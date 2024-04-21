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Столтенберг: Я закликаю Сенат США діяти швидко і направити законопроєкт про допомогу Україні Байдену

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає ухвалення Палатою представників закону про надання допомоги Україні.

Відповідний коментар генсека в суботу поширила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вітаю ухвалення цього законопроєкту в Палаті представників. Це демонструє триваючу двопартійну підтримку України. Це значне збільшення допомоги доповнить десятки мільярдів допомоги, що надається Україні європейськими союзниками", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Столтенберг нагадав, що в п'ятницю, 19 квітня, на засіданні Ради НАТО-Україна міністри оборони країн НАТО домовилися надати подальшу військову підтримку Україні, зокрема в сфері протиповітряної оборони.

"Я закликаю Сенат діяти швидко і направити цей законопроєкт президенту Байдену", - додав генсек альянсу.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) Сенат США (600)


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закликуняріїв розвелося - хоч ферму став...
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21.04.2024 00:42 Відповісти
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, що американські сенатори вийдуть із перерви, щоб голосувати за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.
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21.04.2024 02:10 Відповісти
Ну так Шумер же демократ, лівак, як ********** тут писати деякі коментатори. Він же не "патріот України республіканець", не буде тягти півроку, відправляти Сенат на канікули. Просто і легко підтримає законопроект.
А потім теж, за твердженнями коментаторів "поганий пенсіонер Байден" швидко підпише закон. І поїде зброя в Україну.
А тут купа народу буде і далі цілувати в ж***у Трампа, Спартц та інших шизоїдів, який тепер серед республіканців більшість. Добре що Маккейн не дожив до цього позору Республіканської партії США.
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21.04.2024 10:02 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/22/election-2024-campaign-updates/ Байден отмечает День Земли мероприятием в Вирджинии; Трампа судят в Нью-Йорке
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23.04.2024 09:00 Відповісти
хлопці, іноді в мене таке враження, шо це не ви, а Америка вибрала для вас ідіота....
в нас такий самий ідіот є - не вішайте на нас вашоґо...
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21.04.2024 07:05 Відповісти
 
 