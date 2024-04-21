Попри атаки Росії на енергетичні об’єкти, блекауту в Україні не буде, - Галущенко
Росія атакує та продовжить атакувати енергетичні об’єкти України. Проте енергетики запевняють, що блекауту вдасться уникнути.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - йдеться в повідомленні.
Галущенко наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.
"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.
Нагадаємо, раніше Галущенко заявив, що внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергосистема України втратила значний обсяг генерації енергії. Ворог бив по об'єктах теплової та гідрогенерації, а також об’єктах передачі електроенергії. Він спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні.
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Зебіл ніколи не скаже правди, бо ж рейтинг.
А коли прийдуть холода- побачимо.
Але зелені гниди моглив красти гроші, виділені на захист атомних станцій, як вони вкрали міль'ярди на захисті Трипільської ТЕЦ. Сподіваються, що рашисти не відкриють вогонь по атомним станціям? А дарма. Краще захистити атомні станції, ніж дупу Зеленського. Бо тоді доведеться його вдягнути у светра і дубасити ********** паличкою - нехай хоть якусь користь приносить. Та й депутати з міністрами теж могли би електрику виробляти, замість країну розкрадати.
Попре росія - будуть.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!!
Але ж великі асфальтувальники в ЦОВВ разом зтдержсекретарями, саботували його положення!,