УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10980 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 164 43

США можуть надіслати додаткових військових радників до України, - Пентагон

Спікер Пентагону Патрік Райдер

США вважають, що Росія, схоже, набирає обертів у дворічному конфлікті. Вони розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства у Києві.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон обіцяє передати Україні зброю одразу після голосування Конгресу

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві", - сказав Райдер у заяві Politico.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

"В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства", - заявив Райдер.

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління - спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.

"Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння", - повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

"Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60", - заявили джерела Politico.

Автор: 

Пентагон (1417) допомога (8328) США (22685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
янелоху будь які іноземці не потрібні в Україні - само все зватерлоовить!
і призи і квіти всі його!
показати весь коментар
21.04.2024 01:00
+9
та яка тут перевірка?
5 років бубовні підтвердили,
шо тест на адекватність провалений з тріском і бубою і його виборцями...
показати весь коментар
21.04.2024 01:10
+7
Радників? 😊 Скорвше - контролерія і наглчдачів за слизькою зеленою владою. І це правильно.
показати весь коментар
21.04.2024 02:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
янелоху будь які іноземці не потрібні в Україні - само все зватерлоовить!
і призи і квіти всі його!
показати весь коментар
21.04.2024 01:00 Відповісти
Як писав один з радників менеджерів вови в перші місяці повномасшатбної, коли ЗЕмародери розкривали кишені та свої офшори під допомогу партнерів - УКРАЇНА ДОРОСЛА ВЖЕДІВЧИНКА, НЕ ТРЕБА КОНТРОЛЮ , ВОНА САМА ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТАЄ ДОПОМОГУ
Так-так- це дебіл - самоназванець Мілованов у пресі США, не дослівно але точно по смислу його висеру.
показати весь коментар
21.04.2024 04:24 Відповісти
Цікаво дивитися як біосміттьєвий троль три п'ятнадцять переписується з собою ж під геймом наталия гончар, пишуть щось про Західних Союзників, прикриваючись їх прапорами, а насправді все це просто один лишньохромосомий троль що пише зі сколково попиваючи зкружки з надписом "за єди(БА)ную раССию" бояру врожаю 23 року
показати весь коментар
21.04.2024 07:23 Відповісти
на чём основаны твои выводы годовалый...?
показати весь коментар
21.04.2024 08:19 Відповісти
Як для початку тим що ти опущена під.ароотсосійка потомственно троляка вирощена відбірним біосміттям!
показати весь коментар
21.04.2024 21:39 Відповісти
годовалая зеалётная тварь будет тут вякать...)
показати весь коментар
21.04.2024 22:14 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2024 17:02 Відповісти
США можуть надіслати радників до України для перевірки блазня на професійну пригодність?
показати весь коментар
21.04.2024 01:02 Відповісти
та яка тут перевірка?
5 років бубовні підтвердили,
шо тест на адекватність провалений з тріском і бубою і його виборцями...
показати весь коментар
21.04.2024 01:10 Відповісти
Нам хоч би 500 000 не більше. А можна ще ФБР для всіх слуг? - можете їх в Гуантанамо
показати весь коментар
21.04.2024 01:06 Відповісти
запіздалово років на 5..
останні справді демократичні вибори в Україні були в квітні 2019.
дали відкрити рота *********, яким гірше не буде - далі будете плясати під їх закони.
показати весь коментар
21.04.2024 01:16 Відповісти
не соромно колись космічну державу перетворити на побірушку?
і відбулавити клована?
знаю знаю - це США винуваті...
показати весь коментар
21.04.2024 01:58 Відповісти
Причому тут зеля до розпаду тюрми народів, та і те, що США не винуваті не правда, Шановний дядяко Рейган до розпаду сирисири та до вивільнення з від ти Незалежних Держав багато зробив!
показати весь коментар
21.04.2024 07:27 Відповісти
А до чого тут срср? Він про Україну говорить, чи Ви не в курсі, що ми були космічною державою??
показати весь коментар
21.04.2024 07:36 Відповісти
Пнх тролиха!!!
показати весь коментар
21.04.2024 21:53 Відповісти
Хворе??)) безугла покусала?)))

1. Троліху у дзеркалі побачиш.
2. Найуха ти мені нижче ще пісюкало?))
3. Закінчуй бухати, завтра до школи.
показати весь коментар
21.04.2024 23:26 Відповісти
Так сирисири нажаль космічною зробив Українець Корольов, але сисисирина відрізнялася від нинішньої під.арашки тис що в результаті здобуття Незалежності Україної з неї пішли і мізки мускули непохитність відвага та сила!
показати весь коментар
21.04.2024 21:56 Відповісти
Радників? 😊 Скорвше - контролерія і наглчдачів за слизькою зеленою владою. І це правильно.
показати весь коментар
21.04.2024 02:19 Відповісти
ПРО ТЕ ЯК ЗЕЛЕНІ П...ДЯТЬ- хоч вона й українська трампістьска **** , але ж говорить про МАРОДЕРІВ правду - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ПАЛАТИ СЬОГОДНІ -СПАРТЦ-на 2г34хв

https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
показати весь коментар
21.04.2024 04:54 Відповісти
Два года тому, уже было принято решение, о направлении группы военных советников в Украину.
показати весь коментар
21.04.2024 02:31 Відповісти
Нам більше потрібні не військові радники, а інженери та менеджери з організації виробництва зброї в Україні. Пів року американці гризлись за кошти для допомоги. Далі будуть гризтися ще більше, а конфліктів ***** підкине в різних регіонах світу. Пів року гризні в США суттєво і негативно вплинули на настрої в Україні та Європі. Потрібно зменшувати залежність від США.
показати весь коментар
21.04.2024 02:43 Відповісти
Для этого надо нарастить немного волосиков на яичках, в Европе с этим проблема будет. А оружие само по себе воевать не будет.
показати весь коментар
21.04.2024 03:43 Відповісти
А якби ще радники прилетіли на Ф35.....
показати весь коментар
21.04.2024 05:26 Відповісти
І наростити залежність від рашки та китаю???Так вумник клавіатурний.
показати весь коментар
21.04.2024 06:04 Відповісти
Ні. Не так. Європа має достатній економічний та інтелектуальний потенціал для повноцінного захисту від агресивної азіатчини.
показати весь коментар
21.04.2024 06:26 Відповісти
Радників і на телемарафоні вистачає.
показати весь коментар
21.04.2024 07:18 Відповісти
Моего знакомого ( военный юрист-резервист, сейчас подполковник) посылали на год в Украину где то в 2018-19. Не сказал ни слова ни о чем. А до этого на год посылали в Афганистан, все уши прожужжал о своей деятельности там ( решал достаточно ли доказательств что бы грохнуть кого нибудь с дрона)
показати весь коментар
21.04.2024 03:38 Відповісти
Ваші кацапські радники навряд чи могли бути в Україні у 18, з 2014 усіх підароссійських опущених безчесних недовійськових вигнали з України як дурних півнів, але даремно потрібно було розстріляти!
показати весь коментар
21.04.2024 07:30 Відповісти
57 радників "найвеличнішого"(і це не Зеленський,по версії журналу "Time") будуть проти додаткових радників,та ще й з Пентагону
показати весь коментар
21.04.2024 03:47 Відповісти
У Ющенка було аж 74 американських радника. Ну і як це йому та Україні допомогло? ...
показати весь коментар
21.04.2024 07:42 Відповісти
Ну, если хотя бы человек 50 "советников" прилетят каждый на своём F-16....
показати весь коментар
21.04.2024 03:56 Відповісти
Так - так я зню хто й що той Невзоров - але!!! ЯКЕ !!!задоволення чути, як саме він БІЧЮЄТ воїх бувших https://www.youtube.com/watch?v=eMI63jvn2aE
показати весь коментар
21.04.2024 04:17 Відповісти
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАЛИШИВ В СИЛІ ВИРОК ПОЛІТТЕХНОЛОГУ ТРАМПА У СПРАВІ ПРО РОСІЙСЬКІ ГРОШІ У ВИБОРЧОМУ ФОНДІ
https://zn.ua/ukr/usa/apeljatsijnij-sud-zalishiv-v-sili-virok-polittekhnolohu-trampa-u-spravi-pro-rosijski-hroshi-u-viborchomu-fondi.html
показати весь коментар
21.04.2024 05:10 Відповісти
Нехай пришлють радників на місцк Єрмака і ще декого.
показати весь коментар
21.04.2024 05:13 Відповісти
Ще б США надіслали б агентів ФБР і АНБ.Бо найвеличнійший перестав справляться вже зі всім.
показати весь коментар
21.04.2024 06:01 Відповісти
Так він і не починав самостійно!
показати весь коментар
21.04.2024 08:07 Відповісти
Треба. Бо той Сирок, який барс )), дуже сирий. Ну що він зміг. Покращив для кацапів ситуацію.
показати весь коментар
21.04.2024 06:55 Відповісти
приберемо слово "радників" і все буде Ok, вже скоро
показати весь коментар
21.04.2024 07:11 Відповісти
Можна це назвати і наглядом за зброєю... суть , насправді, така і є, сподіваюсь.
показати весь коментар
21.04.2024 09:30 Відповісти
Америка після тривалої перерви зробила нарешті свій вибір. Між маленьким злом і великим. Маленьке зло вона залишила собі, а українцям дісталось ВЕЛИКЕ. Цинічна заява Джонсона "Краще давати кулі ніж наші хлопці будуть гинути у невідомій країні." звучить так. НЕХАЙ ГИНУТЬ СОТНІ ТИСЯЧ дітей, жінок, стареньких в Україні ! Ф.Рузвельт у свій час швидко зрозумів, що війна може прийти у кожну американську сім'ю, якщо не закінчити її ШВИДКО. Я дуже вдячний американцям, але мій вибір був би посередині. ШВИДКА ВІЙНА ! ШВИДКА операція з деімперілізації московії. Так це жертви, але результат - мінімум 50 років спокійного комфортного життя. Найбільше дякую Байдену, який не здався і довів свою справу "США -це символ Свободи" до кінця. Допомога - це максимум, що він зміг у тих умовах трампщини.
показати весь коментар
21.04.2024 10:34 Відповісти
Це чудово! Взагалі потрібен глобальний контроль над некомпетентними діями керівництва держави і прийняття рішень має бути санкціонованим військовими фахівцями країн партнерів. Тоді й більше буде необхідної зброї і все надходитиме на передову.
показати весь коментар
21.04.2024 12:20 Відповісти
ківін у криворогатому - майже Ален Делон!
наступний степ - нагородить самого себе!
показати весь коментар
21.04.2024 14:43 Відповісти
сирський англійської мови мабуть що не знає
йому ще перекладача наймати
показати весь коментар
21.04.2024 14:50 Відповісти
 
 