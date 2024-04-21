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Новини
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Пентагон може перекинути зброю в Україну протягом кількох днів після підписання закону

155-міліметрові артснаряди

Міноборони США може відправити зброю та обладнання в Україну вже протягом кількох днів після ухвалення закону. Це пов’язано з тим, що у Міноборони США є мережа складів у США і Європі, де вже зберігаються боєприпаси і компоненти ППО, яких так потребує Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Ми б дуже хотіли, щоб допомогу в галузі безпеки було надано в тих обсягах, які, на нашу думку, необхідні для досягнення успіху", - заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Представники США прямо не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакета, пише New York Times.

Офіційні особи також повідомили, що додаткові далекобійні ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена армією Сполучених Штатів для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

США мають обмежену кількість цієї зброї, заявили офіційні особи. Решта арсеналу ATACMS, за їхніми словами, зарезервовано для планів на випадок непередбачених обставин, якщо Сполучені Штати вестимуть війну з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцеканцлер Німеччини Габек після візиту до Києва закликав дати більше зброї Україні

У середу представник Lockheed Martin, виробника обох ракет, заявив, що минулого року компанія поставила армії США перші чотири оперативні ракети Precision Strike.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

зброя (7433) Пентагон (1414) США (22455) Україна (5859)


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Топ коментарі
+11
Отлично, значит свинособак ожидает ласковый май.
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21.04.2024 07:53
+6
плавающая теж - Тюменська обл

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21.04.2024 08:11
+6
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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21.04.2024 09:50
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Отлично, значит свинособак ожидает ласковый май.
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21.04.2024 07:53 Відповісти
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21.04.2024 09:22 Відповісти
це круто
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21.04.2024 07:53 Відповісти
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21.04.2024 07:54 Відповісти
- Петре Олексійовичу! А чого це у Вас на одному з фото лице зеленим заляпане? Вас «зеленкою» обливали?
- Та ні! То я тренувався Зеленського заживо їсти!
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21.04.2024 09:55 Відповісти
Підтягуите! -- закон вже пішов по накатаніи
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21.04.2024 07:55 Відповісти
Зверху trump (козир Українською) - знизу ЗЕ(Marjorie Taylor Green) -совпаденія ?

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21.04.2024 08:00 Відповісти
Весна. Жареная орчатина)
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21.04.2024 08:00 Відповісти
плавающая теж - Тюменська обл

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21.04.2024 08:11 Відповісти
Коли в тебе поганий настрій, можна подивитись відосики, стане значно краще)
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21.04.2024 08:25 Відповісти
Що ж, подивимося. Дуже хотілося би, але все одно якийсь сумніви є. Півроку тягли кота за яйця, а тут раптом все швиденько порішали
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21.04.2024 08:03 Відповісти
Пока ждали помощь на 60 мрд. Потеряли своего на 300 мод...
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21.04.2024 08:10 Відповісти
Поки голосували "АбинеПорох"(щоб "паржать") - вибрали "зелене лайно" Тепер плачемо! Кривавими слізьми!
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21.04.2024 09:58 Відповісти
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21.04.2024 08:36 Відповісти
Нарабсея - наследница СССР. Скрупулезным будет подметить, шо цапорылия - наследница частично, бо разворовала лишь надбання нескольких поколений советских людей(магнитки, шушенские ГЭСы и т.д, и т.п)... Больше ничего лаптеунты не унаследовали... Тю, чуть не забыл, присвоили все сбережения "Сбербанка", даже гробовые.
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21.04.2024 08:51 Відповісти
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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21.04.2024 09:50 Відповісти
Царев не договаривает, но мысль его мне нравится: "Вот так праздник. Два в одном. И помощь, и день рождения отца-идолога" великодержавных коммуно-фашистов. СЦарев жги истчьо.
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21.04.2024 09:02 Відповісти
Подарки надо отдаривать.может, отдадим им Каламойшу?
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21.04.2024 09:05 Відповісти
https://youtu.be/tJFODC-KtIw?si=hS-Zxd-w9HLYw96B ...

Как ни старался Голобородько не получить бабло от Байдена, Байден и Конгресс победили Голобородьку🇺🇸🇺🇦💪✊✌️🔱🔱🔱🥇🥇🥇
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21.04.2024 09:21 Відповісти
 
 