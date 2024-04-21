Попри атаки Росії на енергетичні об’єкти, блекауту в Україні не буде, - Галущенко

Росія атакує та продовжить атакувати енергетичні об’єкти України. Проте енергетики запевняють, що блекауту вдасться уникнути.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - йдеться в повідомленні.

Галущенко наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Галущенко заявив, що внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергосистема України втратила значний обсяг генерації енергії. Ворог бив по об'єктах теплової та гідрогенерації, а також об’єктах передачі електроенергії. Він спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні.