегії перемоги України
та про атакамси, котрі можуть допомогти перемозі
Sec. 505. (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this Act, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
це краще, ніж 60млрд - де по факту менше 10млрд на зброю в 2024 році
Хоча, може в Сенаті можуть змінити?....
З лендлізом так було, республіканці внесли в січні 2022, демократи прибрали звітність президента, та змінили термін дії з "завершення конфлікту 2014 та вивід російських військ" на фіксований 1 жовтня 2023
Кроме того, через 30 дней, после принятия этого законопроекта: президент обязан предоставить Конгрессу , отчет о военной помощи Украине и отдельно об экономической помощи, начиная с февраля 2022.
Через 45 дней, после принятия законопроекта, президент должен предоставить Конгрессу многолетнюю стратегию поддержки Украины.
І
- республіканці в січні 2022 запропонували лендліз, та санкції.
лендліз прийняли тільки в квітні 2022. змінили термін дії лендлізу з "до перемоги України" на 1 жовтня 2022. лендліз не задіяли
- в 2023, в Сенаті відмовились голосувати подовження лендлізу на 2024 рік
- перевезти посольство до Львова, а потім взагалі до Польші
- заявити, що якщо вторгнення буде не велике, то ...
- "забути" підписати 1.6млрд повноважень PDA в 2022, коли був успішний Харківський наступ, та втратити ці повноваження
- надавати зброю потроху, та з запізненням
- за 2022-2023 на військову допомгу виділено 46млрд згідно повідомлень.
по факту передано: 1 патріот, 31 танк, 0 літаків, під 300 гармат+рсзо, під 400 БМП.
Інші країни отримують набагато більше, за менші кошти
Ізраїль: "Нещодавно було підписано контракт вартістю $3 млрд на поставку ще 25 літаків"
Марокко: "в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов"
виходить втрата 1.6млрд PDA - це втрата 200 танків найновішої версії
- нічого не робіть під час наступу пригожина
- не чіпайте НПЗ
по факту це республіканці додавили
- закон про кордон буде окремим законом
- допомогу країнам розділили на окремі закони
- для України внесли вимогу, що потрібен план перемоги Україні
- надання атакамс Україні
ці вимоги були, ще в вересні 2023...
погано, що так довго затягували з цим внесенням
немогли домовитись, ще 3-4 місяці тому Сенат та адміністрація заявляли,
що нічого не підтримають, ящко внесуть хоч якісь зміни в їх законопроект
Що поганого, якщо буде план перемоги України