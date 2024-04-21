Новий пакет допомоги врятує життя українців, - глава Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників у суботу пакета законопроєктів з іноземною допомогою, підкресливши, що це зрештою сприятиме безпеці самої Америки та зміцнить лідерство США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.
Остін зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.
"Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США", - наголосив Остін.
Глава Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.
"Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки", - заявив глава Пентагону.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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сер Вінстон Черчилль
на нашого Буншуна Мар'яну Безумну схожа.
Про це https://www.holosameryky.com/a/kongres-holosuye-za-dopomohu-********-video-i-tekstova-tranlyatsiya-holosu-ameryky/7577983.html повідомляє "Голос Америки".
Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.
Відхилили і поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.
Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб "кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля" була відхилена також.
Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій, відкликав поправку сам.
Що таке ці 60 мільярдів, в порівнянні з тим що ми вже отримали від них, НІЧОГО, я б ще зрозумів таку ейфорію, як би дійсно запрацював Ленд-ліз, а так це дозволить нам хіба що відступати з меншими витратами...
тому сиди тихенько, і смокчи зелену карамельку...
І зміни фамілію, бо від неї ******* гімняшками, як від одного західного журналіста - тредераста, хоча можливо, це і ти...