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Новини Допомога Україні
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Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер

Лідер більшості в Сенаті (верхня палата Конгресу США) Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Чак Шумер зазначив, що сьогодні, 20 квітня, вжив процедурних заходів для того, щоб Сенат почав голосувати за ухвалений Палатою представників пакет іноземної допомоги у вівторок вдень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Зазначається, що наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет

Процедура передбачає 2 голосування у Сенаті за законопроєкт. Обидва голосування відбудуться у вівторок.

Автор: 

голосування (485) допомога (8328) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+7
RESPECT
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21.04.2024 00:10
+5
з Сенатом проблем не буде...
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21.04.2024 07:08
+3
Після голосування, у залі Конгресу притомні конгресмени раділи та махали українськими прапорцями, а американська кінчена Мар'янка (Грін) махала великим пальцем до низу 🤮
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21.04.2024 00:27
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RESPECT
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21.04.2024 00:10 Відповісти
Де цензоровські американці? Які прогнози?
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21.04.2024 00:26 Відповісти
Сплять
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21.04.2024 00:28 Відповісти
не всі
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21.04.2024 00:30 Відповісти
прогнози нижчє...
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21.04.2024 00:31 Відповісти
Проголосуют во вторник и Байден подпишет в этот же день. Первая поставка придет из Польши в среду
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21.04.2024 15:03 Відповісти
Після голосування, у залі Конгресу притомні конгресмени раділи та махали українськими прапорцями, а американська кінчена Мар'янка (Грін) махала великим пальцем до низу 🤮
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21.04.2024 00:27 Відповісти
Правильно! Ніяких відпусток і канікул, як Джонсон в Палаті представників півроку практикував. Так і робіть - якомога швидше проголосуйте за Закон. Україні це дуже потрібно!
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21.04.2024 00:27 Відповісти
формальність - до того ж Сенат сказав,
що буде працювати на вихидні до почути на як ******* руда палата маленька, малюсенька, але так довго очікувана допомога!
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21.04.2024 00:29 Відповісти
Наконец Сенат согласился с нижней палатой, на голосование, отдельно, за Украину, Израиль, Тайвань, границы и проголосует.
Можно надеяться, что президент США не положит в ,,дальний ящик,, этот законопроект, как было с Ленд-лизом в мае 2022.
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21.04.2024 02:38 Відповісти
Сенат приняв законопроект сенат приняв ще задовго до цього голосування в конгресі.Між ними є різниця.В сенатськом законі допомога(не зброя,а бютжет для україни) надавався безкоштовно.В цьому кредити,з можливістю списанія 50% презідентом у листопаді цього року,інша половина у 25му.В США в цьому році вибори в листопаді.Хто такий Трамп і більшість респів ви знаєте.Тепер сенат проголосує цей проект(конгресу) проект.І накше нічого не буде.
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21.04.2024 07:19 Відповісти
Дякую США за допомогу ♥️♥️♥️
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21.04.2024 05:52 Відповісти
Маю надію що сенат не такий трампівський, як конгрес
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21.04.2024 06:56 Відповісти
з Сенатом проблем не буде...
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21.04.2024 07:08 Відповісти
і діда з пером в руці не спить - чекає...
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21.04.2024 10:52 Відповісти
швидше рідні, воно вже завтра повинно стріляти в русню
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21.04.2024 10:49 Відповісти
 
 