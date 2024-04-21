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Новий пакет допомоги врятує життя українців, - глава Пентагону Остін

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників у суботу пакета законопроєктів з іноземною допомогою, підкресливши, що це зрештою сприятиме безпеці самої Америки та зміцнить лідерство США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Голос Америки.

Остін зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.

"Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США", - наголосив Остін.

Глава Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.

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"Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

Пентагон (1414) допомога (8284) США (22455) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+11
"Американці завжди приймають єдине правильне рішення. Після того як перепробують все інше"

сер Вінстон Черчилль
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21.04.2024 07:23
+7
Полгода игрались жизнями наших солдат как пешками в своих политических разборках.
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21.04.2024 07:51
+6
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21.04.2024 07:55
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Якщо в очікуванні рішення українці створюють таке!!! То тоді що буде , коли запрацює допомога.
https://www.youtube.com/watch?v=BJH2IdqZCKM
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21.04.2024 07:22 Відповісти
"Американці завжди приймають єдине правильне рішення. Після того як перепробують все інше"

сер Вінстон Черчилль
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21.04.2024 07:23 Відповісти
MAGA шо попливла? Тєйлор Грін ( майже ЗЕ) , Trump - ( в перекладі -козир) якесь страшне співпадіння ... Може й нашій МАРОДНРНІ відгукнеться?
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21.04.2024 07:30 Відповісти
Там ще цікава позиція Вікторії Спартс.
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21.04.2024 07:47 Відповісти
Не розумію навіщо деякі наші політики і журналісти працюють з цією Спартц
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21.04.2024 09:11 Відповісти
Марджорі Тейлор Грін - на нашого Буншу на Мар'яну Безумну схожа.
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21.04.2024 11:54 Відповісти
"Це ж який потрібно мати IQ, щоб постити фейкові цитати в інтернеті" Т.Г.Шевченко
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21.04.2024 07:35 Відповісти
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21.04.2024 07:55 Відповісти
Ще й із замовленнями вам не щастить? Замовте ще раз, може дійде.
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21.04.2024 09:01 Відповісти
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21.04.2024 09:39 Відповісти
пан Остін, "дозволь" в.бати по рашці без застережень, то це врятує українців
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21.04.2024 07:28 Відповісти
Як кажуть, на пряму вони усе дозволяють - НПЗ у т ч , а в голос то ІПСО для рашки
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21.04.2024 07:32 Відповісти
Остін каже очевидні речі. А ось довбой@б піськов каже що навпаки. Лепрозорій під назвою рф взагалі існує всупереч цивілізації та здоровому глузду.
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21.04.2024 07:29 Відповісти
Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучених Штатів перед остаточним голосуванням.

Про це https://www.holosameryky.com/a/kongres-holosuye-za-dopomohu-********-video-i-tekstova-tranlyatsiya-holosu-ameryky/7577983.html повідомляє "Голос Америки".

Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Відхилили і поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб "кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля" була відхилена також.

Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій, відкликав поправку сам.
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21.04.2024 07:37 Відповісти
В Україні залишилось людей менше ніж за переписом 1939 року. Колись про Україну її бездарних гетьманів убивць писатимуть книжки як сьогодні про острів Ява.
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21.04.2024 07:42 Відповісти
Дуже цікаво, а яка територія була у 1939-му і зараз? Щось мені підказує, що без Закарпаття , Буковини, Галичини, Волині, тодішня Україна мала таку саму територію як і нинішня без Донбасу, Криму, частини Херсонської та Запорізької областей.
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21.04.2024 08:40 Відповісти
Полгода игрались жизнями наших солдат как пешками в своих политических разборках.
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21.04.2024 07:51 Відповісти
Всі такі розумні -- аж страшно
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21.04.2024 07:52 Відповісти
Якби політичні клоуни в Америці не займалися цирком останні півроку, то можна було врятувати значно більше українців. А хоч про що це я. американцям начхати на українців, для них власний комфорт значно важливіше, а ніж долі сотень тисяч громадян України. Достатньо згадати, як вашингтонські шавки волають на Україну за те що вона знищує паливно-енергетичний комплекс парашиї, при цьому чомусь абсолютно не засуджує парашию за знищення ТЕЦ в Україні
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21.04.2024 08:44 Відповісти
Пусть посчитает сколько погибло и покалечено украинцев пока они игрались в свои игры.
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21.04.2024 10:06 Відповісти
Читаю коменти, дивлюся новини, про цю допомогу Америки, таке враження що завтра закінчиться війна, люди Ви сповна розуму.....
Що таке ці 60 мільярдів, в порівнянні з тим що ми вже отримали від них, НІЧОГО, я б ще зрозумів таку ейфорію, як би дійсно запрацював Ленд-ліз, а так це дозволить нам хіба що відступати з меншими витратами...
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21.04.2024 10:09 Відповісти
Гамнюк повертайся з ляхівського рабства як писав нерукотворний негроїд Сашко з болот Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
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21.04.2024 11:47 Відповісти
Ляхівська гуманітарка, і допомога Польщі, поперек горла нестає....
тому сиди тихенько, і смокчи зелену карамельку...
І зміни фамілію, бо від неї ******* гімняшками, як від одного західного журналіста - тредераста, хоча можливо, це і ти...
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21.04.2024 14:30 Відповісти
Підарок даєш добре дупи ляхам до пєрдолення і фамілія в тебе гімном смердить когут пєрдольний.Маш лізака і спєрдаляй цваняк ******.
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21.04.2024 21:22 Відповісти
Ну раз твоє назвіско асоціюється з гівном раз так ляхам нахабним ********* то добав ще закінченя гумнєвський шмата ти продажна.
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21.04.2024 21:32 Відповісти
 
 