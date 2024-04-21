Новий пакет допомоги врятує життя українців, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників у суботу пакета законопроєктів з іноземною допомогою, підкресливши, що це зрештою сприятиме безпеці самої Америки та зміцнить лідерство США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

Остін зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.

"Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США", - наголосив Остін.

Глава Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.

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"Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.