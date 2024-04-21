УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10980 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
7 975 48

"Добре, що ти повернулася, Америко" та "ЄС теж має зробити більше": як європейські лідери відреагували на голосування у США за допомогу Україні

Україна та ЄС

Європейські лідери відреагували на довгоочікуване голосування у Палаті представників США за надання допомоги Україні на суму $60,8 млрд. Представники низки країн висловились за те, щоб також зробити більше задля підтримки України у протистоянні російській агресії.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що це "давно назрілий" і важливий пакет допомоги Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – написав він.

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що єдиний шлях до миру – допомогти українському народу захистити себе.

"Ми єдині. За свободу, проти агресії", – додала вона.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель привітав сьогоднішнє голосування Палати представників США і зазначив, що Україна матиме трансатлантичну підтримку, необхідну для протистояння російській агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поганий день для Путіна, - Кулеба привітав схвалення в Палаті представників США допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна заслуговує "на всю можливу підтримку" для протистояння Росії.

"Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя. Трансатлантичні союзники об’єднані у підтримці свободи та демократії", – написала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це великий крок до перемоги, і всі союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а підтримка та згуртованість Заходу сьогодні є надзвичайно важливими.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що схвалення Палатою представників пакета допомоги Україні є важливим рішенням, яке допоможе зупинити російську агресію, і "це яскраве підтвердження лідерства США серед усіх країн вільного світу".

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас впевнена: "Найкращий спосіб убезпечити себе – це переконатися, що ми допоможемо Україні виграти боротьбу за свободу".

Вона висловила сподівання, що це голосування спонукатиме всіх союзників переглянути свої склади та зробити більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення допомоги Україні: Це збереже тисячі й тисячі життів

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем назвав новини "чудовими", але наголосив, що зараз також час пам’ятати, що ЄС тепер має збільшити власне виробництво озброєння, боєприпасів і постачань, щоб допомогти Україні на довгостроковій основі.

Міністр закордонних справ Чехії Як Ліпавський вважає, що рішення Палати представників ухвалено у "найбільш сприятливий час", і тільки разом союзники зможуть зупинити агресію Росії проти України, свободи та демократії. Але Європа також має зробити більше, переконаний він.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав: "Історичні рішення змінюють історію. Добре, що ти повернулася, Америко".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що "Україна бореться за всіх нас і заслуговує на повну підтримку".

Президентка Молдови Мая Санду привітала рішення Палати: "Ця важлива підтримка зміцнить Україну в протистоянні агресії та зміцнить регіональну безпеку".

Автор: 

Зурабішвілі Саломе (104) Конгрес США (1226) Дуда Анджей (771) фон дер Ляєн Урсула (765) Науседа Гітанас (334) Мая Санду (252) Боррель Жозеп (1074) Шарль Мішель (333) Каллас Кая (261) Ландсбергіс Габріелюс (213) Ліпавський Ян (103) Мецола Роберта (100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Мій чоловік німець..Після оголошення цієї допомоги в 60млд. це чудо бігає по хаті і тішиться як дитина..Він настільки задоволений. що навіть з радості напився
показати весь коментар
21.04.2024 02:18
+10
Порадовались, а теперь обратно к фронтовым будням. Дроны 81-й бригады SowaFm утилизируют орков на любой вкус с поразительной точностью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c8c1fc/ua_81st_airmobile_brigades_sowafm_drone_team/
показати весь коментар
21.04.2024 03:13
+9
Отставить панику, капрал. Все будет за@бись, или даже немножечко лучше
показати весь коментар
21.04.2024 02:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре але це нам не поможе. Там напряму військову допомогу < 20 млрд. РФ виділяє по 100 в рік. + безкінечний ресурс в виді фарша + чітка ідеологія "за русь протів гейропі і тд". Треба більше ракет в 1000 км, більше літаків і стерти їх заводи.
показати весь коментар
21.04.2024 01:25 Відповісти
Вам це кому клоун зрадо... ський?
показати весь коментар
21.04.2024 02:00 Відповісти
Отставить панику, капрал. Все будет за@бись, или даже немножечко лучше
показати весь коментар
21.04.2024 02:21 Відповісти
Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучених Штатів перед остаточним голосуванням.

Про це https://www.holosameryky.com/a/kongres-holosuye-za-dopomohu-********-video-i-tekstova-tranlyatsiya-holosu-ameryky/7577983.html повідомляє "Голос Америки".

Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Відхилили і поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб "кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля" була відхилена також.

Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій, відкликав поправку сам.
показати весь коментар
21.04.2024 03:49 Відповісти
А вы на какую реакцию амеров надеялись. У нас же зебилошмыгалюють - все по офшорам ховають.
показати весь коментар
21.04.2024 06:19 Відповісти
менше 10млрд в 2024 по PDA+FMF
поповнення складів, на 13.4млрд може розблокує PDA 4.2 млрд за 2022-2023
USAI 13.8млрд, добре - проте це потроху через декілька років
показати весь коментар
21.04.2024 02:24 Відповісти
Ну якщо у тебе в гаражі є 1000 ракет Атакамс і по 100 лярдів для ЗСУ на кожен рік то давай донать, а якщо ні то мовчи і дякуй США за допомогу.
показати весь коментар
21.04.2024 05:50 Відповісти
Вот смотрите, нам подкинут амеры, считай, 60млрд, еще и евросоюз в этом плане не забариться. Но давайте отталкиваться от 60 млрд. Мы - защищающаяся сторона, тем более , шо амеры это прописали (регламентировали около 40 млрд из 60, тока на оборону, бо, как в прошлом году говорили зебилу , чтобы ушел в глубокую оборону, дык дурак истратил всю помощь в безглуздых мясных штурмах). Теперь смотрим на возможности цапорылой немочи, которая пытается атаковать. Атакующая сторона должна иметь минимум в 3 раза больше баблишка на свои расходы: 60млрд х 3 = 180 млрд. И что смогут лаптеунгы поделать в Украине со своими 100 млрд? Правильно - повысить гумус наших черноземов.
показати весь коментар
21.04.2024 06:38 Відповісти
Зы... я уже не говорю, шо кацапы со воих 100млрд половину разворуют, большой процент уйдет на дупорукость ластоногих а-аленей.
показати весь коментар
21.04.2024 06:46 Відповісти
Тю, упустил из виду, шо какой-то процент бабла, из 100млрд, кацапы пустят на защиту своих дальних епеней, особенно таукитайских, бо кацапы дураки-дураками, но видят бестии (гипотетически), как нарабсея превращается в Нарабсейскую Советско-Китайскую Республику.
показати весь коментар
21.04.2024 06:50 Відповісти
А Грузія тут до чого? Вона що, в Європі?
показати весь коментар
21.04.2024 01:34 Відповісти
Географічно ні, політично так
показати весь коментар
21.04.2024 01:39 Відповісти
Політично їхній прем'єр лиже сраку кацапам, а парламент приймає закон по іноагентів, щоб "захиститись від українізації" (так їхній прем'єр прямо сказав), ось так вони "політично в Європі"!
показати весь коментар
21.04.2024 01:42 Відповісти
Географічно Європа закінчується на річці Урал.
показати весь коментар
21.04.2024 11:36 Відповісти
І по головному Кавказькому хребту. Грузія за хребтом, в Азії
показати весь коментар
21.04.2024 21:46 Відповісти
з вас 2%....
шановні, на свій самий захист...
показати весь коментар
21.04.2024 01:41 Відповісти
болівар не винесе двоїх...
показати весь коментар
21.04.2024 01:42 Відповісти
Не пиши випившим. Дружня порада.
показати весь коментар
21.04.2024 02:49 Відповісти
Пане, у вас в головi, як та каша , все перемiшалося. Вони, 73% - не забуханi. Вони в нетверезому станi зачатi.
показати весь коментар
21.04.2024 06:23 Відповісти
Мій чоловік німець..Після оголошення цієї допомоги в 60млд. це чудо бігає по хаті і тішиться як дитина..Він настільки задоволений. що навіть з радості напився
показати весь коментар
21.04.2024 02:18 Відповісти
Видно хороший у вас чоловік. Я теж вип'ю грамів 100-150. Я віддаю перевагу горілці від Tito's. Відмінний продукт у плані ціна/якість. Хто приєднується?
показати весь коментар
21.04.2024 03:41 Відповісти
Бг-ггг... ще б написали про вподобання "горiлки" вiд Тiтс... ХЕХ...
показати весь коментар
21.04.2024 06:26 Відповісти
Так, каждому - своё. Мне от Тито, вам от.. хрен знает, что за брэнд. Надеюсь не боярышник.
показати весь коментар
21.04.2024 08:21 Відповісти
Да бросьте, поди баловаться виз титс, а потом враки врать , мол, хрен знает, что за брэнд... Вот кацапы таким макаром, всегда, шо уж на сковородке, начинают изворачиваться.
показати весь коментар
21.04.2024 08:24 Відповісти
Надеюсь не боярышник, типо, надеюсь не кумыс... Ну и телки у вас пошли, sure , кобылы.
показати весь коментар
21.04.2024 08:26 Відповісти
Что за хрень Titc? Что за брэнд? Причём тут водка и кобылы? Хотя, кому и кобыла невеста (с)
показати весь коментар
21.04.2024 08:29 Відповісти
А чьо titc, а не tits... Бг-ггг... тумгу-тум - мир не видел...ХЕХ...
показати весь коментар
21.04.2024 08:34 Відповісти
А-а-а... Понял! Пацаны называют тебя тупым, а девки тупеньким. Я про известную в мире водку Tito's из Техаса, а ты всё про дойки. Ніколи не знав, що цицьки українською це Tiтс. Ну, як я вже сказав, кожному своє.
показати весь коментар
21.04.2024 08:56 Відповісти
Бг-ггг...Отмазка принята, даже с эпитетами в око личности...ХЕХ...
показати весь коментар
21.04.2024 09:52 Відповісти
Какой же вы вульгарный со своими цыцькамы... Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
показати весь коментар
21.04.2024 09:54 Відповісти
Не пойму, чел прикидывается или с рождения - тупо тормоз, со своим Я про известную в мире водку Tito's из Техаса, типо не догоняет, шо на его случай тырнето-поисковик працюе... Зы... к слову, лет восем шугаю претендентов, шо улетят через балкон со своим шмурдяком, в том числе и "вашим "ТИТО`Сом", если дерзнут принести в квартиру.
показати весь коментар
21.04.2024 10:05 Відповісти
Ніколи не знав, що цицьки українською це Tiтс ... Стесняюсь спросить, мол, кацап переводчик заглючил на украинском переводе?
показати весь коментар
21.04.2024 13:37 Відповісти
Бг-ггг... И как не подметить, шо титс у товарисча, на уровне подсознания, не ассоциируются с его цыцько-"водкою"(кумысо-бояришником), типо тащ с англомовным амер флагом рядом не стоял... ХЕХ...
показати весь коментар
21.04.2024 15:18 Відповісти
Дякую за підтримку..але ніколи не спілкуйтеся з людьми..які Вас ображають...Просто облиште це...воно вашого часу не варте
показати весь коментар
23.04.2024 00:57 Відповісти
Згоден
показати весь коментар
23.04.2024 01:33 Відповісти
Детальная расшифровка помощи Украине, проголосованная палатой представителей Конгресса, дана в видео
https://www.youtube.com/watch?v=OyBh0Wr3oVI&t=24s
показати весь коментар
21.04.2024 02:28 Відповісти
Порадовались, а теперь обратно к фронтовым будням. Дроны 81-й бригады SowaFm утилизируют орков на любой вкус с поразительной точностью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c8c1fc/ua_81st_airmobile_brigades_sowafm_drone_team/
показати весь коментар
21.04.2024 03:13 Відповісти
Хорошее видео, супер! )
показати весь коментар
21.04.2024 14:18 Відповісти
Какашке больше никаких окорочков в качестве помощи не передавать. Заголодоморить половину населения, может, менее агрессивными станут. Задумаются о своем поведении.
показати весь коментар
21.04.2024 05:33 Відповісти
Їм би мізків в безтолковки ... гуманітарних.
показати весь коментар
21.04.2024 06:06 Відповісти
нікуди Америка не зникала, а від того що частина республіканців "***..лась" будуть жорсткі наслідки
показати весь коментар
21.04.2024 07:23 Відповісти
Народу Америки большая благодарность, но этих денег не хватит что бы выиграть войну. Общая сумма поддержки от США и Европы около 80 миллиардов, и там не все идет на войну, а нужно около 140 миллиардов ТОЛЬКО ВОЕННЫХ ДЕНЕГ. А с такими объемами помощи можно поддерживать военный конфликт ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, и тут рашизм имеет преимущество, ИХ БОЛЬШЕ.
показати весь коментар
21.04.2024 10:19 Відповісти
.Сказали что этих денег хватит Украине на пару лет и 50 млрд уйдет сразу на военные нужды.
А ещё свыше 300 млрд замороженных расейских активов в Европейских банках ждут "разморозки" и США обещали Европейским банкам активно в этом помочь.
Так как расея не соблюдает никаких законов и соглашений то в отношение её можно также закрыть глаза на некоторые законы при разморозке этих активов..
показати весь коментар
21.04.2024 14:31 Відповісти
 
 