Розстріл патрульних на Вінниччині: на момент нападу в автомобілі поліції сидів цивільний чоловік

У машині поліцейських, яких було розстріляно на Вінниччині, сидів також цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська в коментарі "Суспільному".

"Тієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально за двадцять хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол", - сказала Маєвська.

Вона уточнила, що саме дорогою до відділку поліцейські помітили та зупинили автомобіль з військовими, щоб перевірити документи.

За її словами на момент нападу чоловік був в автомобілі поліції та не постраждав.

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Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.