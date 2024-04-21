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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 459 530 осіб (+950 за добу), 7229 танків, 11 719 артсистем, 13 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 459 530 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 459530(+950) осіб,
  • танків ‒ 7229 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
  • артилерійських систем  – 11719 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15785 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через два роки перебування на війні окупант у полоні вирішив розкаятися: "Здесь живут люди с большой буквы". ВIДЕО

Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+22
Минув 3710 день москальсько-української війни.
160 одиниць техніки та 950 чумардосів.
Арта 41, броня 39, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 459 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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21.04.2024 08:39
+17
Можна дивитися вічно як тече вода, як горить вогонь, і, як здихають орки в Україні. Слава ЗСУ.
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21.04.2024 08:12
+12
Дуже гарний показник по знищенню рашиських вироків . Слава ЗСУ Ви Найкращі !
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21.04.2024 08:16
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Можна дивитися вічно як тече вода, як горить вогонь, і, як здихають орки в Україні. Слава ЗСУ.
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21.04.2024 08:12 Відповісти
Дуже гарний показник по знищенню рашиських вироків . Слава ЗСУ Ви Найкращі !
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21.04.2024 08:16 Відповісти
Темп утилізації кацапів стабільновисокий але не рекордний, до кінця місяця десь на 24-25 тис мають вийти. Четвертий місяць, четвертий результат в цьому році і шостий з початку війни.
З жовня минулого року як взялися посилено Асвабаждать донетчину сцарю до параду то на вчора наосвободилися ювілейні 180 тисяч.
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21.04.2024 10:51 Відповісти
Минув 3710 день москальсько-української війни.
160 одиниць техніки та 950 чумардосів.
Арта 41, броня 39, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 459 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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21.04.2024 08:39 Відповісти
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21.04.2024 08:42 Відповісти
не та картинка - плюсуй ещё две недели...!!!
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21.04.2024 09:38 Відповісти
То треба мені хостинг зображень поміняти. Алгоритм напевно не бачить дрібних змін і ідентифікує як однакові зображення, вже декілька раз помічав і тому після залиття перевіряю. Але через деякий час під новим посиланням з'являються старі зображення (
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22.04.2024 09:04 Відповісти
Снова ППО неплохо. А где и чего вчера стока нащелкали, не писали?
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21.04.2024 08:45 Відповісти
Можливо це джанкойські вигорілі врахували після супутникового підтвердження?
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21.04.2024 09:05 Відповісти
Захисники наші молодці і велика подяка за те , що багато хробачья
кацапського заземлили 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.04.2024 09:34 Відповісти
Горить залізо!!!!
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21.04.2024 09:37 Відповісти
розпогодилося? чи знову пішла волна?
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21.04.2024 09:39 Відповісти
Спецтехніка в цьому місяці закрила сотню, а логістика тисячу.
Авто взагалі б'ють усі рекорди, так на сьогодні з початку року 4 455 од, тобто потенційно до кінця року десь 18 тисяч і де кацапи скільки візьмуть, а без логістики все інше просто пшик.
Нагадаю що за 22 рік було 4 720, а за 23 - 6 610 одиниць.
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21.04.2024 11:10 Відповісти
Трохи перебільшив, потенційно 13-14 тисяч.
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21.04.2024 11:14 Відповісти
 
 