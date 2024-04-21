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Розстріл патрульних на Вінниччині: на момент нападу в автомобілі поліції сидів цивільний чоловік

розстріл,вінниччина

У машині поліцейських, яких було розстріляно на Вінниччині, сидів також цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська в коментарі "Суспільному".

"Тієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально за двадцять хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол", - сказала Маєвська.

Вона уточнила, що саме дорогою до відділку поліцейські помітили та зупинили автомобіль з військовими, щоб перевірити документи.

За її словами на момент нападу чоловік був в автомобілі поліції та не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на Вінниччині: загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. ФОТО

Нагадаємо,  20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. 

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) розстріл (262) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+46
Кожен день у своєму місті бачу бус "на щиті" і всі у країні вже звикли до смертей військових.
А тут вбили одного копа і по 100 новин на добу. Складається таке враження, що поліцейські у цій країні якась особлива і найцінніша каста. На військових які рятують країну - похєр, а копи - то найдорожче.
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21.04.2024 09:16
+36
Немає підстав зупинки "просто перевірити документи", якщо це не комендантська година. Але в комендантську військові зазвичай безперешкодно переміщуються.
Щось інше вони хотіли. Але, як варіант, були не в долі, тому й не попереджені.
Тобтотв них вже була справа, було чим зайнятися, але вони ще вирішили додатково когось зупинити. А ось коли кажеш, дядьку, допоможіть, так якесь чмо тротуар автівкою перекрило, то поліцянти кажуть, що вони вже зайнять, щось оформлюють, або бабусю за перехід у невстановленому місці кошмарять
Зброя в машині - то ж не тільки двоє військових, про яких новина - то про ланцюг, починаючи від керівництва частини і "кришу" ментів по дорозі. І цей перелік не ж вичерпним
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21.04.2024 09:08
+33
Що, правда очі ріже? Мобілвзовані- це м'ясо, на смерть яких можна уваги не звертати. А мента вбили- це чп. Хто ж зелених клоунів буде охороняти, якщо ментів вбиватимуть?
Не поділили гроші на торгівлі зброєю, а крайнім виявився простий хлопець
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21.04.2024 09:26
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звичайний патрульний поліцейський при виконанні, що не засцяв, а робив, те що повенен, не якийсь хапуга, а 20річний, який тільки починає службу і, очевидно, хоче бути справжнім поліцейським, саме він викликає стільки негативу в коментарях, бо він представляє закон і порядок, можна зробити висновок, що більшості не потрібен порядок і закон , а отже не потрібна держава. Держава - це і є порядок і закон, а інакше для чого тоді вона? За що тоді вмирають військові на фронті? Але більш цікаво, що таке могли везти військові-вбивці, що вирішили вбити патрульного. Це якесь бандформування вже склалося в армії? Армія буває різна, крім пристосуванців, певно, там завелись 'гниди' ще й гірші
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21.04.2024 10:03 Відповісти
Більшість трохи по-іншому розуміє порядок і закон. Більшість вважає, що порядок і закон повинні бути однаковими для всіх. Дійсно, за що тоді вмирають військові на фронті? За корупціонерів та бандитів при владі? Мабуть повинна бути інша мета...
А звичайні патрульні, на жаль, невчасно проявили ініціативу, будучи при цьому не готовими до наслідків.
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21.04.2024 10:20 Відповісти
але патрульні виявили бандитів, що служать у війську, чим вони займалися і що вони везли не відомо, можливо, крім ***********, наркоту, труп. Шкода, що такою ціною
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21.04.2024 10:54 Відповісти
до речі, корупціонери і бандити - це не держава, це ті, хто її руйнує з середини, дуже ефективно руйнує
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21.04.2024 10:56 Відповісти
корупціонери і бандити (поки що умовно бандити) знаходяться в Офісі Президента України, а це і є держава
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21.04.2024 16:22 Відповісти
Молодець, zeмародери схвалюють такі коменти, що розпалюють недовіру до ЗСУ!
Перевдягнені диверсанти від команди зермака відпрацювали завдання
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21.04.2024 11:01 Відповісти
До чого тут недовіра до ЗСУ? Ці 2 вбивці не є уособленням ЗСУ.
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21.04.2024 13:50 Відповісти

Ви висловили моi думки... Мене також вражае, що
бiльшисть негативних коментов за полiцейских... Молодий хлопець
вiддав свое життя, виконуючи свiй обов"язок i можливо
полiцейськi запобігли смертям мирних людей та наших
вiйскових... Що було в ящиках, кому вони вбивци iх везли?!
Ми не знаемо, але обiср*ти полiцiантiв, то аж бигом...
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21.04.2024 11:19 Відповісти
А чому ж так? Знову якісь неправильні громадяни? Безпідставно накинулись на представників закону?
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21.04.2024 11:46 Відповісти
Не менi судити-правильнi або нi деякi читачи ЦН, а ось
бути добрiше було б непогано... Нам хочеться бiльше добра, тепла
в життi, але не замислюємося, що потрiбно починати з себе.
Моi батьки i рiдни пройшли 2 Свiтову-мiй батько і всі мої дядьки
фронтовики. Але всi вони не загубили честнiсть, поряднiсть та
доброту. I повоеннi роки були тяжкими...
Як же я за ними всiма сумую...
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21.04.2024 16:08 Відповісти
я так поняв тому чоловікові 130 оформлювали
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21.04.2024 10:20 Відповісти
Ни хрена себе,что значит "забрали его с собой",он что *** лопата или фазан.
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21.04.2024 10:51 Відповісти
Не має значення в що вдягнені бандити і вбивці,в піксель,в поліцейську форму, або в цивільному.Це є основне.Все інше -деталі.
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21.04.2024 11:10 Відповісти
Диявол криється в деталях. Тому не все так просто.
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21.04.2024 11:47 Відповісти
Яке освідчування у комендантський час? Скільки можна брехати народу? Поліцай знав куди йде служити та що його може ждати. Якщо поліція не підготовлена, то треба розганяти МВС та всіх поліцаїв, бо вони не можуть захищати народ. На час війни передати поліцаїв під командування до ЗСУ, там хлопці навчать поліцаїв, як треба захищати народ.
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21.04.2024 11:39 Відповісти
Тобто?? Патруль 2 рази виїздив на виклик "домашнє насильство". В перший раз попередили, на другий забрали. Чи того невгамовного треба було залишити, щоб він вбив родину? Чи на повторний виклик зовсім не виїжджати? Тоді б Ви інше писала б - що мусора зажерлися, їм ліньки виїхати, що через них люди загинули.
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21.04.2024 13:12 Відповісти
Жаль хлопця, земля йому пухом, але справа глибше - непрофесіоналізм наших абвгдейок з кожним роком все більше і ні зміни назв та оснащення не допомагають, вони так і залишаються ментами, то може пора повикидати на смітник начальників і педагогів з пивними пузами...
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21.04.2024 11:46 Відповісти
в будь-якому випадку він не вчився у вузі. бо двадцять років - це дуже мало, щоб набратися життєвого досвіду. при совку в міліцію вже брали після армії чи інституту. Тобто людина приступала до служби вже маючи певний життєвий досвід, а з ним і чуйку - зараз бить будуть. а тут по суті теля молоде, йому ще й горілку пити не можна. Жаль дитину, хоч і вже дорослу.
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21.04.2024 14:20 Відповісти
Ага і вже півтора року в поліції . Він з випускного туди пішов ?! Тупі і ще тупіші.
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21.04.2024 14:42 Відповісти
Розглядаючи деталі, все одно вийдеш на вбивць.Однозначно.
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21.04.2024 13:14 Відповісти
Співчуття родичам загиблого хлопця! Але хочу помітити одну деталь,чому кажуть що військові розстріляли поліціантів???? На бодікамеру видно що почалась бійка і потім постріли! Хто почав стріляти,стріляти з пістолета! Поки іде слідство неможна отак відразу вказати на військових що вони вбивці поліцейських!!!!!! Поліція це гніла структура,вони будуть усіляко перекласти свою вину на когось,бо вони такі! І мабуть ніколи ми не впізнаємо що там трапилось!
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22.04.2024 03:05 Відповісти
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