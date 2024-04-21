Столтенберг: Я закликаю Сенат США діяти швидко і направити законопроєкт про допомогу Україні Байдену
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає ухвалення Палатою представників закону про надання допомоги Україні.
Відповідний коментар генсека в суботу поширила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вітаю ухвалення цього законопроєкту в Палаті представників. Це демонструє триваючу двопартійну підтримку України. Це значне збільшення допомоги доповнить десятки мільярдів допомоги, що надається Україні європейськими союзниками", - заявив він.
Столтенберг нагадав, що в п'ятницю, 19 квітня, на засіданні Ради НАТО-Україна міністри оборони країн НАТО домовилися надати подальшу військову підтримку Україні, зокрема в сфері протиповітряної оборони.
"Я закликаю Сенат діяти швидко і направити цей законопроєкт президенту Байдену", - додав генсек альянсу.
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А потім теж, за твердженнями коментаторів "поганий пенсіонер Байден" швидко підпише закон. І поїде зброя в Україну.
А тут купа народу буде і далі цілувати в ж***у Трампа, Спартц та інших шизоїдів, який тепер серед республіканців більшість. Добре що Маккейн не дожив до цього позору Республіканської партії США.
в нас такий самий ідіот є - не вішайте на нас вашоґо...