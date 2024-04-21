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Новини
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Попри атаки Росії на енергетичні об’єкти, блекауту в Україні не буде, - Галущенко

енергетика,електропідстанція

Росія атакує та продовжить атакувати енергетичні об’єкти України. Проте енергетики запевняють, що блекауту вдасться уникнути.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - йдеться в повідомленні.

Галущенко наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Галущенко заявив, що внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергосистема України втратила значний обсяг генерації енергії. Ворог бив по об'єктах теплової та гідрогенерації, а також об’єктах передачі електроенергії. Він спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні.

Автор: 

енергетика (2576) електроенергія (6175) Галущенко (528)


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Топ коментарі
+6
Але бізнес уже попередили.
Зебіл ніколи не скаже правди, бо ж рейтинг.
А коли прийдуть холода- побачимо.
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21.04.2024 08:30
+4
БУДЕ. Бо при владі брехуни, зрадники і що головне непрофесійні ідіоти
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21.04.2024 08:33
+3
І попередили, що вартість електрики для побутового споживача зросте до 7 грн..для промислового взагалі тоді 10 грн стане..
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21.04.2024 08:51
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Що. *****. за слово блекаут
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21.04.2024 08:29 Відповісти
Але бізнес уже попередили.
Зебіл ніколи не скаже правди, бо ж рейтинг.
А коли прийдуть холода- побачимо.
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21.04.2024 08:30 Відповісти
І попередили, що вартість електрики для побутового споживача зросте до 7 грн..для промислового взагалі тоді 10 грн стане..
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21.04.2024 08:51 Відповісти
За задоволення треба платити.
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21.04.2024 09:10 Відповісти
Це ви про цирк під куполом? Так наголосували одні, а платять всі.
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21.04.2024 09:50 Відповісти
Тобто ринок ел. енергії та газу для народу вигадали ті хто в цирку під куполом? Погодилися тоді на ринок, не обурювалися, тепер що вже скаржитися, буде ринок. Раніше думатм треба було, коли не думаючи погодились на цей ринок.
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21.04.2024 10:00 Відповісти
Не змішуйте все до купи. Й не перекручуйте зміст.
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21.04.2024 11:18 Відповісти
БУДЕ. Бо при владі брехуни, зрадники і що головне непрофесійні ідіоти
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21.04.2024 08:33 Відповісти
Повнiстю з Вами погоджують, але зеленi -це професійні ідіоти, бо професiя в них така
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21.04.2024 10:03 Відповісти
Поки працюють атомні електростанції - мінімальний рівень електропостачання забезпечений.
Але зелені гниди моглив красти гроші, виділені на захист атомних станцій, як вони вкрали міль'ярди на захисті Трипільської ТЕЦ. Сподіваються, що рашисти не відкриють вогонь по атомним станціям? А дарма. Краще захистити атомні станції, ніж дупу Зеленського. Бо тоді доведеться його вдягнути у светра і дубасити ********** паличкою - нехай хоть якусь користь приносить. Та й депутати з міністрами теж могли би електрику виробляти, замість країну розкрадати.
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21.04.2024 08:45 Відповісти
Блекаут можна зробити без атак по АЕС. Достатньо знищити вузли розподілення мережі 330кВ, 750кВ. Тоді енергія буде тільки локально біля станцій.
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21.04.2024 08:51 Відповісти
Болтун - находка для шпиона.... (це жарт)
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21.04.2024 09:00 Відповісти
Галущенко і є цей бовтун (це не жарт)
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21.04.2024 10:24 Відповісти
Попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде

Попре росія - будуть.
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21.04.2024 08:46 Відповісти
Тотального не будет. Т.е в
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21.04.2024 11:12 Відповісти
Закарпатье и на Буковине возможно останется
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21.04.2024 11:13 Відповісти
Треба ШмигалЮ з Галущенком та іншими Укренерго, виконати було положення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!!
Але ж великі асфальтувальники в ЦОВВ разом зтдержсекретарями, саботували його положення!,
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21.04.2024 08:52 Відповісти
ты уйе бан неделю назад орал как недорезанный, что 50% энергетики разрушено, во прогнившая земразота
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21.04.2024 10:12 Відповісти
 
 