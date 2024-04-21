США можуть надіслати додаткових військових радників до України, - Пентагон

США вважають, що Росія, схоже, набирає обертів у дворічному конфлікті. Вони розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства у Києві.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

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"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві", - сказав Райдер у заяві Politico.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

"В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства", - заявив Райдер.

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

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Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління - спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.

"Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння", - повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

"Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60", - заявили джерела Politico.