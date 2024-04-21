Окупанти минулої доби обстріляли 3 громади Миколаївщини. У Херсонській області били по житлових кварталах, навчальному закладу, пошкоджено газогін

Російські загарбники минулої доби завдали ударів по Радсадівській, Куцурубській громадах та акваторії очаківської громади Миколаївщини. Під ворожим вогнем опинилися 21 населений пункт Херсонської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зранку 20 квітня ворог завдав удару БпЛА типу "Ланцет" по відкритій території Радсадівської громади. Також зафіксовані артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади, пошкоджено житлові будинки. Після обіду росіяни з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, постраждалих немає.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Чорнобаївській громаді.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз вже немає", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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