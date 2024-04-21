Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Лідер більшості в Сенаті (верхня палата Конгресу США) Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Чак Шумер зазначив, що сьогодні, 20 квітня, вжив процедурних заходів для того, щоб Сенат почав голосувати за ухвалений Палатою представників пакет іноземної допомоги у вівторок вдень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Зазначається, що наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.

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Процедура передбачає 2 голосування у Сенаті за законопроєкт. Обидва голосування відбудуться у вівторок.