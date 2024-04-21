Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 459 530 осіб (+950 за добу), 7229 танків, 11 719 артсистем, 13 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 459 530 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 459530(+950) осіб,
- танків ‒ 7229 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
- артилерійських систем – 11719 (+41) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15785 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)
Топ коментарі
+22 Qq Qqq #455433
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+17 Анатолий Воробей #585495
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З жовня минулого року як взялися посилено Асвабаждать донетчину сцарю до параду то на вчора наосвободилися ювілейні 180 тисяч.
160 одиниць техніки та 950 чумардосів.
Арта 41, броня 39, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 459 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
кацапського заземлили 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Авто взагалі б'ють усі рекорди, так на сьогодні з початку року 4 455 од, тобто потенційно до кінця року десь 18 тисяч і де кацапи скільки візьмуть, а без логістики все інше просто пшик.
Нагадаю що за 22 рік було 4 720, а за 23 - 6 610 одиниць.