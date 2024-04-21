Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 459 530 осіб (+950 за добу), 7229 танків, 11 719 артсистем, 13 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 459 530 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 459530(+950) осіб,

танків ‒ 7229 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,

артилерійських систем – 11719 (+41) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 767 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),

крилаті ракети ‒ 2115 (+6),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15785 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)

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