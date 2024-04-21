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Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер
Лідер більшості в Сенаті (верхня палата Конгресу США) Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів відбудеться у вівторок, 23 квітня.
Чак Шумер зазначив, що сьогодні, 20 квітня, вжив процедурних заходів для того, щоб Сенат почав голосувати за ухвалений Палатою представників пакет іноземної допомоги у вівторок вдень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.
Зазначається, що наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.
Процедура передбачає 2 голосування у Сенаті за законопроєкт. Обидва голосування відбудуться у вівторок.
Топ коментарі
+7 stavr
показати весь коментар21.04.2024 00:10
+5 три - пятнадцать
показати весь коментар21.04.2024 07:08
+3 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар21.04.2024 00:27
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що буде працювати на вихидні до почути на як ******* руда палата маленька, малюсенька, але так довго очікувана допомога!
Можно надеяться, что президент США не положит в ,,дальний ящик,, этот законопроект, как было с Ленд-лизом в мае 2022.