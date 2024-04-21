Пентагон може перекинути зброю в Україну протягом кількох днів після підписання закону

Міноборони США може відправити зброю та обладнання в Україну вже протягом кількох днів після ухвалення закону. Це пов’язано з тим, що у Міноборони США є мережа складів у США і Європі, де вже зберігаються боєприпаси і компоненти ППО, яких так потребує Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Ми б дуже хотіли, щоб допомогу в галузі безпеки було надано в тих обсягах, які, на нашу думку, необхідні для досягнення успіху", - заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Представники США прямо не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакета, пише New York Times.

Офіційні особи також повідомили, що додаткові далекобійні ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена армією Сполучених Штатів для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

США мають обмежену кількість цієї зброї, заявили офіційні особи. Решта арсеналу ATACMS, за їхніми словами, зарезервовано для планів на випадок непередбачених обставин, якщо Сполучені Штати вестимуть війну з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

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У середу представник Lockheed Martin, виробника обох ракет, заявив, що минулого року компанія поставила армії США перші чотири оперативні ракети Precision Strike.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.